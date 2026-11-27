Carlos Sainz est parti près du fond de la grille à Vegas en raison d’une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir pris un nouveau turbo. Et malgré cela, il a remonté le peloton et a terminé huitième au prix d’un superbe dépassement sur George Russell dans le dernier virage. Un résultat qui ne change rien au destin de l’équipe cette année, mais qui a été un bon coup de boost pour le moral d’une équipe qui a vécu un enfer cette année.

Neuvième du classement constructeurs, l’écurie de Grove n’a plus d’attentes pour la fin d’année, au terme d’un exercice 2026 qui a été difficile, mais l’échéance de Las Vegas était grandement attendue, après avoir marqué des points en Azerbaïdjan, sur un tracé aux caractéristiques similaires.

"Un gros coup de boost parce que cela a été une année tellement difficile pour nous en tant qu’équipe qu’il n’y a pas beaucoup d’opportunités cette année de marquer des points et d’avoir un week-end solide et de pouvoir briller et montrer un peu que l’on pilote bien et que l’on fait le travail quand on le peut" a expliqué l’Espagnol.

"Je pense que nous parlions de Vegas presque depuis Bakou, la dernière fois que nous avons marqué des points, comme notre prochaine et seule opportunité de marquer des points."

"Et le fait que nous soyons arrivés à Vegas, que nous ayons exécuté un week-end parfait et une course parfaite pour obtenir un top 8, est quelque chose qui, même sur le plan personnel dans une année difficile, me garde motivé. Cela me donne cette satisfaction que nous pouvons y arriver."

Sainz ne s’attend évidemment pas à de telles performances au Qatar, où la performance aérodynamique et l’équilibre dans les virages rapides seront cruciaux, ce qui devrait coûter très cher à Williams et à sa FW48.

"Malheureusement, les deux dernières courses seront délicates pour nous pour être ne serait-ce que proches de la position dans laquelle nous étions à Vegas. Nous allons donc les consacrer à tester certaines choses sur la voiture, disons en sacrifiant un peu de ce temps de piste pour continuer à apprendre des choses pour l’année prochaine."

Les pilotes de Formule 1 seront à nouveau confrontés à des restrictions strictes concernant les pneumatiques lors du Grand Prix du Qatar : Pirelli impose une limite maximale de 27 tours par train de pneus, ainsi que les pressions minimales les plus élevées de la saison pour les pneus avant.

Ces mesures visent à prévenir des défaillances dangereuses des pneumatiques sur le circuit exigeant de Losail, où les virages rapides parcourus à haute vitesse imposent une contrainte extrême à la gomme.

Cette limite de tours impose à chaque pilote d’effectuer au moins deux arrêts aux stands durant la course de 57 tours, prévue dimanche.

Bien que cette limite ait été légèrement assouplie par rapport aux 25 tours imposés l’an dernier, même deux trains de pneus neufs ne suffisent pas à couvrir la distance totale de la course. Il est important de noter que les tours effectués avec un train de pneus donné lors des essais libres ou des qualifications sont comptabilisés dans la limite autorisée, tout comme les tours parcourus derrière la voiture de sécurité. Tout dépassement de cette limite entraînera une disqualification.

Sainz, directeur du GPDA (l’association des pilotes), soutient fermement cette mesure de sécurité, ayant lui-même été confronté à plusieurs défaillances de pneus au Qatar.

"J’ai vécu de mauvaises expériences ici par le passé" a-t-il confié. "À deux reprises, lors d’années différentes, j’ai subi une crevaison à l’avant gauche à deux tours de l’arrivée, alors que cette règle n’existait pas encore, et c’était totalement imprévisible."

"Je pense que c’est une solution nécessaire, car sans cela, ce genre d’incident risquerait de se reproduire trop souvent à l’avenir."

Le pilote Williams a toutefois souligné que ces restrictions pourraient rendre les stratégies plus prévisibles, notamment si l’intervention précoce de la voiture de sécurité contraint tous les pilotes à effectuer leurs arrêts aux stands au même moment.

"C’est ce qui s’est passé l’an dernier, ce qui m’a permis de monter sur le podium ; j’ai donc adoré ça. Si j’avais été pilote McLaren, en revanche, j’aurais détesté."

Alex Albon a quant à lui été interrogé sur l’année prochaine, Williams ayant déjà commencé à travailler sur des solutions techniques pour la saison 2027, et il détaille un peu ce qui a constitué son programme à ce niveau, même s’il rappelle que la corrélation entre simulateur et piste devra se confirmer.

"Je fais beaucoup de travail sur le simulateur en ce moment, donc je suis assez à jour concernant la différence de performance entre l’année dernière et cette année. Évidemment, cela reste relatif à la corrélation, mais les choses se présentent bien" assure le Thaïlandais.

"Nous nous sommes attaqués à certains de nos problèmes d’équilibre, je pense que nous avons fait de grands pas dans ce domaine et puis nous apprenons aussi simplement à connaître la nouvelle unité de puissance pour l’année prochaine, en ressentant ce qu’elle fait."

"Tout va dans la bonne direction, je pense que nous ne voulons pas faire de fausses promesses, nous progressons simplement tranquillement et, espérons-le, nous pourrons commencer l’année prochaine dans une meilleure position."

Albon a aussi expliqué quel sera le travail ce week-end pour l’année prochaine : "Vegas était une chance de finir dans les points et je ne l’ai pas eue. Pour les deux dernières courses, on veut encore tester des choses pour l’année prochaine, et on est davantage sur une courbe d’apprentissage."