Gasly veut des points au Sprint et en course à Miami

Alpine F1 reprend la piste en Floride pour le Grand Prix de Miami, sixième rendez-vous de la saison 2025 du Championnat du Monde de Formule 1.

Pierre Gasly revient sur les points positifs vus en ce début d’année et se tourne vers le deuxième Sprint de la saison après la déception de son abandon à Djeddah.

"J’ai vraiment hâte de reprendre le volant cette semaine pour le Grand Prix de Miami. Après mon abandon à Djeddah dû à l’incident du premier tour avec Yuki [Tsunoda], je suis déterminé à faire tout le nécessaire pour que nous soyons performants ce week-end," confie le Français.

"Dans l’ensemble, ces trois rendez-vous consécutifs ont été riches en défis, mais nous avons affiché un rythme compétitif, notamment à Bahreïn. Aux États-Unis, nous devons nous appuyer là-dessus, chasser une récompense à chaque course et rattraper certains de nos concurrents."

"Miami sera le deuxième Sprint de l’année. Comme d’habitude, cela veut dire que nous devrons être tout de suite dans le coup avec le Sprint Shootout dès vendredi après-midi."

"Le circuit est l’un des plus plaisants du calendrier. C’est plutôt génial d’évoluer autour du Hard Rock Stadium et d’avoir un paddock basé sur un terrain de NFL. Le tracé est intéressant avec deux longues lignes droites qui offrent des opportunités de dépassement. J’y ai réalisé de belles prestations et nous étions très proches des points lors des deux courses l’an passé."

"Ce week-end s’annonce très chaud et humide, notre objectif sera donc d’optimiser la voiture dans ces conditions pour être dans le match pour les points tant au Sprint qu’en Grand Prix."