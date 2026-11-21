Ferrari a vécu une séance de qualifications particulièrement difficile au Grand Prix de Las Vegas, avec une double élimination dès la Q2 pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Les deux pilotes de la Scuderia devront s’élancer depuis la sixième ligne de la grille de départ, après avoir échoué à intégrer le top 10. Le Monégasque, 11e, a vu ses derniers espoirs disparaître à la suite d’un blocage de roues lors de son ultime tentative, tandis que son coéquipier britannique, 12e, n’a pas réussi à trouver les quelques dixièmes nécessaires pour accéder à la Q3.

Ferrari n’aura aucune monoplace dans la dernière partie des qualifications du Grand Prix de Las Vegas. Alors que la Scuderia espérait placer ses deux pilotes parmi les dix premiers, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tous deux été éliminés à l’issue de la Q2, dans une séance où les écarts particulièrement serrés n’ont laissé aucune marge à l’erreur.

Leclerc semblait pourtant en mesure de se qualifier pour la Q3. Lors de sa dernière tentative, le Monégasque a cependant commis une erreur en bloquant ses roues, ce qui l’a contraint à abandonner son tour rapide.

Il a ensuite franchi la ligne d’arrivée et reçu le drapeau à damier, sans possibilité de repartir pour une nouvelle tentative. Son meilleur chrono est donc resté fixé à 1’35"197, insuffisant pour poursuivre les qualifications.

Le pilote Ferrari termine ainsi à la 11e place, aux portes de la Q3, avec le regret de ne pas avoir pu exploiter sa dernière opportunité d’amélioration.

"On s’attendait à un énorme écart, on prend neuf dixièmes voire une seconde dans les lignes droites, on savait que ça allait être compliqué. Mais de là à ne pas aller en Q3, c’est vraiment décevant, car il y avait un potentiel qui était meilleur que ce qu’on a montré. Mais encore une fois, on n’a pas réussi à mettre les choses en ordre quand on le devait."

Quant à ses chances de remonter, Leclerc est très réaliste !

"Très honnêtement, aucune, puisqu’on perd je ne sais combien de km/h dans les lignes droites. On perd neuf dixièmes donc honnêtement, il n’y a rien à faire. Si on arrive à doubler dans les virages c’est bien et on a une performance qui n’est pas mauvaise, mais en partant 11e ça va être extrêmement compliqué."

Hamilton échoue à 167 millièmes de la Q3

De l’autre côté du garage, Lewis Hamilton n’a pas connu davantage de réussite. Contrairement à Leclerc, le septuple champion du monde est parvenu à boucler son ultime tentative chronométrée, mais son amélioration n’a pas suffi pour intégrer les dix premiers.

Avec un temps de 1’35"253, le Britannique a terminé 12e, immédiatement derrière son coéquipier, à seulement 56 millièmes de seconde de celui-ci.

Hamilton a manqué la qualification pour la Q3 de 167 millièmes de seconde, un écart qui illustre la difficulté rencontrée par Ferrari pour extraire suffisamment de performance de sa monoplace sur le tracé de Las Vegas.

Cette double élimination représente un sérieux revers pour l’écurie italienne, qui devra désormais tenter de remonter dans le classement pendant la course.

Verstappen domine la Q2 devant Gasly et Russell

Pendant que Ferrari connaissait cette désillusion, Max Verstappen a signé le meilleur temps de la Q2.

Le pilote Red Bull a bouclé son tour le plus rapide en 1’34"394, devançant Pierre Gasly sur Alpine et George Russell sur Mercedes.

La comparaison avec Ferrari est particulièrement révélatrice : Leclerc a terminé à 803 millièmes de Verstappen, tandis que Hamilton a concédé 859 millièmes au Néerlandais.

Les deux pilotes de la Scuderia devront donc aborder le Grand Prix de Las Vegas depuis les 11e et 12e positions, sous réserve d’éventuelles modifications de la grille.

Après cette séance manquée, Ferrari devra compter sur sa stratégie et sur les possibilités de dépassement en course pour tenter de ramener ses deux voitures dans les points.