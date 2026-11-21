’On peut être satisfaits’ : Verstappen se félicite de partir en pole à Las Vegas
Red Bull a corrigé ses difficultés et il en profite
Max Verstappen n’a pas signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, mais il sera en pole position demain pour le départ de la course. En effet, il a été battu en qualifications par Kimi Antonelli, mais l’Italien reculera de cinq places sur la grille pour un changement de pièce moteur hors quota, laissant le pilote Red Bull en tête à l’extinction des feux.
Le Néerlandais a passé le week-end à se plaindre et à montrer sa frustration face aux problèmes rencontrés sur sa RB22, allant jusqu’à passer ses nerfs sur d’autres pilotes en EL3, mais il a comme souvent gagné du rythme lors de la séance qualificative.
"J’ai eu des difficultés avec des choses qu’il y avait aussi sur la voiture au Brésil. J’ai essayé de l’accepter et de composer avec ce week-end, et on a fait une qualification solide" a déclaré Verstappen.
"On a fait une bonne exécution, mon premier tour en Q3 était aussi bon qu’il pouvait être, l’aspiration fonctionne bien ici."
Interrogé sur les conditions qu’il fallait réunir pour signer un bon chrono lors de ces qualifications, le quadruple champion du monde a déroulé la liste avant de se féliciter du travail accompli par lui et l’équipe.
"La température de piste, être dans une bonne position, c’est très dur quand il y a de longues lignes droites comme ici mais on peut être satisfaits du travail que l’on a accompli."
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