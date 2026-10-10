Verstappen remporte le Sprint F1 de Singapour devant les Ferrari, crash de Russell

La F1 connait aujourd’hui le dernier Sprint de sa saison 2026, le sixième, avant un passage à dix week-ends dans ce format l’année prochaine. La première course de Singapour va donc durer une centaine de kilomètres, ce qui devrait constituer un peu moins de 40 minutes si tout se passe normalement. Il s’agira de la dernière séance disputée de jour ce week-end, et les pilotes n’ont que les essais libres sur lesquels se baser pour préparer cette épreuve.

Max Verstappen a signé la pole pour ce Sprint, et il partage la première ligne avec George Russell.

Le Néerlandais avait bien failli prendre 5 places de pénalité suite à un dépassement sous drapeau jaune sur Lewis Hamilton mais les commissaires ont accepté les circonstances atténuantes avancées par Verstappen et son choix fait pour des raisons de sécurité (article à retrouver ici).

Charles Leclerc est troisième devant Oscar Piastri, ce qui nous permet de voir les quatre équipes de pointe sur les deux premières lignes de la grille.

Lando Norris et Lewis Hamilton suivent devant Kimi Antonelli et Liam Lawson, de nouveau meilleur des autres, qui a même devancé Isack Hadjar ce vendredi après-midi. Pierre Gasly complète le top 10 et il devance son équipier, Franco Colapinto, qui s’élancera 11e aux côtés de Nico Hülkenberg.

Oliver Bearman et Gabriel Bortoleto sont en septième ligne devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Arvid Lindblad devance Lance Stroll et Alex Albon, qui ont été lésés par une erreur de la FIA ayant entraîné un manque de puissance. Sergio Pérez et Valtteri Bottas suivent devant Carlos Sainz, lui aussi touché par ce problème.

10h30 : Sainz n’a pas caché son énervement face à une nouvelle démonstration d’amateurisme de la fédération, et il est difficile de donner tort à l’Espagnol, tant la FIA est en dessous de tout en ce moment en matière de gestion de sa catégorie reine.

10h34 : Pour rester avec Carlos Sainz, on apprend à l’instant qu’il s’élancera depuis la voie des stands ce samedi, au lieu de partir de la grille. La veille, Sainz avait été éliminé dès la SQ1 des qualifications pour le Sprint après avoir signé le temps le plus lent. Au lieu de s’élancer depuis la 22e place sur la grille, l’Espagnol partira finalement de la voie des stands sur le circuit urbain de Marina Bay. Williams a décidé de modifier les réglages de suspension de la monoplace de l’Espagnol.

10h36 : Un des enseignements de ce début de week-end, c’est la nette domination de la Mercedes non évoluée de Russell face à celle ayant les pièces récentes et pilotée par son équipier. Ce gros développement ne semble pas fonctionner, et il pourrait inquiéter l’équipe en vue de 2027.

10h39 : Zak Brown a fait un bilan de la saison de McLaren F1 jusqu’ici. Le PDG n’a pas caché qu’il aurait aimé voir mieux de la part de son équipe, mais n’a pas non plus manqué de relever les points positifs qu’il y a à en tirer.

10h40 : Les équipes se sont exprimées également sur les budgets plafonnés ces dernières semaines, avec notamment une idée du patron de Williams, James Vowles, pour aider les petites équipes à limiter leur retard. Mais il semble que son projet ne soit pas soutenu par plusieurs teams de la grille.

10h43 : Il y a eu pas mal d’averses et d’orages sur Singapour en ce début de journée, ce qui a pu jouer sur l’état de la piste. Tout a eu le temps de sécher sous l’effet de la chaleur, les risques d’averses et d’orages s’éloignent pour le reste de la journée. Cependant ils augmentent pour demain, notamment avant la course de nuit.

10h44 : Ou pas ! Russell annonce à F1 TV que son ingénieur lui a annoncé une averse dans 10 minutes, soit 5 minutes avant le départ !

10h46 : Hadjar a eu un changement de moteur et de turbo, mais ce sont des pièces déjà utilisées auparavant, et il n’y aura pas de pénalité pour le Français.

10h49 : Et il pleut sur la grille !

10h50 : Verstappen est philosophe face à la pluie : "Il semble que la Malaisie et Singapour aiment quand on vient ! Sur un circuit urbain quand c’est humide, c’est plus compliqué mais c’est pareil pour tout le monde, donc on va voir !"

10h51 : Et c’est maintenant le déluge à Singapour, l’intégralité de la piste est détrempée.

10h52 : Petite correction, une partie est encore un peu sèche, alors que la voiture médicale fait le tour du circuit. Mais les zones touchées par la pluie sont totalement détrempées, et la voiture médicale est même en difficulté pour rester en piste sur certains endroits de la piste.

