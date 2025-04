Verstappen ’ne s’attendait pas’ à signer la pole position à Djeddah

Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix d’Arabie saoudite de F1 après une qualification bien maitrisée. Le pilote Red Bull a profité de deux tours rapides en fin de Q3 après le drapeau rouge pour signer la pole position devant Oscar Piastri.

"Je suis très heureux, je ne m’attendais pas à être ici en pole après les EL3 et la manière dont s’est passé le week-end. La voiture a pris vie de nuit et après les changements que nous avons faits" a déclaré Verstappen.

"Le grip est arrivé, et ici, les tours de qualif sont difficiles. Avec tous les murs, il faut bien réussir, et c’est très satisfaisant. La première place est la meilleure pour demain même si ce sera difficile de les garder derrière demain, mais on essaiera."

S’il ne sait pas encore ce qu’il fera en course au niveau stratégique, le Néerlandais est satisfait de s’élancer depuis la pole : "On va faire de notre mieux, jusqu’ici je suis très heureux qu’on ait eu une qualification solide, bien meilleure qu’à Bahreïn, et on verra ce qu’on peut faire demain."