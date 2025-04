Verstappen signe la pole en Arabie saoudite, Norris dans le mur

Après trois séances d’essais libres, c’est l’heure du premier verdict du Grand Prix d’Arabie saoudite, avec les qualifications ! Cette première séance compétitive du week-end va servir à déterminer la grille de départ, sur un circuit où dépasser est possible mais piégeux.

Avec les murs en bord de piste et une vitesse moyenne qui est la deuxième plus élevée de la saison après Monza, le tracé de Djeddah est un défi unique et dangereux, et les qualifications en sont d’autant plus stressantes pour les pilotes, et cruciales pour la suite du week-end.

Les pilotes McLaren F1 sont les grands favoris de cette qualification, l’équipe de Woking ayant dominé les trois séances libres du week-end. Mais l’avance de huit dixièmes vue en EL3 était surtout due à la chaleur de la piste, comme en EL3 à Bahreïn la semaine dernière.

Sur une piste plus fraîche, les écarts seront plus serrés. Les Ferrari semblent manquer très légèrement de performance, mais pourraient se mêler au top 5, tandis que Max Verstappen sera à surveiller, tout comme George Russell qui est depuis le début du week-end le meilleur derrière les McLaren.

Les Williams pourraient créer la surprise, tout comme les Alpine, mais l’important pour les pilotes sera aussi de ne pas avoir d’accident. Le bon compromis sera de trouver la limite entre des chronos rapides et d’éviter de dépasser la limite.

18h56 : La température de la piste a baissé à 38 degrés, soit 14 de moins que lors des EL3 !

Q1 - 18 minutes

19h00 : Drapeau vert ! Les pilotes sortent assez vite, car on sait qu’un drapeau rouge peut tout ruiner en fin de séance, et il faudra rapidement faire un chrono.

19h03 : Esteban Ocon signe le premier temps de la séance, battu par son équipier Oliver Bearman en 1’29"150, puis par Jack Doohan en 1’29"150.

19h04 : Nico Hülkenberg fait mieux en 1’29"070, alors que Gabriel Bortoleto se place entre les Haas. Alex Albon accélère en 1’28"866. Pierre Gasly se place deuxième, battu par Fernando Alonso qui se rapproche à 0"054 d’Albon. Lance Stroll est cinquième.

19h05 : Norris fait nettement mieux avec le meilleur chrono en 1’28"026, alors que Carlos Sainz ne fait pas mieux que neuvième, derrière Bearman. Charles Leclerc prend le deuxième temps, et Lewis Hamilton le quatrième.

19h06 : Verstappen se cale à 0"122 de Norris, en deuxième position. Yuki Tsunoda prend le troisième temps à deux dixièmes de Verstappen, et Oscar Piastri prend le meilleur temps en 1’28"019, pour sept millièmes devant son équipier !

19h08 : Russell remonte entre les Red Bull en quatrième place, et Andrea Kimi Antonelli se positionne septième. Isack Hadjar et Liam Lawson se placent neuvième et 11e.

19h10 : Bearman prend le dixième temps, battu par Sainz qui se place neuvième, puis Alonso qui remonte au sixième rang.

19h12 : Norris reprend le meilleur temps en 1’27"805, et Piastri n’est pas ressorti. Il reste six minutes dans cette séance, et les pilotes Ferrari sont en piste, n’étant pas à l’abri d’une élimination. Leclerc est 0"301 devant la 16e place, tandis que Hamilton n’a que 0"211 de marge sur Doohan, premier éliminé.

19h14 : Gasly est ressorti des stands avec une couverture chauffante encore installée. Une erreur opérationnelle qui aurait pu coûter cher.

19h15 : Albon prend le quatrième temps.

19h16 : Piastri améliore son propre chrono mais échoue à 0"096 de Norris. Verstappen et Antonelli sont dans un tour rapide, et l’Italien remonte au troisième rang !

19h17 : Verstappen signe le meilleur chrono en 1’27"778 ! Sainz remonte septième, et Tsunoda cinquième.

19h18 : Gasly et Bearman remontent dans le top 10. Ocon ne fait pas mieux que 19e. Hamilton est 15e et remonte neuvième finalement. Aucun des pilotes de la zone d’élimination ne progresse.

Les éliminés sont Stroll, Doohan, Hülkenberg, Ocon et Bortoleto.

Q2 - 15 minutes

19h29 : Albon signe le premier chrono de cette Q2 en 1’28"581. Alonso aurait apparemment utilisé les trois trains de pneus tendres qu’il avait à disposition. Bearman ne fait pas mieux qu’Albon, mais Gasly prend la main en 1’28"474.

19h30 : Sainz fait mieux en 1’28"309 ! Piastri prend la main en 1’27"690, battu par Verstappen en 1’27"529 !

19h31 : Russell est troisième et Leclerc se place quatrième, et Antonelli sixième. Hamilton remonte au cinquième rang. Et Norris prend la tête de la séance en 1’27"481 !

19h35 : Les pilotes reprennent la piste avec moins de 5 minutes restantes dans cette Q2, pour tenter de terminer dans le top 10 !

19h39 : Russell prend le troisième temps et Antonelli le cinquième. Piastri repasse devant Russell à 0"064 de Norris. Sainz remonte sixième, et Hadjar 11e.

19h40 : Bearman ne fait pas mieux que 12e, et Lawson revient dans le top 10, mais Hamilton se place neuvième. Gasly est huitième et élimine Tsunoda, qui est dans un tour rapide. Alonso signe le 13e temps et Tsunoda le septième, c’est Albon qui est éliminé !

Les éliminés sont Albon, Lawson, Alonso, Hadjar et Bearman.

Q3 - 12 minutes

19h50 : Les 10 pilotes sont en piste, puisqu’il faut faire un chrono pour éviter un problème en fin de séance !

19h51 : Piastri signe un chrono en 1’27"560, alors que Norris est dans le mur ! Le leader du championnat va bien, mais sa voiture est abîmée dans le mur !

19h53 : Norris est évidemment très déçu : "Je suis un p*tain d’idiot", déclare-t-il à la radio, alors qu’il a escaladé un vibreur et perdu le contrôle de sa MCL39 juste après.

20h00 : La séance va être relancée dans 1 minute !

20h01 : Seul Piastri a validé un tour avant le drapeau rouge, et ça va donc être la cohue en piste avec 7 mn au chrono. Sainz, Gasly et Verstappen sortent, tandis que les autres ne tenteront qu’un tour.

20h04 : Sainz remonte au deuxième rang mais très loin de Piastri, et Verstappen en termine avec le meilleur temps en 1’27"559, pour un millième de seconde devant Piastri !

20h05 : Le chrono de Gasly est annulé pour non-respect des limites de piste.

20h08 : Russell fait mieux que Verstappen et prend le meilleur temps en 1’27"407 ! Antonelli se place quatrième et Tsunoda cinquième.

20h09 : Leclerc est quatrième et Hamilton sixième, et Gasly huitième. Et Piastri reprend la main en 1’27"304 !

20h10 : Verstappen en termine avec son dernier tour rapide, et il se place en pole position en 1’27"294 ! C’est le Néerlandais qui a le dernier mot !

Verstappen signe la pole position devant Piastri et bat le record du circuit au passage, tandis que Russell et Leclerc seront en deuxième ligne. Antonelli et Sainz seront en troisième ligne, tandis que Hamilton et Tsunoda suivront devant Gasly et Norris.