Officiel : la FIA admet ’une erreur humaine’ qui a faussé les qualifications Sprint

Une erreur de la direction de course a perturbé les qualifications Sprint du Grand Prix de Singapour, créant une différence de puissance entre certaines monoplaces. La FIA a reconnu qu’une mauvaise gestion du mode dépassement après un drapeau rouge avait influencé les performances de plusieurs pilotes en SQ1, sans affecter la suite de la séance.

La FIA reconnaît qu’une erreur humaine a conféré un avantage de puissance à certaines voitures lors des qualifications Sprint à Singapour.

La FIA a publié un communiqué indiquant que certaines voitures ont évolué avec des modes de puissance différents durant la première phase des qualifications Sprint.

À la suite d’un drapeau rouge provoqué par des débris, la FIA indique que le mode de dépassement (Overtake Mode) n’a pas été activé avant qu’elle ne le réactive, pour ensuite le désactiver lors de la reprise de la séance.

Des problèmes de chronométrage sont également survenus durant la SQ1, points sur lesquels la FIA ne s’est pas exprimée.

Le communiqué de la FIA précise : "Durant la première phase des qualifications Sprint, une erreur humaine est survenue au sein de la direction de course, indépendante du problème de chronométrage également rencontré en SQ1."

"Ce problème a eu pour conséquence de rendre le mode de dépassement indisponible après la période de drapeau rouge en SQ1. Lorsqu’il est apparu que ce mode n’était pas actif après la relance, il a été activé pendant 27 secondes avant d’être à nouveau désactivé."

"La FIA reconnaît que cette regrettable erreur humaine a eu un impact sur les performances de certaines voitures, en fonction du moment de leur tour et de leur position sur le circuit. Les deuxième et troisième phases des qualifications Sprint n’ont pas été affectées."

Durant cette période, certains pilotes ont bouclé des tours en bénéficiant d’une vitesse de pointe accrue en ligne droite, tandis que d’autres n’en ont pas profité, selon leur position en piste et le fait qu’ils étaient ou non en plein effort chronométré.

La FIA a reconnu que cela avait eu une incidence sur les performances des différentes monoplaces, bien que cela ne semble pas avoir directement entraîné l’élimination des pilotes sortis dès la SQ1.

Isack Hadjar (Red Bull) s’est par exemple plaint d’un manque de puissance lors de son dernier tour, tandis que les pilotes Mercedes et Audi s’étaient montrés nettement plus lents dans la ligne droite menant au virage 7 lors de leur avant-dernier tour, avant d’accélérer en toute fin de séance.

Cette erreur est survenue une semaine après qu’un bug informatique a perturbé la première tentative de départ du Grand Prix de Bahreïn de F1.

Il s’agissait par ailleurs d’un incident distinct, sans lien avec le problème de chronométrage survenu en SQ1, qui avait empêché l’enregistrement de tous les temps au tour à l’issue de la séance.

Cela a entraîné un bref retard avant le début de la SQ2, le temps pour la FIA de valider le classement et de déterminer si la suite de la séance pouvait avoir lieu.