Leclerc : Hamilton a offert des retours enrichissants à Ferrari

Charles Leclerc révèle avoir vécu des expériences enrichissantes depuis l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en provenance de Mercedes, répondant ainsi au passage à ceux qui pensent que la Scuderia a fait une erreur en recrutant le septuple champion du monde alors que Carlos Sainz était très performant aux côtés du Monégasque.

Pur produit de la Ferrari Driver Academy, Leclerc n’a connu que les monoplaces de l’écurie de Maranello depuis ses débuts chez Ferrari en 2019. Mais désormais aux côtés de l’icône de la F1 Lewis Hamilton, Leclerc a déclaré que le septuple champion du monde avait offert des retours « très intéressants » concernant les différences entre Mercedes F1 et Ferrari.

Hamilton a passé 12 saisons chez Mercedes, au cours desquelles il a remporté six championnats du monde, portant son total à sept, tandis que Mercedes a signé une série record de huit titres constructeurs entre 2014 et 2021.

La mi-saison chez Ferrari est arrivée, et Leclerc, dans un entretien accordé au Times, a salué son expérience aux côtés du pilote le plus titré de Formule 1.

"C’était très intéressant de voir les domaines dans lesquels nous [Ferrari] travaillions de manière totalement différente, par rapport à une équipe comme Mercedes, qui a connu d’énormes succès par le passé."

"Et comparer cette façon de travailler est utile… Je suis sûr que cela nous aidera à progresser à l’avenir."

"Lewis m’a déjà fait part de ses retours très intéressants, car pour moi, ce feeling dans la voiture, c’est la normalité. Cela ouvre l’esprit à différentes techniques de travail."

La saison a été décevante pour Ferrari, qui attend toujours sa première victoire. Leclerc a peut-être signé les quatre podiums de Ferrari, et devance Hamilton au championnat pilotes, mais après avoir mené la course au titre constructeurs jusqu’au bout l’an dernier, la saison 2025 n’est pas celle que Leclerc avait en tête.

"La saison ne s’est pas déroulée aussi bien que je l’espérais ou que je le souhaitais, c’est certain. Mais nous travaillons dur pour tenter de renverser la situation. Le problème, c’est qu’on se retrouve dans une saison 2024 où l’on se bat pour le championnat constructeurs, et on entame donc une autre saison en espérant au moins démarrer à un niveau similaire."

"Ce n’est pas que nous n’avons pas progressé. Je pense que oui. Les gens autour de nous ont probablement fait un plus grand pas en avant. McLaren plus que n’importe quelle autre équipe, ils ont fait un tel bond en avant qu’il est très difficile de les battre maintenant. Red Bull a également fait des progrès significatifs."