Verstappen jusqu’en 2030 : les conséquences durables du choix de Max pour les transferts et pour la F1

La prolongation de Max Verstappen chez Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030 a beau donner l’impression que rien ne change, elle bouleverse en réalité profondément le marché des pilotes. Après plus d’un an de spéculations sur l’avenir du quadruple champion du monde, cette décision referme plusieurs portes, sécurise certaines positions et condamne de nombreux prétendants à patienter. Voici les principales conséquences de cette annonce.

Commençons par Red Bull Racing, la grande gagnante... sauf peut-être du côté du salaire de Verstappen. Les modalités financières de ce nouveau contrat ne seront évidemment pas dévoilées. Il est toutefois permis de supposer, avec une certaine ironie, que conserver Verstappen coûtera très cher à Red Bull, avec probablement quelques avantages supplémentaires permettant au Néerlandais d’explorer des activités en dehors de la Formule 1.

Mais peu importe finalement le montant. En une seule annonce, Red Bull est passé du statut de géant de la Formule 1 en difficulté à celui de géant en difficulté qui n’a plus à craindre de perdre son plus précieux actif.

Et cet actif est probablement le plus important de toute la grille.

Certes, les rumeurs pourraient ressurgir si la monoplace de 2027 se révélait particulièrement décevante. On n’imagine pas Max signer un contrat sans clause de performance et de sortie. Mais Red Bull vient de remporter une bataille majeure en conservant Verstappen et réaffirme par la même occasion son statut parmi les équipes de premier plan pour les années à venir.

La première année et demie de Laurent Mekies chez Red Bull peut être interprétée de plusieurs manières. Les résultats avaient été solides sur la fin de 2025 et ne sont pas catastrophiques en 2026, mais l’équipe semblait également risquer de perdre certains des éléments qui avaient fait sa force auparavant.

Le principal constat est toutefois particulièrement favorable au Français : l’ère Mekies a conservé Verstappen.

Et ce malgré la fuite de plusieurs personnalités importantes, notamment l’ingénieur de course Gianpiero Lambiase, qui doit rejoindre McLaren, et l’ingénieur en chef Paul Monaghan, annoncé du côté de Cadillac.

Mekies a donc réussi là où sa direction pouvait être mise en difficulté : convaincre Verstappen de continuer à croire au projet Red Bull. Il existe d’ailleurs de solides raisons de penser qu’une telle prolongation aurait été beaucoup moins probable sous la direction de Christian Horner.

Des confirmations déjà, d’autres à venir...

La nouvelle était en tout cas certainement attendue dans les coulisses par les managers des autres pilotes. La coïncidence est particulièrement intéressante : Williams a annoncé la prolongation de Carlos Sainz la veille de celle de Verstappen. Une décision qui prend désormais encore davantage l’allure d’un choix effectué faute de mieux.

Sainz aurait-il été le candidat numéro un pour remplacer Verstappen chez Red Bull ? Probablement pas. Mais le moindre mouvement sur le marché aurait pu améliorer ses perspectives de retrouver une équipe de premier plan.

Un départ de Verstappen aurait notamment créé une place vacante au sein du "Big Four" de la Formule 1, et Sainz aurait probablement figuré parmi les premiers candidats à pouvoir la récupérer.

La prolongation du Néerlandais ferme désormais cette porte, et pas uniquement pour les pilotes du milieu de peloton.

Si Oscar Piastri était réellement malheureux chez McLaren et avait été tenté par la perspective de prendre les commandes d’une équipe comme Red Bull, cette possibilité est désormais condamnée pour longtemps. Plus généralement, tous ceux qui avaient placé Red Bull dans leurs projets savent maintenant qu’une éventuelle arrivée à Milton Keynes signifierait toujours se mesurer au pilote le plus redoutable de la grille.

Aston Martin F1 pouvait aussi lorgner sur le quadruple champion du monde. Mais elle a évidemment des problèmes bien plus urgents à régler en 2026 que de rêver à une recrue aussi coûteuse que Verstappen.

Mais même dans l’hypothèse où le châssis conçu sous la direction d’Adrian Newey progresserait considérablement et où Honda parviendrait à combler une grande partie de son retard, l’équipe n’a désormais plus de solution évidente pour constituer un duo de pilotes de premier plan.

On peut certes se demander si Verstappen aurait réellement accepté de rejoindre Aston Martin. Ce scénario n’était certainement pas garanti. Mais un éventuel transfert aurait pu profiter à l’écurie de Silverstone en lui permettant de récupérer le pilote déplacé par ce mouvement.

Désormais, les meilleurs pilotes de la grille ont beaucoup moins de décisions à prendre.

