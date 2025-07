Verstappen : pour 2026, j’espère simplement être dans la bonne équipe

Max Verstappen s’est confié avant le Grand Prix de Belgique sur son avenir et il admet que 2026 est un grand saut vers l’inconnu en termes de performance et d’équipe.

Le pilote Red Bull Racing restera-t-il à sa place ou tentera-t-il un transfert choc vers Mercedes F1, l’équipe allemande promettant, sur le papier, d’avoir les meilleurs atouts notamment en termes de motorisation.

La hiérarchie ne sera définie qu’à l’hiver et au printemps prochains, les équipes étant confrontées à un changement majeur. Il n’y a pas que les moteurs qui changent : les voitures gagnent légèrement en agilité et le carburant sera durable.

Comme l’a déclaré Verstappen avec malice à The Athletic à propos de son avenir : "C’est une grande interrogation... pour tout le monde !"

"Pour moi, j’espère simplement être dans la bonne équipe, et… je ne veux pas parler de ’chance’ – mais d’une certaine manière, on a de la chance, car si vous êtes un bon pilote et que soudainement votre équipe se démarque, vous savez que vous avez une chance de gagner."

"C’est comme ça que fonctionne la F1."

Les rumeurs continuent de s’amplifier autour de lui et de Red Bull. Mais sait faire abstraction de tout ça.

"Au début, mon père pensait que j’étais toujours un peu trop détendu à ce sujet. Les rumeurs, je m’en fiche, c’est ma décision au final."

"Je sais ce que j’ai fait pour en arriver là. Je sais ce que j’ai déjà accompli dans ce sport, et je me concentre sur moi-même, sur mes proches. L’équipe et ma famille. Je fais ce que j’ai à faire en piste, et puis, en plus, je vis ma vie en dehors, avec toutes mes passions. Et avec ma famille aussi. Personnellement, je ne laisse pas cela me distraire de ce que je fais ici."

Mais le Néerlandais, qui se dit pour l’instant prêt à rouler en F1 jusqu’en 2028, n’a pas d’âge en tête pour savoir quand il passera à autre chose.

"Parfois, les gens traînent ici (en F1) pour gagner plus d’argent, mais au final, ce n’est pas la priorité. C’est important d’être ici par soif de victoire. Certains viennent ici simplement pour tirer le meilleur de leur voiture, car d’autres n’ont pas de voiture gagnante. Mais c’est pourquoi je me dis : tant que je peux faire ça, et que je travaille avec les gens avec qui j’aime travailler, alors oui, je roulerai ici."

"Je ne sais pas quand ça s’arrêtera. 32 ans ? 35 ? 36 ? Je ne sais pas. C’est impossible à savoir."

Il admet que le calendrier de la F1 devient de plus en plus insupportable avec le temps qui passe.

"J’ai l’impression que ma famille me manque déjà énormément. Je passe les vacances avec eux, mais les moments où l’on se retrouve tranquillement pour un week-end, où l’on se détend sur le canapé, où l’on se repose ensemble un jour de repos ou juste après une journée de travail normale me manquent vraiment. Nous vivons assez loin les uns des autres, ce genre de moments est impossible dans ma vie. J’espère qu’un jour, je pourrai retrouver ça."

L’important pour le quadruple champion du monde est tout cas de garder du plaisir dans ce qu’il fait. Même s’il gagne moins ?

"Je m’amuse bien, oui. Certains moments ne sont pas amusants, mais ce que j’apprécie le plus, c’est de piloter la voiture. Et c’est ça qui est amusant. Travailler avec tous les membres incroyablement talentueux et intelligents de l’équipe, me dépasser au volant pour en tirer le meilleur parti, et la compétition, bien sûr, avec tous les autres pilotes."

"Au final, je veux aussi gagner. Et bien sûr, si je n’ai plus aucune chance de gagner et que je dois piloter au milieu de peloton, le plaisir disparaîtra très vite."