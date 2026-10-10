McLaren F1, une saison ’difficile’ mais pas décevante selon Zak Brown ?

Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, s’est exprimé, dans le paddock de Singapour, sur les récentes difficultés de son équipe. En effet, après les deux titres constructeurs mondiaux consécutifs McLaren F1 a marqué le pas, devenant même, parfois, la 4e équipe la plus rapide, derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari. Maintenant que les titres pilotes et constructeurs sont quasiment perdus, ne faudrait-il pas passer, d’ores et déjà, à la saison prochaine pour McLaren F1, en oubliant cette saison 2026 finalement plutôt décevante ?

Mais l’Américain refuse d’abdiquer pour le moment. À Singapour, lors de ce week-end sprint, l’objectif est toujours de viser la victoire, même si clairement, McLaren F1 n’est pas la favorite des écuries de pointe.

« L’objectif est d’aborder chaque week-end de course avec une chance de gagner. Nous semblons en meilleure forme ici. Nous nous sentons plus maîtres de la situation que lors des dernières courses, et nous avons bien sûr remporté quelques courses avant cela. Cela montre à quel point le sport est compétitif et à quelle vitesse les quatre meilleures équipes, et l’ensemble de la grille d’ailleurs, évoluent en termes de compétitivité. »

« Mais notre but est d’essayer de nous présenter à chaque week-end de course et de gagner, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. »

McLaren F1 occupe actuellement la 3e place au classement des constructeurs… mais Red Bull se rapproche de plus en plus. Si l’équipe finit 3e voire 4e, après avoir remporté les deux derniers titres, comment Zak Brown jugera-t-il cette saison ?

« Difficile. Beaucoup de progrès, beaucoup d’apprentissage. Encore une fois, si l’on repense à l’Australie, tout le monde pensait que Mercedes allait gagner 24 courses d’affilée, et ils ont connu une saison incroyable. Je serais très surpris s’ils ne remportaient pas le championnat. Mais les connaissant comme je les connais, ce ne sera l’attitude d’aucune équipe de course, n’est-ce pas ? Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. »

« Mais maintenant, il y a quatre équipes qui ont gagné des courses. Quatre équipes peuvent aborder ce week-end et gagner. Nous voici donc à nouveau avec une Formule 1 incroyablement compétitive. Alpine a décroché une pole, et quand on regarde les écrans de chronométrage, que ce soit Racing Bulls ou Alpine, personne n’est loin. L’écart se resserre de plus en plus. »

« Cela a donc été une année difficile, une année d’apprentissage, mais je veux terminer sur une bonne note pour que nous puissions aborder 2027 en nous battant pour le championnat. »

Sur le plan des pilotes, l’année a été plus satisfaisante, sur le plan de la performance pure, pour Lando Norris, qui a régulièrement dominé Oscar Piastri et remporté deux Grands Prix. Des progrès pas forcément visibles mais que tient à saluer Zak Brown.

« Il s’améliore de plus en plus. Il est très confiant. On peut voir que lorsque nous avons une mauvaise journée au bureau, son approche de la séance suivante est celle d’un champion du monde. Il passe rapidement à autre chose. »

« Nous avons tous vu par le passé qu’il pouvait parfois être trop critique envers lui-même, et maintenant il a cette confiance de champion du monde qui lui fait dire : "Eh bien, on se rattrapera à la prochaine séance." Je ne l’ai jamais vu piloter aussi bien, mais il reste le même Lando, ce qui est génial. Il a évolué en piste d’une manière digne d’un champion du monde, mais il reste le Lando que nous connaissons tous et que nous adorons en dehors de la piste. »

En revanche, même s’il y a eu du mieux en qualifs sprint à Singapour, Oscar Piastri connaît globalement une campagne extrêmement compliquée… alors même qu’il avait tenu en respect Lando Norris l’an dernier, pendant une bonne partie de l’année. Comment expliquer cette chute des performances d’Oscar Piastri ? Zak Brown a une idée : la révolution réglementaire de 2026.

« Oui, c’est le cas. Nous avons vu que cette saison a un peu rebattu les cartes, n’est-ce pas ? Lewis tire le meilleur de la Ferrari en ce moment. George a tiré davantage de la voiture l’année dernière que Kimi. Les choses ont bougé. Ces voitures sont tellement complexes. Certains s’y sont adaptés un peu plus vite que d’autres, mais j’aime tout ce que je vois de la part d’Oscar. Il se sent beaucoup plus confiant, il maîtrise son sujet. J’aime la position dans laquelle se trouvent nos deux pilotes actuellement. »