10h55 : Et le départ est fort logiquement retardé !

10h59 : Voila qui tombe à pic avec les propos de Gerhard Berger, l’ancien pilote qui expliquait son désarroi face au fait que la F1 ne roule plus sous la pluie. Comme d’habitude, on rappelle évidemment que la FIA et la Formule 1 ont drastiquement resserré la vis en matière de sécurité, et pour de bonnes raisons. Mais il est vrai que les procédures notamment, qui imposent d’avoir une piste dans un état suffisant pour courir et ajoutent au minimum d’attente avant le départ, font que la piste est souvent séchante quand les pilotes arrivent dessus, comme on l’a vu à Zandvoort et à Sepang.

11h04 : La pluie ralentit, et il se pourrait que ça sèche avant que le Sprint soit lancé. Hormis la zone du dernier secteur, la grille et les premiers virages, toujours totalement détrempés, une partie du circuit est même déjà presque sèche. Mais pour les parties détrempées, l’humidité à 85 % pourrait compliquer les choses.

11h08 : Russell s’amuse à la radio en contactant Antonelli et en lui disant "je suis ton nouvel ingénieur".

11h10 : L’averse est globalement passée, et la piste semble déjà bien plus praticable.

11h15 : On attend toujours que le départ soit annoncée, de l’eau stagnante est enlevée dans les premiers virages, et la voiture médicale est encore en train de faire un tour.

11h18 : Le tour de formation sera lancé à 11h30 !

11h24 : Il y aura deux tours de formation pour que les pilotes puissent étudier la piste.

11h25 : Et ce sera des pneus intermédiaires au départ !

11h26 : Et on a la confirmation que tout le monde est bien en intermédiaires.

11h32 : Les voitures roulent, et Norris dit que les projections sont très mauvaises en matière de visibilité sur la première partie du circuit.

11h33 : Et Lawson dit que c’est "complètement sec" au virage 13. Les conditions globales sont délicates !

11h34 : On va avoir un départ arrêté !

11h35 : Sainz dit que les intermédiaires sont nécessaires en début de course.

11h36 : La voiture de sécurité va s’écarter et laisser les voitures prendre le départ ! Il y aura 20 tours de course.

Départ : Très bon départ de Russell qui dépasse Verstappen sur la ligne !

Tour 1 : Hamilton a pris un excellent départ depuis la sixième place et il est troisième ! Antonelli reste septième devant Lawson et Gasly, Bearman est dixième devant Hadjar. Et Russell fait une erreur dans le dernier virage et va taper le mur devant les stands !

Tour 2 : La Safety Car est déployée alors que le Britannique sort de sa voiture, qui a peu de dégâts mais assez pour le faire abandonner ! Stroll et Pérez semblent aussi s’être accrochés mais on n’a pas encore les images. Stroll est arrêté en piste et Pérez abandonne au stand.

Tour 3 : Hadjar abandonne aussi ! La Red Bull du Français semble avoir un problème mécanique et il se range hors de la piste.

Tour 4 : Hadjar a dit que son frein moteur a lâché. Et Colapinto s’arrête également en piste ! Il n’y a donc plus que 17 pilotes en course.

Tour 5 : Verstappen mène devant Hamilton et Leclerc, puis Piastri et Norris. Antonelli est sixième devant Lawson, Gasly, Bearman et Hülkenberg. Ocon est 11e devant Alonso, Bortoleto, Bottas, Sainz et Lindblad, qui pointe dernier. Et pour cause, il a fait un tête-à-queue dans le tour 4.

Tour 6 : Piastri dit que la piste sèche très rapidement. L’usage des pneus slicks sera inévitable dans cette course, mais nul doute que les pilotes ne vont pas se précipiter au stand après l’expérience des pneus slicks sur piste humide en Malaisie la semaine dernière ! A l’inverse, Bearman dit qu’il faut encore les pneus intermédiaires car ça ne sèche pas vite sous Safety Car, qu’il attend la reprise de la course pour que ça aille mieux. Et son vœu est exaucé : la course va reprendre !

Tour 7 : C’est reparti ! Verstappen garde la tête devant Hamilton et Leclerc, il n’y a pas de changement jusqu’à la huitième place, prise par Bearman à Gasly !

Tour 8 : Verstappen fait le meilleur tour en 1’46"112, et il a plus d’une seconde d’avance sur Hamilton, qui a le même écart sur Leclerc. Piastri a perdu du temps aussi, et Norris est derrière lui, comme Antonelli qui est collé à eux. Avant la reprise, Bottas a envoyé Albon sur Bortoleto, et Albon a dû passer par les stands tandis que les deux autres ont abandonné.

