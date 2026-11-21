L’une des Formule 1 les plus emblématiques de l’histoire de Ferrari a été impliquée dans un accident spectaculaire sur le circuit de Barcelone. La F2004 de Michael Schumacher, avec laquelle l’Allemand a décroché son septième et dernier titre mondial, a été percutée par l’arrière par une Ferrari 499P Modificata lors des Finali Mondiali organisées par la Scuderia. Si les deux pilotes sont sortis indemnes de cette collision entre deux machines historiques, les dégâts matériels pourraient représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, pour des voitures dont la valeur cumulée est estimée à près de 18 millions d’euros.

Un incident particulièrement malheureux s’est produit lors des Finali Mondiali de Ferrari, organisées du 17 au 23 novembre sur le circuit de Barcelone en Catalogne, ancien théâtre du Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Au cours d’une séance de roulage réunissant plusieurs modèles de prestige du constructeur italien, une Ferrari 499P Modificata a violemment percuté l’arrière d’une F2004, la monoplace avec laquelle Michael Schumacher avait dominé la saison 2004 de Formule 1.

Des images de l’accident (à voir sous l’article), largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent les deux voitures circulant sur la piste avant que la collision ne survienne à l’approche du virage 11.

Alors que la F2004 ralentissait pour négocier cette portion du circuit, le pilote de la 499P Modificata semble avoir mal évalué la différence de vitesse entre les deux machines.

L’hypercar a alors heurté de plein fouet l’arrière de la monoplace, provoquant un choc suffisamment violent pour soulever la F2004 et faire frotter son aileron avant contre le sol.

Les deux Ferrari ont finalement terminé leur course dans la zone de dégagement, laissant derrière elles plusieurs éléments de carrosserie arrachés lors de l’impact.

Malgré la violence apparente de l’accident, aucun des deux pilotes n’a été blessé. Leurs identités n’ont pas été communiquées, mais les images montrent qu’ils ont pu sortir de leurs voitures et même se serrer la main après l’incident.

Des dégâts potentiellement considérables sur deux Ferrari d’exception

Si les conséquences humaines sont heureusement inexistantes, les dommages matériels pourraient en revanche se révéler particulièrement coûteux.

Les deux voitures impliquées font partie des machines les plus rares et les plus recherchées de l’univers Ferrari, avec des composants spécifiques dont la réparation ou le remplacement représente un défi important.

Sur de tels véhicules, les châssis en fibre de carbone et les éléments de carrosserie ne peuvent pas être réparés aussi facilement que sur des modèles de série.

Même une intervention relativement simple pourrait ainsi représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, compte tenu de la rareté des pièces et des techniques nécessaires à leur remise en état.

La valeur cumulée des deux voitures est estimée à environ 18 millions d’euros.

En novembre, une Ferrari 499P Modificata a été vendue aux enchères pour 8,9 millions d’euros, ce qui donne une indication de la valeur de cette hypercar dérivée du programme d’endurance du constructeur italien.

De son côté, une Ferrari F2004 peut atteindre jusqu’à neuf millions d’euros, selon le châssis concerné et son historique.

L’ampleur exacte des dégâts subis par les deux voitures reste à déterminer, mais le choc entre ces deux modèles d’exception pourrait donc donner lieu à une facture particulièrement élevée.

La F2004, symbole de la domination de Schumacher et Ferrari

L’accident attire d’autant plus l’attention qu’il concerne l’une des monoplaces les plus célèbres de l’histoire de la Formule 1.

Propulsée par un moteur V10, la Ferrari F2004 reste indissociable de la dernière saison de domination absolue de Michael Schumacher avec la Scuderia.

C’est à son volant que le pilote allemand a décroché son cinquième et dernier titre mondial avec Ferrari, portant son total à sept couronnes, un record à l’époque.

La saison 2004 avait été marquée par une supériorité écrasante de l’écurie italienne, qui avait remporté 15 des 18 Grands Prix disputés au championnat.

Schumacher s’était imposé à 13 reprises, tandis que son coéquipier Rubens Barrichello avait ajouté deux victoires au palmarès de la F2004.

Cette domination avait également permis à Ferrari de remporter le championnat du monde des constructeurs avec une avance considérable.

La Scuderia avait terminé la saison avec 262 points, contre seulement 119 pour BAR-Honda, son dauphin, soit plus du double du total de son principal poursuivant.

Sur le plan individuel, Schumacher avait établi plusieurs records qui allaient durablement marquer l’histoire de la discipline.

Ses 13 victoires en une seule saison avaient constitué une référence pendant près de deux décennies, jusqu’à ce que Max Verstappen porte ce total à 15 succès en 2022.

Le pilote allemand avait également établi le record de sept titres mondiaux, ainsi que celui de cinq couronnes consécutives, remportées entre 2000 et 2004.

Ces performances ont contribué à faire de la F2004 l’une des monoplaces les plus emblématiques de l’histoire de Ferrari, mais aussi l’un des symboles de la période de domination de Schumacher en Formule 1.

Les Finali Mondiali, vitrine du patrimoine Ferrari

La collision s’est produite dans le cadre des Finali Mondiali, le rendez-vous annuel organisé par Ferrari pour réunir ses clients, ses pilotes et les passionnés de la marque.

L’édition 2026 se déroule du 17 au 23 novembre sur le circuit de Barcelone, qui a longtemps accueilli le Grand Prix d’Espagne de Formule 1.

Cet événement permet notamment d’admirer en piste certaines des voitures les plus prestigieuses du constructeur italien.

Les monoplaces historiques de Formule 1 y occupent une place importante, aux côtés de prototypes et d’autres modèles de compétition issus des différents programmes sportifs de Ferrari.

Les démonstrations en piste constituent l’une des attractions majeures de ce rassemblement, offrant aux spectateurs la possibilité de revoir évoluer des machines qui ont marqué l’histoire du sport automobile.

Les Finali Mondiali accueillent également les dernières épreuves de plusieurs championnats régionaux du Ferrari Challenge, dont les pilotes se disputent les titres lors de leurs finales respectives.

C’est dans ce contexte mêlant compétition et démonstrations historiques que s’est produit l’accident entre la F2004 et la 499P Modificata.

Si les deux conducteurs ont heureusement échappé à toute blessure, cette collision rappelle les risques inhérents aux démonstrations de voitures de compétition, même lorsqu’elles se déroulent en dehors d’une course.

Reste désormais à connaître l’étendue des réparations nécessaires pour remettre en état ces deux Ferrari, et notamment la F2004, dont la place dans l’histoire de la Formule 1 dépasse largement sa valeur financière.