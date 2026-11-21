Lewis Hamilton a connu une nouvelle séance de qualifications particulièrement difficile au Grand Prix de Las Vegas. Le septuple champion du monde n’a jamais semblé à l’aise au volant de sa Ferrari SF-26, multipliant les blocages de roues et les difficultés d’adhérence avant d’être éliminé dès la Q2. Des dégâts sur son fond plat en Q1 ne l’ont pas aidé. Seulement 12e, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc, le Britannique n’a pas réussi à trouver le rythme nécessaire pour intégrer le top 10. Une double élimination qui constitue un sérieux revers pour la Scuderia, laquelle n’avait plus connu pareille déconvenue depuis le Grand Prix d’Émilie-Romagne 2025.

Lewis Hamilton espérait certainement mieux des qualifications du Grand Prix de Las Vegas. Mais le pilote Ferrari n’a jamais réellement trouvé ses marques au cours de la séance, conclue prématurément par une élimination en Q2 et une décevante 12e place.

Dès ses tentatives chronométrées, le septuple champion du monde a semblé éprouver des difficultés à exploiter sa SF-26. Sa monoplace s’est montrée particulièrement instable, avec plusieurs mouvements parasites qui ont compliqué la recherche d’un tour propre. La conséquence, en partie, de dégâts sur son fond plat réalisés suite à un passage sur les vibreurs en Q1.

Hamilton a notamment bloqué ses roues à plusieurs reprises, signe de ses difficultés à trouver l’adhérence nécessaire pour attaquer dans les zones de freinage.

Le Britannique a ainsi dû composer avec une Ferrari qui semblait manquer de stabilité et de grip, sans parvenir à en extraire suffisamment de performance pour se hisser parmi les dix premiers.

Malgré une dernière tentative menée jusqu’à son terme, Hamilton n’a pas réussi à améliorer suffisamment son chrono. Son meilleur tour en 1’35"253 l’a laissé à la 12e place, à 167 millièmes de seconde de la qualification pour la Q3.

Un écart relativement faible sur le papier, mais qui traduit une séance durant laquelle le pilote Ferrari n’a jamais semblé disposer de la confiance nécessaire pour repousser les limites de sa monoplace.

"Nous travaillons dur pour faire du bon travail, et je ne savais vraiment pas où nous en serions aujourd’hui," confie Hamilton après cette séance.

"Nous savions que nous aurions un peu de mal sur ces longues lignes droites, mais j’étais optimiste au départ ; je pensais que la voiture se comporterait bien. Cependant, dès le premier ou le deuxième tour, le fond plat a subi un choc - à cause de débris ou sur un vibreur - ce qui nous a fait perdre beaucoup d’appui aérodynamique et quelques dixièmes."

"J’ai tout donné ; mon tour était, au final, aussi bon qu’il pouvait l’être. Mais je n’avais personne devant moi, et par ailleurs, nous avons manqué de déploiement d’énergie, ce qui m’a coûté environ six dixièmes."

"Quand rien ne va, tout va mal. Nous nous sommes battus rien que pour essayer d’atteindre la Q3. Sans cette perte de déploiement et sans cette perte d’appui, je pense que j’aurais pu y parvenir, même si cela serait resté difficile."

"Ce n’est évidemment pas une situation agréable pour l’équipe, mais nous allons essayer d’aller de l’avant demain."

Hamilton impuissant, Leclerc également éliminé

La déception est d’autant plus importante pour Ferrari que Charles Leclerc n’a pas davantage réussi à atteindre la dernière partie des qualifications.

Le Monégasque disposait pourtant d’une possibilité de se qualifier pour la Q3, mais une erreur lors de sa meilleure tentative a compromis ses chances.

Après avoir bloqué ses roues, Leclerc a dû renoncer à son tour rapide. Il a ensuite franchi la ligne d’arrivée au moment du drapeau à damier, manquant de peu l’occasion de repartir pour une ultime tentative chronométrée.

Informé de son élimination par son équipe, le pilote Ferrari n’a pas caché sa frustration à la radio.

"Incroyable," a-t-il simplement lâché. Leclerc s’est ensuite confié sur cette claque aux médias (à lire ici).

Une première depuis Imola 2025 pour Ferrari

Cette double élimination représente un résultat particulièrement décevant pour l’écurie de Maranello.

Il faut en effet remonter au Grand Prix d’Émilie-Romagne 2025 pour retrouver la dernière séance de qualifications au cours de laquelle les deux Ferrari avaient été éliminées dès la Q2.

À Las Vegas, les circonstances sont néanmoins différentes pour les deux pilotes comme le décrit Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia, à l’issue de cette séance.

"Le bilan n’est pas bon du tout, on ne s’attendait pas à être magiques ici, mais on n’imaginait pas ça. Lewis a arraché un bout de plancher en Q1, on a essayé de réparer mais on n’avait pas le temps, et il a eu un problème de déploiement d’énergie à la fin, donc c’était trop dur. Et Charles fait une petite faute dans son dernier tour alors qu’il était largement en avance, il était dans le rythme en Q1 mais on n’a pas tout mis bout à bout, donc c’est frustrant. On savait qu’on ne serait pas bien entre les températures et les lignes droites, on pensait souffrir mais pas à ce point là, il y avait moyen de faire beaucoup mieux."

Au micro de Canal+, Vasseur refuse de parler de crise après cette double élimination en Q2.

"Réunion de crise non, ce n’est pas avec une réunion de crise qu’on va solutionner le problème. Il nous manquait du rythme c’est clair, mais on est troisièmes en Q1 donc ce n’est pas catastrophe, mais les choses ne se sont pas mises dans l’ordre. Lewis a pris des dégâts, et pour Charles il fallait ne pas faire d’erreur, mais il y avait de la place."

Que peut espérer Ferrari demain ? Au moins passer les Alpine F1 et les Racing Bulls devant lui ?

"En rythme de course, personne ne le sait car on n’a pas fait de longs runs, donc c’est difficile. Je pense que le rythme sera bien meilleur qu’aujourd’hui, mais quant à savoir si ce sera suffisant pour remonter, c’est une autre question."