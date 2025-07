De la pluie pour la course F1 du GP de Grande-Bretagne ? Le point météo à Silverstone

La matinée de courses a été marquée par de fortes pluies à Silverstone, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

La course de F3 a été arrêtée en raison des pluies torrentielles qui s’abattaient sur le Northamptonshire. La course de F2 a débuté sous la pluie, mais la piste a commencé à sécher rapidement au fur et à mesure de la course avant d’être à nouveau détrempée et se finir sous Safety Car.

Concernant le Grand Prix de F1, dont le départ est prévu à 16h en France, voici les prévisions météorologiques actuelles, à 13h30.

Vers 14h, selon les données du MetOffice, une forte averse devrait frapper la piste du nord-ouest au sud-est, avec de nouvelles précipitations possibles dans la région de Silverstone tout au long de l’après-midi.

Il y aura notamment une cellule de pluie qui passera au nord-est de la piste et frappera Northampton environ 30 minutes avant le départ de la course. Elle devrait éviter le circuit mais un léger changement de direction du vent pourrait entraîner de nouvelles averses sur la piste.

Après cette cellule, il ne devrait plus y avoir de pluie pour affecter le Grand Prix de 52 tours.

Le vent souffle au nord-ouest, ce qui signifie que si la pluie tombe, elle touchera d’abord les secteurs de Brooklands, Luffield, Woodcote et Copse.

Pour suivre le Grand Prix en direct et avoir toutes les dernières mises à jour, cliquez ici.