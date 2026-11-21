Mercedes F1 a beau avoir décroché le titre mondial des pilotes avec Kimi Antonelli, le titre constructeurs avec ses deux pilotes et le meilleur temps des qualifications à Las Vegas, l’écurie allemande reste confrontée à de sérieuses interrogations concernant le comportement de sa W17. Toto Wolff a reconnu que son équipe ne comprenait toujours pas les conséquences de son évolution introduite en Malaisie, responsable de difficultés persistantes et d’un comportement imprévisible. Le directeur de Mercedes compte désormais profiter des trois dernières courses de la saison 2026 pour multiplier les expérimentations.

Mercedes aborde la fin de la saison 2026 dans une situation paradoxale. Alors que Kimi Antonelli a déjà remporté le championnat du monde des pilotes, l’écurie allemande continue de chercher des réponses aux problèmes de comportement qui affectent sa monoplace depuis plusieurs Grands Prix.

Au cœur des interrogations figure une évolution technique introduite à Sepang, dont les conséquences semblent encore mal comprises par les ingénieurs de Mercedes.

Malgré les efforts entrepris pour analyser son fonctionnement, la W17 demeure difficile à prévoir, avec des réactions parfois très éloignées de celles attendues par l’équipe.

Interrogé à Las Vegas, Toto Wolff a reconnu que cette situation constituait toujours une source importante de frustration, mais également une motivation pour ses équipes.

"La motivation est incroyablement élevée parce que nous ne comprenons pas cette voiture avec l’évolution que nous avons introduite en septembre", a expliqué le directeur de Mercedes.

Les difficultés rencontrées lors du week-end américain ont une nouvelle fois illustré les problèmes auxquels l’écurie est confrontée. Dans des conditions particulièrement délicates, la monoplace a affiché un comportement thermique déséquilibré entre ses deux essieux, rendant sa conduite instable et imprévisible.

"Même aujourd’hui, dans ces conditions difficiles, elle a réagi de manière complètement différente de ce à quoi nous nous attendions : le train avant n’était pas suffisamment en température, le train arrière était trop chaud, et la voiture s’est alors mise à partir de travers. Je ne sais pas comment Kimi a sorti ce tour de pole position ! Malheureusement il a la pénalité..."

Deux Grands Prix pour expérimenter sans pression

Avec les deux championnats désormais attribués, Mercedes dispose d’une occasion de modifier son approche lors des dernières manches de la saison.

Plutôt que de concentrer tous ses efforts sur la recherche immédiate du meilleur résultat possible, l’écurie pourra utiliser les deux Grands Prix restants pour approfondir sa compréhension de la W17.

Wolff considère cette période comme une opportunité importante pour multiplier les essais de réglages et tenter d’identifier précisément les causes des difficultés apparues depuis septembre.

"C’est une très bonne chose que nous ayons maintenant trois courses, avec celle de demain, pendant lesquelles nous pouvons essayer beaucoup de choses sans subir une pression aussi intense sur les performances."

Wolff a passé douze heures à soutenir Russell après Mexico

Au-delà des problèmes techniques, Toto Wolff a également évoqué la situation de George Russell, qui a connu une saison difficile face à son jeune coéquipier Kimi Antonelli.

Le Britannique n’a pas toujours réussi à trouver les réponses nécessaires pour exploiter sa Mercedes, tandis que l’Italien a progressivement pris l’ascendant jusqu’à décrocher le titre mondial.

Wolff reconnaît que les difficultés de Russell restent complexes à expliquer, y compris pour l’équipe elle-même.

"Il ne le comprend pas, et nous non plus, pas exactement, mais certains pilotes sont à l’aise avec une génération particulière de voitures, et d’autres ne le sont pas", a expliqué l’Autrichien.

"Juste après le Mexique, par exemple, j’ai passé les douze heures suivantes avec lui dans l’avion à essayer de lui remonter le moral."

Toto Wolff a enfin été interrogé sur l’avenir à long terme de Kimi Antonelli, désormais champion du monde à seulement 20 ans.

L’Italien représente un élément central du projet Mercedes, et son directeur espère naturellement pouvoir compter sur lui pendant de nombreuses saisons.

"C’est certain que nous n’allons pas le laisser filer comme ça chez Ferrari. Mais nous avons la chance qu’il soit jeune, très jeune même, alors il peut encore passer quelque temps avec nous en Angleterre !"

Mais Wolff reconnaît qu’il serait difficile de garantir que le jeune champion restera dans l’équipe allemande pendant l’intégralité de sa carrière.

La perspective de rejoindre un jour Ferrari, écurie emblématique de son pays, pourrait notamment constituer une tentation pour Antonelli, même si aucun projet de transfert n’est évoqué à ce stade.

Wolff préfère donc rester prudent lorsqu’il s’agit de se projeter aussi loin dans l’avenir.

"Même si nous avions un contrat de dix ans avec lui, il n’aurait alors que 30 ans."

"Il lui resterait probablement encore dix ans en F1, voire davantage. Il est donc difficile de prévoir ce qui se passera à l’avenir."