Lorsque Fernando Alonso quittera la Formule 1, Aston Martin pourrait donc devoir se rabattre sur des solutions issues du milieu de peloton pour compléter son équipe, à condition évidemment que la voiture devienne réellement compétitive.

Autre conséquence dans le paddock, positive pour George Russell cette fois : la menace Verstappen vient de disparaître.

Le spectre de voir le Néerlandais prendre sa place chez Mercedes était bien réel, et la première partie de saison 2026 a encore renforcé cette perspective. Avec les performances de Kimi Antonelli, le siège de Russell semblait clairement être celui que Mercedes aurait pu sacrifier en priorité si elle avait absolument voulu faire venir Verstappen.

Cette menace n’existe désormais plus.

Même si la saison de Russell n’est pas toujours aussi convaincante qu’il l’aurait espéré, Mercedes reste le meilleur endroit où il puisse se trouver à moyen terme. S’il veut devenir champion du monde, et il le veut évidemment, sa meilleure et probablement sa plus simple voie consiste à reprendre le dessus sur Antonelli et à espérer que Mercedes conserve un niveau de compétitivité suffisant dans cette nouvelle ère de la F1.

Cela ne se produira probablement pas dès 2026, mais cela pourrait devenir une réalité en 2027. Surtout, Russell n’a désormais plus à subir la pression extérieure du seul pilote susceptible de "sauter" pour représenter une amélioration immédiate aux yeux de Mercedes.

Pour les jeunes pilotes de la filière Red Bull, c’est par contre une mauvaise nouvelle. Et la prolongation de Verstappen comporte deux conséquences.

La première est mathématique : Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson et probablement Nikola Tsolov, actuellement en tête de la Formule 2, disposent désormais d’une place de moins à viser dans l’écosystème Red Bull Racing / Racing Bulls.

Si Verstappen était parti, Red Bull aurait certes pu recruter un pilote extérieur à sa filière. Mais son maintien réduit tout de même considérablement les possibilités de promotion.

La seconde conséquence est peut-être encore plus inquiétante pour ces jeunes pilotes : s’ils progressent comme ils l’espèrent, ils devront tôt ou tard affronter Verstappen. Et l’expérience récente de la Formule 1 a montré qu’il s’agit d’une excellente manière de mettre en difficulté, voire de faire dérailler, une carrière dans la catégorie reine.

Passons à une autre conséquence, plus globale : la décision de Verstappen peut également être interprétée comme un vote de confiance, au moins relatif, envers la direction prise par la Formule 1 avec la réglementation actuelle.

C’était loin d’être une évidence. Le Néerlandais a exprimé à de nombreuses reprises son agacement face à la manière dont la Formule 1 fonctionne depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Il a notamment critiqué la complexité du pilotage et la nature des dépassements en 2026.

Au fil de la saison, il avait même semblé crédible que Verstappen ne souhaite pas nécessairement aller jusqu’au bout de ce cycle réglementaire. Il reste finalement.

Il continuera certainement à critiquer ponctuellement l’évolution de la discipline, mais la Formule 1 évite surtout une situation particulièrement embarrassante : voir son meilleur pilote quitter la catégorie parce qu’il ne respecte plus le produit qu’elle propose.

La prolongation de Verstappen met aussi en lumière un autre problème : le marché des pilotes devient de plus en plus immobile.

Il fut un temps où les pilotes de Formule 1 changeaient régulièrement d’équipe. Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari avait constitué un véritable électrochoc, mais il semble aujourd’hui davantage faire figure d’exception que de tendance générale.

Les pilotes, y compris ceux du milieu de peloton, privilégient de plus en plus la sécurité financière des contrats à long terme. Et les grandes équipes disposent désormais des moyens nécessaires pour leur offrir cette stabilité.

Le phénomène est particulièrement visible au sommet de la hiérarchie. Hormis Ferrari, où l’âge de Hamilton constitue encore une inconnue, et le second baquet de Red Bull Racing, qui a longtemps ressemblé à une session portes ouvertes, les principales équipes semblent désormais verrouillées pour plusieurs années.

Les réalités contractuelles, les incitations financières et la difficulté à s’adapter à une nouvelle équipe ont créé un marché qui ressemble davantage aux contrats de quinze ans proposés aux superstars du baseball qu’au traditionnel jeu de chaises musicales de la Formule 1.

Et c’est probablement l’une des conséquences les plus importantes de la prolongation de Verstappen : en restant chez Red Bull jusqu’en 2030, le Néerlandais ne se contente pas de sécuriser son propre avenir. Il contribue aussi à figer celui d’une grande partie de la grille.