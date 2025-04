Verstappen : Mercedes F1 en priorité pour 2026, Aston Martin F1 l’équipe du futur

Aston Martin pourrait devenir « l’écurie du futur » en Formule 1 grâce aux investissements importants de son propriétaire, Lawrence Stroll, dans ses infrastructures, son personnel et ses partenariats, selon Franz Tost, ancien directeur d’AlphaTauri devenue aujourd’hui Racing Bulls.

Aston Martin F1 a connu une croissance rapide sous la direction de Stroll, construisant une toute nouvelle usine à Silverstone, dotée d’une soufflerie et d’un simulateur de pointe, opérationnels depuis mars.

Le constructeur britannique a également recruté plusieurs collaborateurs clés pour renforcer son équipe technique : Andy Cowell a rejoint l’écurie comme directeur après avoir dirigé le programme moteur de Mercedes en F1, et Adrian Newey, expert reconnu en design, est devenu directeur technique. En attendant Enrico Cardile à l’été, le futur directeur technique étant retenu par Ferrari en préavis.

Honda fournira également des groupes motopropulseurs d’usine à Aston Martin à partir de 2026, ce qui renforce encore ses perspectives pour le nouveau cycle réglementaire.

Alors que des rumeurs circulent sur la possibilité pour Aston Martin de recruter Max Verstappen de Red Bull, Tost estime que l’équipe a désormais tous les atouts pour réussir en F1.

"Je suis convaincu qu’Aston sera l’écurie du futur. Ils ont recruté de très bons éléments, dont Adrian Newey et Andy Cowell. Newey, à mon avis, est le meilleur technicien du paddock et possède une immense expérience."

"Et maintenant, ils ont aussi Andy Cowell. Je le connais depuis mon passage chez BMW. À l’époque, Cowell construisait le légendaire moteur dix cylindres, qui était de loin le meilleur moteur. Il est ensuite passé chez Mercedes et y a également fait un travail fantastique."

"En résumé, on peut dire qu’Aston Martin a le meilleur homme du secteur automobile et du secteur des groupes motopropulseurs."

"Bien sûr, c’est Honda, et non Cowell, qui est responsable du nouveau moteur, qui sera lancé en 2026, mais j’imagine qu’une communication étroite sera établie entre Honda et Cowell."

"Honda est non seulement extrêmement motivé, mais aussi très ouvert. De plus, Aston Martin possède une usine très moderne dotée des installations appropriées. C’est pourquoi, pour moi, ils représentent l’avenir."

La baisse de régime de Red Bull en F1 a suscité des doutes quant à la possibilité pour Verstappen d’aller au bout de son contrat avec l’écurie de Milton Keynes jusqu’à la fin de la saison 2028.

Red Bull a évoqué à plusieurs reprises une clause de sortie dans le contrat de Verstappen qui lui permettrait de quitter l’équipe si ses performances ne respectaient pas les standards convenus.

Tost estime que la balle est dans le camp de Verstappen, car plusieurs équipes seraient intéressées par le Néerlandais s’il décidait de quitter le navire.

Comme beaucoup, il a identifié Mercedes et Aston Martin comme les options les plus probables pour Verstappen en cas de départ de Red Bull, Aston étant le favori pour s’attacher ses services.

"Une chose est sûre : Max est en mesure de choisir une équipe. Je pense que tout le monde aimerait le recruter, car il est simplement trois dixièmes plus rapide au tour que tout le monde – c’est un énorme avantage. A lui seul il vaut donc 10 millions de dollars de valeur en développements."

"Pour l’instant, il est toujours pilote Red Bull ; il a un contrat à long terme avec Red Bull. Maintenant, tout dépend de sa capacité à faire respecter son contrat. S’il peut changer de direction avec ses clauses, plusieurs équipes pourraient l’intéresser. Mercedes est selon moi la priorité absolue en termes de perspective de victoires immédiates en 2026, mais Aston Martin pourrait également l’intéresser."

"Mercedes affiche d’excellentes performances. Bien sûr, Mercedes doit se demander si elle doit recruter Max, car George Russell est très performant en ce moment."

"En fin de compte, ce sera à Toto Wolff de décider. Personnellement, je pense qu’Aston Martin est la favorite pour avoir Max."