Charles Leclerc estime que Ferrari disposait du meilleur châssis de la grille en 2026, malgré une saison dont les résultats n’ont pas toujours reflété, selon lui, le potentiel de la SF-26. À Las Vegas, le Monégasque a pointé les faiblesses du groupe propulseur italien, sur lequel il attend des progrès significatifs pour 2027. Il est également revenu sur les difficultés de compréhension des nouvelles monoplaces et sur sa propre évolution au sein de la Scuderia, reconnaissant avoir parfois manqué de fermeté à ses débuts. Avec trois Grands Prix encore à disputer, son objectif reste avant tout de renouer avec la victoire.

Ferrari n’a pas obtenu les résultats espérés cette saison, mais Charles Leclerc reste convaincu que la Scuderia a conçu l’un des éléments les plus performants du plateau avec sa SF-26.

Interrogé à Las Vegas, le Monégasque a livré une analyse particulièrement positive du châssis de sa monoplace, qu’il considère même comme la référence de la saison 2026.

Une appréciation qui contraste avec les difficultés rencontrées par Ferrari face à ses principales rivales, mais qui traduit la conviction de Leclerc que le potentiel aérodynamique et mécanique de la voiture était supérieur à ce que ses performances globales ont pu laisser penser.

"Je voudrais conserver le châssis de la SF-26, c’était le meilleur par rapport à tous les autres si l’on considère l’ensemble de la saison", a affirmé Leclerc.

Cette confiance dans les qualités fondamentales de la monoplace ne signifie toutefois pas que Ferrari dispose d’un ensemble suffisamment compétitif.

"Nous savons que nous devons franchir certaines étapes avec le moteur. Les qualifications l’ont encore démontré. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus et j’espère que nous aurons un peu plus de puissance l’année prochaine."

Pour Leclerc, les progrès réalisés sur le châssis ne suffisent donc pas à compenser entièrement les faiblesses du moteur Ferrari.

Le Monégasque souligne notamment la complexité de cette nouvelle génération de Formule 1, dont les réactions ne correspondent pas toujours aux attentes des ingénieurs et des pilotes.

"Parfois, avec ces voitures, un plus un ne fait pas toujours deux", a expliqué Leclerc. "Il est très compliqué de les comprendre."

Au-delà des considérations techniques, Charles Leclerc est également revenu sur son évolution personnelle depuis son arrivée à Maranello.

Le Monégasque, qui a rejoint Ferrari en 2019, reconnaît qu’il n’avait pas toujours l’assurance nécessaire pour exprimer ses exigences avec suffisamment de fermeté au début de son aventure avec la Scuderia.

"Quand je suis arrivé chez Ferrari, j’étais un gamin, j’étais impressionné par tout et peut-être que je n’étais pas aussi ferme que j’aurais dû l’être à certains moments", a-t-il reconnu.

"Maintenant, avec davantage d’expérience, les choses ont changé, mais dans le bon sens."

L’attachement de Charles Leclerc à Ferrari constitue depuis longtemps une dimension importante de sa carrière.

Le Monégasque a grandi au sein de l’environnement de la Scuderia, dont il a notamment intégré la filière de jeunes pilotes avant d’accéder à un baquet de titulaire en Formule 1. Mais il considère aujourd’hui que cette relation privilégiée ne doit pas l’empêcher de faire preuve de professionnalisme et d’exigence dans son travail quotidien.

"Ferrari est une seconde famille pour moi, j’ai littéralement grandi ici, mais lorsqu’il s’agit de travailler, il faut être professionnel et mettre un peu de côté cette relation particulière."

Avec trois Grands Prix encore au programme de la saison, dont celui de demain, Charles Leclerc ne compte pas se contenter de préserver sa place au classement des pilotes.

"Je suis concentré sur l’objectif d’essayer de gagner davantage de courses avant la fin de l’année. Ici ce sera très compliqué. Au Qatar et à Abu Dhabi c’est possible, avec une exécution parfaite."