Max Verstappen estime que les difficultés de Ferrari dans les lignes droites ne s’expliquent pas uniquement par le déficit de puissance de son groupe propulseur. Après l’élimination des deux SF-26 dès la Q2 des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, le pilote Red Bull a pointé les conséquences possibles d’un choix aérodynamique particulier de la Scuderia. Le Néerlandais souligne également les progrès réalisés par Red Bull Ford Powertrains dans la gestion de l’énergie, tout en évoquant l’importance de l’aspiration sur le circuit américain.

Deuxième des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen n’était pas totalement satisfait du comportement de sa Red Bull RB22, évoquant un problème toujours aussi mystérieux qui l’empêche d’exploiter pleinement sa monoplace.

Mais les difficultés du Néerlandais paraissaient relativement limitées au regard de celles rencontrées par Ferrari, dont les deux pilotes ont été éliminés dès la Q2.

Lewis Hamilton a notamment expliqué que sa séance avait été compromise par des dégâts sur le fond plat et des problèmes de déploiement de l’énergie électrique. Selon son estimation, la partie manquante du fond plat lui aurait coûté entre trois et quatre dixièmes de seconde, tandis que le problème de déploiement aurait représenté une perte supplémentaire de six dixièmes.

Charles Leclerc allait encore plus loin en évoquant une perte frôlant la seconde sur les lignes droites de LAs Vegas !

Ces difficultés ponctuelles ne suffisent toutefois pas à expliquer les problèmes de performance de Ferrari à Las Vegas. La Scuderia savait déjà, avant même le début du week-end, que les caractéristiques du circuit américain risquaient de mettre en évidence certaines faiblesses de sa SF-26.

Un déficit moteur qui pénalise particulièrement Ferrari à Las Vegas

Une partie des difficultés de Ferrari trouve son origine dans les choix techniques effectués lors de la conception de son groupe propulseur. Le constructeur italien utilise notamment un turbocompresseur plus petit que celui de la plupart de ses concurrents.

Cette solution lui a procuré un avantage lors des départs, particulièrement visible au début de la saison, mais elle présente également des conséquences sur la puissance maximale disponible. Ferrari a ainsi bénéficié de deux jetons ADUO, le mécanisme réglementaire permettant aux motoristes en difficulté de développer leur groupe propulseur.

Selon les mesures de la FIA, cela signifie que le moteur thermique Ferrari affiche un déficit supérieur à 4% par rapport au meilleur moteur à combustion interne du plateau, celui de Red Bull Ford Powertrains. Le Mercedes est lui estimé par la FIA entre 2 et 4% de déficit.

Sur un circuit comme Las Vegas, cette différence prend une importance particulière.

Dans les longues lignes droites, les pilotes sont confrontés au phénomène de clipping, lorsque le déploiement de l’énergie électrique diminue ou s’interrompt. Ils doivent alors compter pendant une certaine période uniquement sur la puissance du moteur thermique. Le déficit du V6 Ferrari devient donc particulièrement pénalisant, ce qui contribue à expliquer le manque de vitesse de pointe observé sur les SF-26.

Mais selon Max Verstappen, un autre élément technique doit également être pris en considération. Le Néerlandais considère que le concept aérodynamique développé autour de l’échappement joue également un rôle important dans le déficit de vitesse de pointe.

"Ils manquent évidemment de vitesse de pointe, mais cela a aussi à voir avec la manière dont ils ont conçu leur système de soufflage de l’échappement. Parce que si vous regardez Haas, c’est beaucoup moins problématique en ligne droite", a expliqué Verstappen.

Le pilote Red Bull fait notamment référence à l’ailette d’échappement développée par Ferrari cette saison, un concept aérodynamique dont la Scuderia a été pionnière. Cet élément permet de générer un appui supplémentaire en exploitant les flux aérodynamiques autour de la sortie d’échappement, mais il peut également entraîner des compromis défavorables en matière de puissance et de vitesse maximale.

La comparaison avec Haas est particulièrement intéressante puisque l’écurie américaine utilise également un groupe propulseur Ferrari. Pour Verstappen, la différence de comportement entre les deux monoplaces montre que le déficit de puissance ne constitue pas la seule explication.

"C’est toujours une combinaison entre la quantité d’appui que vous voulez obtenir et la puissance que vous êtes prêt à sacrifier pour cela. Plus vous agrandissez cet élément devant l’échappement, plus vous perdez de puissance. Donc, dans une certaine mesure, cela dépend évidemment aussi de leurs propres choix."

"Sur un circuit comme celui-ci, cela peut effectivement constituer un handicap majeur. Il faut donc peut-être s’adapter un peu à cela, mais c’est évidemment à eux de trouver la solution !"

Red Bull Ford a considérablement progressé dans la gestion de l’énergie

Si Ferrari souffre particulièrement sur les circuits où la gestion de l’énergie joue un rôle déterminant, Red Bull a suivi une trajectoire différente au cours de la saison.

Au début de l’année, l’efficacité énergétique représentait également l’une des principales faiblesses de la RB22, notamment face aux monoplaces équipées du groupe propulseur Mercedes.

Red Bull Ford Powertrains a toutefois accumulé une expérience considérable au fil des Grands Prix, permettant à l’équipe de mieux maîtriser les caractéristiques de son premier groupe propulseur développé dans le cadre de la réglementation 2026.

Verstappen reconnaît que les difficultés initiales de Red Bull étaient suffisamment importantes pour laisser une marge de progression notable.

"Au début, nous avions évidemment beaucoup de problèmes avec notre voiture et nous ne maîtrisions pas non plus complètement le groupe propulseur. Je pense que cela signifiait automatiquement que nous avions certaines étapes relativement faciles à franchir, mais nous les avons quand même franchies. Et c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers."

Ces progrès permettent désormais à Red Bull d’être nettement plus compétitive sur les circuits où l’efficacité du groupe propulseur et le déploiement de l’énergie électrique sont particulièrement importants.

Ferrari également pénalisée par l’absence d’aspiration ?

Au-delà des caractéristiques techniques des monoplaces, les qualifications de Las Vegas ont également mis en évidence l’importance de l’exécution en piste.

L’aspiration a joué un rôle considérable sur les longues lignes droites du circuit américain.

Plusieurs pilotes ont même estimé que son influence était plus importante que tout ce qu’ils avaient connu auparavant, rendant particulièrement avantageuse la possibilité de suivre une autre monoplace à une distance appropriée.

Dans ces conditions, la stratégie adoptée par Ferrari pendant les qualifications a pu surprendre.

Alors que les SF-26 souffraient déjà d’un déficit de vitesse de pointe, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont effectué l’essentiel de leurs tentatives sans bénéficier d’une aspiration significative.

Un choix qui peut sembler étonnant compte tenu des caractéristiques du circuit et des difficultés rencontrées par la Scuderia.

Invité à commenter cette approche, Verstappen a toutefois préféré ne pas critiquer directement les décisions de Ferrari.

Le Néerlandais a rappelé qu’il était toujours délicat de juger le travail d’une autre équipe depuis l’extérieur, préférant se concentrer sur la qualité de l’exécution chez Red Bull.

"Eh bien, c’est un jugement porté de l’extérieur. Je me concentre simplement sur notre propre équipe. Bien sûr, notre objectif est toujours de commettre le moins d’erreurs possible et de maîtriser autant que possible tous les aspects. Je pense que nous avons fait du très bon travail en matière d’exécution aujourd’hui."