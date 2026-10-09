Sainz explose contre la FIA et un nouveau bug : ’Où est passée l’équité sportive ?’

Carlos Sainz estime que la FIA a fait preuve d’un manque de considération pour "l’équité sportive" après qu’une erreur a privé certains pilotes de puissance lors des qualifications. L’instance dirigeante de la discipline a reconnu une "erreur humaine" ayant empêché les pilotes d’utiliser le mode de dépassement (Overtake Mode) alors qu’ils y étaient autorisés durant la période suivant le drapeau rouge de la première phase des qualifications.

Sainz figurait parmi les six pilotes éliminés lors de la SQ1. Auteur du 15e temps lors de la séance d’essais libres, il a terminé les qualifications à la 22e et dernière place.

Il a indiqué que plusieurs problèmes ont affecté son tour, notamment une perte de puissance due à la désactivation du mode de dépassement.

"Nous avons effectué tout le tour avec une puissance inférieure d’une demi-seconde par rapport à n’importe quel autre tour du week-end ; cela ne nous a évidemment pas aidés," a déclaré Sainz.

"Mais compte tenu de tous les problèmes de freins et de pneus rencontrés lors de ces qualifications, nous aurions de toute façon eu du mal à passer le cap."

"Nous n’avons pu faire qu’un seul tour et nous avions déjà rencontré des soucis de freins lors des essais libres," a-t-il expliqué.

"Nous avons dû les changer pour les qualifications de la course sprint et nous continuions à rencontrer des problèmes de freinage. J’ai subi plusieurs blocages de roues et j’ai eu beaucoup de mal à gérer cela ainsi que les pneus."

"Mais en plus de cela, la moitié des voitures a effectué son tour avec un moteur offrant une demi-seconde de gain par rapport aux autres. Il y a eu un nouveau problème logiciel sur les voitures à ce moment-là, et nous en avons fait les frais."

Le mode de dépassement n’est disponible qu’à certains moments de la course, mais il est censé être activé par défaut lors des qualifications. Il permet aux pilotes de recharger leurs batteries à hauteur de 9 MJ par tour au lieu de 8,5 MJ, leur offrant ainsi plus de puissance.

Ce dernier incident technique affectant une séance de F1 compétitive survient à peine cinq jours après le retard de près d’une heure du Grand Prix de Bahreïn, causé par un problème logiciel de la FIA. À cette occasion, plusieurs pilotes s’étaient plaints du fait que ceux qui s’étaient arrêtés en piste avaient été autorisés à reprendre leur position de départ initiale.

"Pour une raison ou une autre, la FIA, comme en Malaisie, n’a pas choisi de privilégier l’équité sportive et s’est contentée de laisser la moitié des voitures disposer d’une puissance supérieure à l’autre moitié lors des qualifications," a déclaré Sainz.

"Je ne comprends donc pas très bien pourquoi la discipline continue d’agir différemment selon les pilotes qui participent à la Q1 ou ceux qui sont en piste lors du premier tour."

Alex Albon est frustré car sa voiture était à la peine après des essais libres encourageants, et il reconnait qu’il sera crucial pour l’équipe de faire un pas en arrière si elle veut résoudre les problèmes qu’il juge nombreux.

"Je ne sais pas pour être honnête, ça nous arrive beaucoup cette année. On n’a pas compris, on doit étudier. On le voit sur les données mais on doit savoir pourquoi, et on doit revenir en arrière car c’était mieux en essais libres" indique-t-il.

"Je ne serais pas surpris qu’on prenne le départ depuis la voie des stands. On doit comprendre pourquoi les voitures tirent sur le côté au freinage, mais on a beaucoup de problèmes actuellement, donc il faut faire mieux demain."