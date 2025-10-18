Avant 2026, Cadillac F1 forme ses équipes dans le garage Ferrari

Cadillac a apporté des précisions sur son programme de tests en vue de son arrivée en Formule 1 en 2026, alors que des informations ont fait état d’une collaboration avec Ferrari dans le cadre d’essais TPC (Testing of Previous Cars).

Sans monoplace vieille de deux ans à sa disposition, la marque américaine a confirmé qu’elle pourrait s’appuyer sur son partenaire motoriste pour utiliser une ancienne voiture de la Scuderia.

Cadillac fera son entrée officielle en F1 en 2026 en tant que 11e équipe du plateau, année qui coïncidera avec la refonte complète du règlement technique, tant au niveau des groupes propulseurs que de l’aérodynamique.

En tant que toute nouvelle structure, Cadillac ne dispose logiquement d’aucune monoplace de génération précédente, rendant difficile la mise en place d’un véritable programme d’essais. Ce type de roulage permet pourtant aux équipes d’affiner leurs procédures opérationnelles, un avantage dont bénéficient déjà les dix écuries actuellement engagées.

Selon Graeme Lowdon, directeur de l’équipe, l’objectif principal de ce programme ne réside pas tant dans la performance de la voiture que dans la mise en place des bons automatismes au sein du garage.

Au Grand Prix des États-Unis, Pat Symonds, consultant technique exécutif de Cadillac, a confirmé que l’équipe avait déjà participé à une première séance d’observation lors d’un test Ferrari.

"Nous ne pouvons pas encore faire rouler la voiture nous-mêmes."

"Il y a eu deux sessions prévues : l’une a déjà eu lieu, et l’autre aura lieu prochainement. Nous avons pu assister à certains de leurs essais de voitures précédentes, afin que nos mécaniciens puissent commencer à travailler ensemble, à se coordonner, à prendre leurs repères."

Symonds a souligné que l’objectif principal de ces sessions était la cohésion d’équipe et la familiarisation avec les procédures de base.

"Nous avons désormais notre effectif complet de mécaniciens et d’ingénieurs de course. Ces essais nous permettent de les faire collaborer avec les membres de Ferrari, avec qui nous serons amenés à travailler. Ce sont des choses simples, mais essentielles : savoir purger les circuits hydrauliques, ravitailler la voiture, comprendre certains systèmes communs."

"C’est très utile pour renforcer la dynamique d’équipe, mais aussi pour maîtriser les aspects opérationnels du quotidien."