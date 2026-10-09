Officiel : Verstappen conserve la pole du Sprint à Singapour, pourquoi il a pu être blanchi

Après plus de deux heures d’attente après la fin de la Qualification Sprint, la FIA a annoncé les conclusions de son enquête concernant Max Verstappen, qui a dépassé Lewis Hamilton sous régime de drapeaux jaunes lors de la SQ1 du Grand Prix de Singapour. L’enjeu était très important pour le pilote Red Bull Racing puisqu’il avait signé la pole de cette séance, immédiatement classée comme provisoire avant l’enquête en cours nécessitant sa présence devant les commissaires. Au final, Verstappen peut garder sa première place pour le Sprint. Explications.

Max Verstappen a donc du aller s’expliquer devant les commissaires du Grand Prix de Singapour suite à une infraction commise lors des qualifications du Sprint.

L’incident a fait suite à un accident impliquant Sergio Pérez (Cadillac) sur le circuit de Marina Bay, lors de la première phase des qualifications (SQ1). Le pilote mexicain a percuté un mur avec le nez de sa voiture au virage n°4, provoquant l’apparition initiale de drapeaux jaunes.

Bien que Pérez ait réussi à faire marche arrière pour regagner la piste, un double drapeau jaune a été agité en raison de la présence de débris sur le circuit.

Alors que le régime de drapeau jaune était en vigueur, Verstappen a dépassé Lewis Hamilton et sa Ferrar, lequel avait signé le meilleur temps avant que la séance ne soit finalement interrompue par un drapeau rouge pour permettre aux commissaires de dégager les débris de fibre de carbone de la Cadillac.

"Max m’a doublé sous drapeau jaune," a alors signalé Hamilton à son équipe par radio.

Verstappen a répondu par radio avoir agi ainsi par précaution, compte tenu des circonstances.

Les commissaires ont ensuite décidé de ne pas trancher et d’entendre les explications du quadruple champion du monde concernant cette infraction manifeste.

Avant que la décision ne soit rendue, le directeur d’équipe Laurent Mekies estimait que Red Bull disposait d’arguments solides pour éviter une pénalité. Le Français pointait notamment du doigt la vitesse à laquelle roulait Hamilton au moment des faits, après l’accident de Sergio Pérez.

"Honnêtement, je n’ai pas encore vu le ralenti, c’est l’équipe qui gère ça avec les commissaires, mais ce que j’ai vu en direct, c’est que Lewis était effectivement en tour de refroidissement. Il roulait donc à environ 50 km/h, ou quelque chose du genre."

"Je pense donc qu’il était pratiquement impossible pour Max de s’arrêter avant de le dépasser à cet endroit précis, entre le moment où il a aperçu le drapeau jaune et celui où il a rattrapé Lewis, qui roulait à 50 km/h. Il a considérablement ralenti. Je crois qu’il a perdu plus d’une seconde, ce qui est énorme pour un simple drapeau jaune."

"En toute logique, il n’était pas en mesure de réagir assez vite pour s’arrêter derrière Lewis. Et encore moins, malheureusement, de le faire en toute sécurité."

La FIA a tranché en donnant raison à Red Bull et validant en quelque sort l’explication du Français.

"Les commissaires sportifs ont entendu le pilote de la voiture n° 3 (Max Verstappen) et celui de la voiture n° 44 (Lewis Hamilton) ainsi que des représentants des écuries ; ils ont également examiné les données du système de positionnement et de signalisation, les vidéos, les chronos, la télémétrie, les communications radio et les images embarquées."

"Alors que la voiture n° 3 sortait du virage 7 lors d’un tour rapide, un drapeau jaune a été agité. La voiture n° 44 se trouvait devant la voiture n° 3 et avait été avertie de l’approche de cette dernière. Le pilote de la voiture n° 44 a déclaré qu’après la sortie du virage 7, il avait ralenti et s’était déporté vers la droite pour s’assurer de quitter la trajectoire idéale. La voiture n° 3 a dépassé la voiture n° 44 avant le virage 8, alors que les deux véhicules se trouvaient encore dans la zone sous drapeau jaune. La voiture n° 3 a ensuite abandonné son tour rapide."

"Le pilote de la voiture n° 3 a expliqué qu’il accélérait en sortie du virage 7 lorsqu’il a aperçu le drapeau jaune et a relâché l’accélérateur ; ce point a été confirmé par la télémétrie. Environ 40 mètres après son entrée dans la zone sous drapeau jaune, le pilote de la voiture n° 3 avait totalement relâché l’accélérateur. Le pilote de la voiture n° 44 freinait et avait réduit sa vitesse à moins de 60 km/h au moment du dépassement. Comme la voiture n° 3 effectuait un tour rapide et accélérait en sortie du virage 7 alors que la voiture n° 44 avait ralenti, l’écart de vitesse au moment du chevauchement des véhicules était important, bien que le pilote de la voiture n° 3 ait également commencé à freiner."

"Les commissaires sportifs ont estimé que le pilote de la voiture n° 3 avait réagi de manière appropriée au drapeau jaune en relâchant l’accélérateur et en réduisant sa vitesse. La vitesse de la voiture n° 3 au point de dépassement était inférieure d’environ 70 km/h à celle enregistrée lors d’un autre tour rapide effectué durant la même séance."

"Le pilote de la voiture n° 3 a expliqué qu’éviter le dépassement aurait nécessité un freinage très appuyé, manœuvre qui, selon lui, aurait potentiellement créé une situation dangereuse. Les commissaires ont établi que le pilote de la voiture n° 3 avait enfreint la réglementation relative au drapeau jaune en dépassant la voiture n° 44. Toutefois, ils ont estimé que ce dépassement résultait d’une différence de vitesse de rapprochement importante et, dans ces circonstances, ont décidé de ne pas infliger de pénalité."