Isack Hadjar a signé le cinquième temps de la séance qualificative du Grand Prix de Las Vegas, et il s’élancera depuis la quatrième position de la grille après la pénalité infligée à Kimi Antonelli. Le pilote Red Bull admet qu’il a été frustré par le déroulement de son dernier tour en Q3, puisqu’il s’est retrouvé devant le groupe de dix pilotes en piste et n’avait aucune aspiration.

Voyant son retard s’accentuer par rapport à son premier chrono de la dernière partie de séance, il a simplement abandonné son effort et est rentré au stand, pour finalement décrocher une place de départ en deuxième ligne.

"J’étais en avance sur mon temps mais vu que j’étais tout seul, je savais que j’allais perdre beaucoup de temps dans les dernières lignes droites, je voyais le delta sur le volant qui chutait donc je ne pouvais pas améliorer donc j’ai préféré abandonner le tour" a déclaré le Français.

"C’est dommage, c’était une course à l’aspiration, on s’est fait avoir l’équipe et moi sur le dernier relais mais ce n’est pas grave, le rythme de course pour demain a l’air plutôt pas mal."

Questionné sur ce qui se passera en course, Hadjar pense que l’aspiration et les moteurs vont créer de nombreux dépassements, et il s’attend à des batailles intenses, desquelles il espère sortir avec un top 3.

"Je pense que ça va être la guerre demain avec toutes ces lignes droites, le mode overtake va être disponible très tôt, on a vu à quel point l’aspiration avait un rôle important, il y aura beaucoup de dépassements, et pourquoi pas aller chercher un autre podium."