Tour 9 : Verstappen a 1"3 d’avance et Hamilton a pris 1"6 de marge sur Leclerc. Les écarts se creusent déjà dans le top 10. L’ingénieur de Leclerc lui dit de refroidir les pneus dans les lignes droites et il répond à son ingénieur de le laisser tranquille.

Tour 10 : Verstappen garde la main, Hamilton est noté pour un non-respect des drapeaux jaunes ! Derrière, Hülkenberg a poussé Gasly, qui a perdu deux places après être passé hors piste. Les commissaires enquêtent sur Albon et Bortoleto, sans avoir apparemment vu que Bottas était aussi impliqué.

Tour 11 : Verstappen a perdu un peu de temps sur Hamilton mais garde plus d’une seconde d’avance. Leclerc est à près de deux secondes, et Piastri à 2"9 voit Norris revenir à moins d’une seconde. Antonelli suit devant Lawson et Bearman, pour les pilotes actuellement dans les points.

Tour 12 : Les écarts se creusent dans le top 3, mais c’est surtout Piastri qui perd du temps avec une seconde au tour, et il bloque Norris. Antonelli ne leur revient pas dessus, et il n’a que 2"5 d’avance sur Lawson et Bearman.

Tour 13 : Verstappen a maintenant 2"7 d’avance sur Hamilton, qui a 1"8 de marge sur Leclerc. Piastri est à 3 secondes du Monégasque, et cela pourrait permettre à Hamilton de ne pas trop perdre de places s’il est pénalisé pour son non-respect des drapeaux jaunes.

Tour 14 : Verstappen creuse l’écart, et Leclerc est revenu légèrement sur Hamilton. Personne ne prend le risque de mettre des slicks, et l’on peut imaginer que ça restera comme ça jusqu’à l’arrivée.

Tour 15 : L’écart entre les deux leaders est de 4"3, et Leclerc est à 1"3 de son équipier. Piastri est à 3"2 et Norris a 1"3 de l’autre McLaren. Antonelli est revenu à moins d’une seconde, et il a creusé l’écart sur Lawson et Bearman. Pas sûr qu’il attaque Norris, car les trois points qu’il inscrit lui permettront de porter son avance à 87 points.

Tour 16 : Verstappen file vers la victoire au Sprint avec 4"9 d’avance sur Hamilton. Leclerc a perdu du temps et Piastri revient. Norris aussi, et le Britannique dit que s’il y a une Safety Car, passer en slicks peut être une option. Mais sans neutralisation, cela n’arrivera pas. Albon rentre abandonner, il n’y a plus que 14 voitures. Avec huit abandons, c’est le record pour un Sprint.

Tour 17 : Norris se montre toujours proche de Piastri, c’est la seule bataille dans le peloton.

Tour 18 : Leclerc a fait une erreur, car les McLaren sont revenues sur lui, et il est à 7 secondes de Hamilton. Le Monégasque a dit que ses pneus avant sont "morts".

Tour 19 : Hamilton signe le meilleur tour en 1’45"626, mais il a toujours 3"8 de retard sur Verstappen, qui se plaint de problèmes de boost. Et Hamilton n’aura pas d’enquête pour l’infraction au drapeau jaune. Leclerc est très lent à cause de ses pneus, et il a regroupé les McLaren et Antonelli derrière lui. Même Lawson revient sur ce groupe. C’est un véritable bouchon qui s’est formé !

Dernier tour : Verstappen garde 3"3 d’avance sur Hamilton. Et Norris attaque Piastri mais le harponne ! Les deux McLaren sont en tête-à-queue et Piastri est dans le mur ! Norris reprend la piste en huitième place et pense qu’il était à hauteur de son équipier, mais son attaque était trop imprudente compte tenu qu’il s’agissait du dernier tour.

Arrivée : Verstappen remporte le Sprint, son premier et dernier de la saison, devant Hamilton qui fait le meilleur tour en 1’45"457. Leclerc termine troisième devant Antonelli qui inscrit 5 points inespérés et en a maintenant 89 d’avance sur Russell !

Lawson signe une superbe cinquième place devant Bearman, Hülkenberg et Norris, qui inscrit un point. Gasly et Ocon terminent dans le top 10 mais hors des points, devant Alonso, Sainz et Lindblad. Ils n’ont été que 13 à finir ce Sprint.

A voir si les quelques enquêtes des commissaires ne changent pas un peu ce classement. Restez connectés pour les réactions et les infos avant les qualifications à 14h45 en live, le départ étant retardé aux environs de 15h30 (à confirmer encore) suite aux évènements du Sprint.