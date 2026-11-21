La tension est de nouveau montée entre George Russell et Max Verstappen à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas. Après un accrochage lors de la troisième séance d’essais libres, qui a valu un avertissement au pilote Red Bull, le Britannique a vivement dénoncé le comportement de son rival, l’accusant de se croire supérieur aux autres pilotes. Une nouvelle confrontation qui ravive leur différend du Qatar 2024, alors que les deux hommes partageront la première ligne de la grille de départ, Verstappen héritant de la pole position à la suite de la pénalité moteur de Kimi Antonelli.

Les relations entre George Russell et Max Verstappen ne risquent pas de s’améliorer après leur nouvel accrochage survenu pendant les essais libres du Grand Prix de Las Vegas.

Les deux pilotes se sont touchés au niveau des roues dans le virage 14 lors de la troisième séance d’essais libres, après une manœuvre du Néerlandais que les commissaires sportifs ont jugée suffisamment problématique pour lui adresser un avertissement pour changement de trajectoire au freinage.

Si l’incident n’a entraîné aucune sanction sur la grille, il a manifestement laissé des traces entre les deux hommes.

Après les qualifications, Russell et Verstappen affichaient toujours leur mécontentement, alors même qu’ils s’apprêtent à partager la première ligne du Grand Prix.

Le pilote Red Bull s’élancera en pole position grâce à la pénalité moteur infligée à Kimi Antonelli, tandis que Russell occupera la deuxième place. Les deux rivaux pourraient donc se retrouver directement à la lutte dès le premier virage.

Russell : "Quelqu’un doit tenir tête à ce type"

Interrogé par Sky Sports après les qualifications, George Russell a estimé que l’avertissement infligé à Verstappen constituait une réponse suffisante de la part des commissaires.

Mais le Britannique considère que le véritable problème dépasse largement cet incident isolé.

Selon lui, Verstappen adopte régulièrement un comportement qui pénalise les autres pilotes, notamment lorsqu’ils préparent ou entament un tour rapide.

"Je pense qu’un avertissement était suffisant. Il n’y a rien dans le règlement qui interdise de dépasser quelqu’un qui commence un tour, mais quand vous faites cela, vous pénalisez complètement cette personne. Et il fait ça semaine après semaine avec beaucoup de pilotes, et tout le monde l’accepte."

Russell estime que cette attitude perdure précisément parce que les autres concurrents préfèrent généralement ne pas entrer en conflit avec le quadruple champion du monde.

"Je ne vais pas simplement accepter que quelqu’un me pénalise de cette manière et se promène dans le paddock comme s’il était plus important et meilleur que tous les autres."

Avant d’ajouter une dernière phrase particulièrement directe à l’encontre de Verstappen.

"Alors oui, il faut bien que quelqu’un tienne tête à ce type."

Le souvenir explosif du Qatar 2024

Le différend entre Russell et Verstappen ne date pas de Las Vegas. Lors du Grand Prix du Qatar 2024, les deux hommes s’étaient déjà opposés après une décision des commissaires ayant coûté la pole position au Néerlandais.

Verstappen avait alors écopé d’une pénalité sur la grille pour avoir gêné Russell, une sanction qui avait provoqué une confrontation particulièrement tendue entre eux.

À l’époque, le Britannique avait affirmé que Verstappen l’avait menacé avant la course, rapportant des propos extrêmement agressifs.

Selon Russell, son rival lui aurait déclaré qu’il allait "m’envoyer, putain, la tête la première dans le mur".

Cet épisode avait profondément détérioré leurs relations, et leur nouvel accrochage à Las Vegas semble avoir ravivé les tensions.

Une conférence de presse glaciale entre les deux rivaux

L’ambiance était ensuite particulièrement froide lors de la conférence de presse réunissant les trois premiers des qualifications à Vegas (photo ci-dessous).

Kimi Antonelli se trouvait physiquement entre Russell et Verstappen, les deux pilotes Mercedes et Red Bull étant interrogés sur leur incident de la troisième séance d’essais libres.

Le Néerlandais a choisi de minimiser complètement l’épisode, refusant de s’attarder sur les circonstances de leur accrochage.

"Il ne s’est rien passé", a simplement répondu Verstappen.

Russell a immédiatement adopté une position différente, laissant entendre que les responsabilités étaient parfaitement établies.

"Il n’y a aucune confusion, je pense que c’était assez clair."

Ces échanges particulièrement brefs n’ont fait que confirmer la froideur des relations entre les deux hommes, à quelques heures d’un Grand Prix où ils pourraient se retrouver côte à côte au premier freinage.

Russell salue l’arrivée de commissaires permanents en 2027

George Russell a enfoncé le clou indirectement et réagi à une évolution importante annoncée par la FIA pendant le week-end de Las Vegas.

La Fédération a confirmé que la Formule 1 disposerait, pour la première fois à partir de 2027, de commissaires sportifs professionnels permanents.

Une décision accueillie très favorablement par le pilote Mercedes, qui estime que la discipline doit améliorer la cohérence de ses décisions sportives. Et nul doute que Russell espère secrètement que des commissaires permanents pourraient sanctionner plus durement Verstappen et son comportement à la longue.

"C’est fantastique, c’est absolument la bonne décision", a-t-il déclaré.

Russell considère notamment que la Formule 1 faisait figure d’exception parmi les sports de très haut niveau en continuant de s’appuyer sur des commissaires exerçant leurs fonctions à titre bénévole.

"La Formule 1 était probablement le seul sport de haut niveau à avoir des arbitres ou des commissaires bénévoles. Il y a beaucoup de commissaires qui sont excellents dans leur travail, mais lorsqu’il n’y a pas de constance, chacun interprète une situation de manière légèrement différente."

"Si vous avez les trois ou quatre mêmes personnes semaine après semaine, nous saurons tous ce qu’elles pensent. Je suis très heureux d’apprendre que cela va devenir réalité."

Verstappen réagit après la conférence

Max Verstappen a davantage réagi lors de son échange avec la presse écrite, après la conférence officielle.

"Je ne veux même pas perdre mon temps avec ça. Ça n’en vaut absolument pas la peine."

"Les commissaires font référence à un accord entre gentlemen (gentlemen’s agreement) (pour les tours de préparation). Mais je n’ai jamais vu un tel accord de toute ma vie."