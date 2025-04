Deuxième, Piastri n’avait ’pas mieux à faire’ face à Verstappen

Oscar Piastri s’est installé en première ligne du Grand Prix d’Arabie saoudite, derrière Max Verstappen. Le pilote McLaren F1 note que la Red Bull est bien plus performante sur les tracés rapides, et il pense avoir fait le maximum dans son tour.

"Je suis plutôt heureux, il n’y avait pas beaucoup mieux à faire dans ce tour, je suis content de mon tour. Je cherchais à rattraper du temps en début de séance et le deuxième tour était plus ou moins le mieux que j’aurais pu faire" a déclaré Piastri.

"Max a fait un bon tour, c’est un nouveau circuit rapide sur lequel ils semblent avoir plus de réussite, mais il a fait un bon travail. On a beaucoup de choses sur lesquelles se battre demain, notre rythme est bon et les pneus sont plus tendres que l’an dernier, on verra si ça joue à notre avantage."

L’Australien est toujours impressionné par le rythme effréné du tracé saoudien : "C’est dur ici, une fois que vous sortez du rythme c’est dur de s’y remettre. C’est dur de réussir tous les virages car si vous en ratez un, vous en ratez environ six de suite."

"C’est un circuit difficile, mais la nuit avec des pneus tendres et beaucoup de grip, c’est un des meilleurs circuits sur lesquels ont court. Beaucoup d’adrénaline, je tremble encore juste par le fait de piloter dans les rues, mais ce sera une belle course demain."