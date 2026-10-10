Verstappen pense à l’après F1 : ’ma fille remarque quand je pars, chaque départ devient plus difficile’

Max Verstappen est désormais lié à Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030, mais cette prolongation ne garantit pas que le quadruple champion du monde restera aussi longtemps en Formule 1. À 29 ans, le Néerlandais réfléchit de plus en plus à la place que doit occuper sa famille dans sa vie, notamment depuis la naissance de sa fille Lily. Alors qu’il a récemment reconnu avoir sérieusement envisagé de quitter la discipline en raison de la nouvelle réglementation technique, Verstappen explique que son désir de voir grandir ses enfants pourrait également influencer la durée de sa carrière.

Devenu père, le pilote Red Bull porte désormais un regard différent sur les contraintes imposées par le calendrier de la Formule 1. Les nombreux déplacements, qui l’obligent à passer une grande partie de l’année loin de chez lui, prennent une autre dimension depuis l’arrivée de sa fille Lily.

Cette situation lui rappelle également sa propre enfance. Lorsque son père Jos Verstappen participait encore au championnat du monde, le jeune Max vivait difficilement ses départs pour les Grands Prix. Une expérience qu’il ne souhaite pas reproduire avec ses propres enfants.

Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Verstappen révèle que sa fille commence déjà à comprendre lorsqu’il doit quitter le domicile familial. Il essaie donc, pour le moment, de partir aussi discrètement que possible afin de lui éviter ces séparations.

"Je vois déjà que ma fille commence à remarquer quand je pars. Alors, même maintenant, j’essaie de partir lorsqu’elle ne s’en rend pas compte. Ce sera également un élément à prendre en considération plus tard, lorsque je réfléchirai à mon avenir. Je ne veux pas être absent en permanence, je veux voir mes propres enfants grandir. Parce qu’une fois qu’ils auront 18 ans, il y a des chances qu’ils disent simplement ’au revoir’ et referment la porte derrière eux."

Cette volonté de préserver sa vie familiale pourrait donc devenir un facteur déterminant dans les prochaines décisions du Néerlandais, indépendamment de ses engagements contractuels.

Verstappen a sérieusement envisagé de quitter la F1

Mais la famille n’est pas le seul élément susceptible d’influencer l’avenir de Verstappen. Les nouvelles règles techniques introduites cette saison ont également provoqué une profonde remise en question chez le pilote Red Bull.

Lors de l’annonce de sa prolongation de contrat, le quadruple champion du monde avait d’ailleurs révélé qu’il avait été, plus tôt cette année, davantage tenté de quitter complètement la Formule 1 que de rejoindre une autre écurie.

Les premières courses disputées avec les monoplaces répondant à la réglementation 2026 avaient particulièrement affecté son enthousiasme pour la discipline, au point de lui faire envisager une décision qu’il n’avait jamais sérieusement considérée auparavant.

"J’ai vraiment été tout près de le faire. Surtout pendant les premiers week-ends de cette saison. Je n’avais jamais ressenti cela auparavant."

Verstappen reconnaît néanmoins que certaines évolutions envisagées par la Formule 1 ont contribué à le rassurer. Les discussions concernant les prochaines adaptations réglementaires, notamment la volonté de redonner davantage d’importance au moteur thermique, vont dans une direction qu’il juge plus positive.

À cela s’ajoute son attachement à Red Bull, une équipe avec laquelle il a construit l’essentiel de son palmarès et au sein de laquelle il continue de prendre du plaisir.

"La discipline nous a écoutés dans une certaine mesure. Des changements vont intervenir au cours des prochaines années, avec un rôle un peu plus important accordé au moteur thermique. En plus de cela, je prends vraiment beaucoup de plaisir chez Red Bull, avec les personnes avec lesquelles je travaille et notre manière de fonctionner en équipe. Évidemment, le fait d’avoir déjà accompli beaucoup de choses aide aussi."

Le Néerlandais fait notamment référence à ses quatre titres mondiaux et à ses 72 victoires obtenues avec l’écurie autrichienne, un palmarès qui lui permet aujourd’hui d’aborder sa carrière avec davantage de recul.

"Il est plus facile de relativiser les choses quand on a déjà accompli tout cela, par rapport à la situation dans laquelle on se trouve lorsqu’on doit encore faire ses preuves aux yeux de tout le monde."

Une nouvelle organisation pour passer davantage de temps chez lui

Si la paternité a profondément modifié certains aspects de son quotidien, Verstappen ne pense toutefois pas qu’elle ait changé sa manière d’appréhender les résultats sportifs.

Selon lui, sa capacité à relativiser une victoire ou une contre-performance découle davantage de son expérience et des succès déjà accumulés que de son nouveau rôle de père.

En revanche, ses priorités personnelles et son organisation après les Grands Prix ont clairement évolué. Le Néerlandais cherche désormais à rentrer chez lui le plus rapidement possible afin de limiter les périodes passées loin de sa famille.

"Je ne pense pas, du moins pas lorsqu’il s’agit de relativiser un résultat en course. À d’autres égards, bien sûr, cela a eu une influence majeure. Après une course, j’essaie désormais presque toujours de rentrer directement chez moi le dimanche soir, afin de passer le plus de temps possible à la maison."

Malgré ces réflexions sur sa vie familiale et les interrogations suscitées par la réglementation, Verstappen insiste sur le fait que la performance reste sa priorité lorsqu’il évalue son avenir en Formule 1.

Le Néerlandais souhaite continuer à disposer d’une monoplace compétitive, mais il accorde également une grande importance à l’environnement humain dans lequel il évolue.

"Le résultat passe avant tout. C’est la chose la plus importante. Mais il faut aussi se sentir bien et apprécié. Et c’est vraiment le cas. Les perspectives d’avenir sont également positives."

"Est-ce que cela garantit que je serai encore actif dans la discipline jusqu’en 2030 ? On ne peut jamais l’affirmer avec certitude, mais c’est l’objectif."