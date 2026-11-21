Hadjar s’attend à une ’guerre’ en course et vise le podium à Las Vegas
Le pilote Red Bull sera quatrième sur la grille de départ
Isack Hadjar a signé le cinquième temps de la séance qualificative du Grand Prix de Las Vegas, et il s’élancera depuis la quatrième position de la grille après la pénalité infligée à Kimi Antonelli. Le pilote Red Bull admet qu’il a été frustré par le déroulement de son dernier tour en Q3, puisqu’il s’est retrouvé devant le groupe de dix pilotes en piste et n’avait aucune aspiration.
Voyant son retard s’accentuer par rapport à son premier chrono de la dernière partie de séance, il a simplement abandonné son effort et est rentré au stand, pour finalement décrocher une place de départ en deuxième ligne.
"J’étais en avance sur mon temps mais vu que j’étais tout seul, je savais que j’allais perdre beaucoup de temps dans les dernières lignes droites, je voyais le delta sur le volant qui chutait donc je ne pouvais pas améliorer donc j’ai préféré abandonner le tour" a déclaré le Français.
"C’est dommage, c’était une course à l’aspiration, on s’est fait avoir l’équipe et moi sur le dernier relais mais ce n’est pas grave, le rythme de course pour demain a l’air plutôt pas mal."
Questionné sur ce qui se passera en course, Hadjar pense que l’aspiration et les moteurs vont créer de nombreux dépassements, et il s’attend à des batailles intenses, desquelles il espère sortir avec un top 3.
"Je pense que ça va être la guerre demain avec toutes ces lignes droites, le mode overtake va être disponible très tôt, on a vu à quel point l’aspiration avait un rôle important, il y aura beaucoup de dépassements, et pourquoi pas aller chercher un autre podium."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Red Bull
- Russell explose contre Verstappen : ’Quelqu’un doit tenir tête à ce type !’
- Hadjar s’attend à une ’guerre’ en course et vise le podium à Las Vegas
- ’On peut être satisfaits’ : Verstappen se félicite de partir en pole à Las Vegas
- Accrochage Verstappen-Russell : la FIA tranche et donne tort au pilote Red Bull
- Verstappen met en garde Antonelli : il est ’facile de vivre sur un nuage’ après un titre