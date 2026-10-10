Russell explique son crash au Sprint : ’plus d’énergie que prévu à la sortie du virage’
Le pilote Mercedes F1 a fait une erreur d’appréciation
George Russell a abandonné après un accident alors qu’il était en tête de la course sprint du Grand Prix de Singapour de Formule 1. Le pilote Mercedes avait ravi la première place à Max Verstappen grâce à un excellent envol, mais il a perdu le contrôle de sa monoplace dans la ligne droite des stands au début du deuxième tour.
Russell a fini sa course dans les barrières après avoir mordu sur les lignes blanches peintes au sol, dans des conditions d’adhérence précaires dues à l’humidité de la piste.
Heureusement, le reste du peloton a réussi à éviter Russell alors que sa voiture, en tête-à-queue, revenait sur la trajectoire des autres pilotes dans un nuage de projections d’eau rendant la visibilité difficile.
C’est un nouveau coup dur pour les espoirs, déjà bien minces, de Russell de remporter le championnat du monde cette année.
Russell était en bonne voie pour marquer huit points, mais il repartira finalement bredouille de cette course. Andrea Kimi Antonelli accroît donc son avance de 84 à 89 points en tête du classement des pilotes.
George Russell s’est exprimé rapidement sur les causes de sa sortie de piste lors de la course sprint.
"Une erreur d’appréciation. En abordant le virage, j’ai eu plus de déploiement d’énergie électrique que prévu. Cela m’a déporté un peu plus au large que je ne l’espérais et j’ai mordu la ligne blanche. Une erreur bête. De lourdes conséquences."
"La règle numéro 1 sous la pluie est de ne pas toucher la ligne blanche, c’est la règle numéro 1. C’est mon premier crash de l’année, c’est dommage qu’il arrive quand je suis en tête."
Le Britannique devra surmonter une autre épreuve : il s’élancera depuis le fond de grille lors du Grand Prix de dimanche, après avoir dépassé le quota autorisé de composants d’unité de puissance pour 2026.
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