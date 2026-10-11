Verstappen gagne enfin le GP de Singapour devant Leclerc, Ferrari rate sa stratégie

Le Grand Prix de Singapour arrive à sa conclusion, sous la forme du plat de résistance de ce week-end de F1, en l’occurrence la course qui se dispute cet après-midi. Durant 62 tours, les pilotes vont affronter un des tracés les plus compliqués pour une des courses les plus longues de l’année, avec souvent deux heures ou presque au programme, et des rebondissements qui vont compliquer la gestion opérationnelle de la course.

Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix de Singapour devant Charles Leclerc, et ils se partageront la première ligne sur la grille. Lewis Hamilton sera troisième au départ devant Kimi Antonelli, puis Lando Norris et Oscar Piastri, qui constitueront une troisième ligne entièrement aux couleurs de McLaren F1.

Pierre Gasly et Liam Lawson matérialiseront la lutte entre Alpine et Racing Bulls en quatrième ligne, devant Arvid Lindblad et Nico Hülkenberg. Les deux Haas d’Oliver Bearman et Esteban Ocon seront en sixième ligne, devant Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto et Alex Albon.

Sergio Pérez et Valtteri Bottas seront en neuvième ligne devant George Russell. En effet, Isack Hadjar et les pilotes Aston Martin F1 s’élanceront des stands, puisque Fernando Alonso et Lance Stroll avaient été éliminés en Q1, tandis que le Français n’avait pas pu rouler à cause d’une casse mécanique.

13h00 : Pour le moment, la météo est sèche à Singapour, et il y a seulement 7 % de risques de pluie à l’heure du départ de la course. Les prévisions augmentent pour 22h heure locale, soit 16h heure française, mais la course sera terminée à ce moment-là. En revanche, le taux d’humidité est largement au-dessus des 80 % pour une température de 30 degrés, ce qui rend les conditions particulièrement difficiles.

13h02 : Les trois pilotes à la pointe de la grille ont évidemment parlé du défi que représente cette course, et en l’occurrence le fait que le départ sera une des meilleures opportunités de prendre la tête, et donc possiblement d’aller chercher la victoire.

13h05 : Concernant l’avenir de la Formule 1, plusieurs pilotes ont imaginé en quoi consisterait leur vision idéale de la discipline sur le plan technique, et précisément du moteur qu’embarqueraient les voitures.

13h07 : Les Sprints ont aussi été au centre des débats, et plus que des débats, c’est surtout un avis globalement unanime qui a été perçu, avec une opposition nette aux Sprints en ville. Si le top 3 des qualifications a semblé perplexe, Hadjar a été virulent contre les décideurs de la F1.

13h10 : La FIA n’a pas été épargnée par les réflexions des pilotes, puisque Pierre Gasly trouve injuste la manière dont les commissaires traitent des cas similaires, et notamment les accrochages entre équipiers. Selon lui, il y a un manque de constance du côté des commissaires, et il est difficile de lui donner tort...

13h13 : Et pour couronner le tout, la F1 et la FIA ont aussi admis leur erreur lors des Qualifications Sprint, qui ont causé notamment un manque de puissance sur les Williams et d’autres voitures. Si la Formule 1 a admis son erreur, Sainz ne décolère pas et accuse la FIA de couvrir l’affaire pour éviter un scandale.

13h15 : Williams vit encore un week-end difficile à Singapour, au cœur d’une saison très difficile dans tous les domaines pour l’équipe. Et James Vowles a révélé la réaction étonnante de ses deux pilotes, Albon et Sainz, face aux difficultés.

13h19 : Ferrari a des difficultés moins profondes, mais certaines d’entre elles traversent les générations et les équipes de direction. Selon Günther Steiner, le manque de remise en question est un problème à Maranello.

13h20 : La voie des stands est ouverte et les pilotes se dirigent vers la grille de départ, il ne reste donc plus que 40 minutes avant le Grand Prix de Singapour.

13h24 : Pour Charles Leclerc, qui s’élancera depuis la deuxième place, "il est important qu’Hamilton et moi collaborions pour la victoire."

"Je me sens bien. C’est une bonne position de départ. Nous allons regarder vers l’avant. Lewis et moi partons côte à côte, il sera important de jouer collectif et, espérons-le, de décrocher la victoire. Nous allons prendre le départ, voir où nous nous situons et, s’il y a une opportunité, nous essaierons de jouer cette carte pour gagner."

13h27 : Lewis Hamilton, qui partira troisième, s’est exprimé il y a quelques minutes : "Aujourd’hui va être une journée très difficile. J’essaie de me préparer au mieux."

"Mais je me sens bien. Je pense que nous avons une bonne voiture et si nous parvenons à bien gérer la stratégie, à contenir Max et à mettre la pression, je pense que tout est possible aujourd’hui."

13h30 : Cela ne changera rien à sa dernière position sur la grille, la 19e, mais George Russell a écopé d’une pénalité supplémentaire de 20 places portant le total de ses sanctions pour la course d’aujourd’hui à 60 places.

Cette nouvelle sanction infligée au pilote Mercedes fait suite à l’utilisation d’un quatrième système de stockage d’énergie et d’un quatrième boîtier électronique de contrôle lors des qualifications. Ces deux éléments dépassent le quota autorisé, chacun entraînant une pénalité de 10 places.

13h32 : A noter que Max Verstappen a fait une sortie des stands pour une mise en grille en coupant délibérément la ligne blanche dès la fin du muret, au lieu de la suivre jusqu’au bout (à l’entrée du virage 3). C’est tellement délibéré que Max aura certainement ses raisons à avancer pour éviter une enquête. Reste à savoir lesquelles...

13h38 : Mercedes commence à entrevoir le potentiel de ses améliorations selon Kimi Antonelli, qui s’élancera depuis la quatrième place.

"Nous allons essayer de nous battre pour la victoire. L’équipe a accompli un travail incroyable pour améliorer la voiture au cours du week-end et nous commençons à voir le potentiel de ce package. C’est donc très positif. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même aujourd’hui."

"J’espère que nous prendrons un bon départ et que nous gagnerons quelques places. Ensuite, nous essaierons de mettre la pression. Sinon, il faudra jouer la carte de la patience et tenter quelque chose de différent au niveau de la stratégie."

13h41 : Interrogé sur la grille, Zak Brown dévoile les détails des discussions tenues après l’accrochage entre Norris et Piastri lors de la course Sprint.

"Le message était clair : ’Ne recommencez pas’. Et nous n’avons pas dit ’s’il vous plaît’. C’était un ordre. Ce genre de situation est inacceptable. C’est un résultat évitable pour l’équipe, surtout dans un contexte de forte pression où nous tentons de rattraper Ferrari alors que Red Bull n’est pas loin derrière."

"Nous en tirons des leçons. Je pense qu’ils auraient certainement pu agir différemment sur certains points, et que nous aurions peut-être pu faire quelques choses un peu autrement nous aussi. On apprend donc de tout cela, et je pense que nous ferons une bonne course ce soir."

13h46 : Laurent Mekies, le patron de Red Bull, admet qu’il n’est pas totalement confiant en vue du départ : "Nous avons une saison difficile en matière de départ, donc ce sera le bon moment pour savoir si on a fait des progrès ou non. Mais ça fait partie du jeu pour la première année de notre moteur, et l’équipe pousse pour faire des progrès."

13h48 : Sur le plan de la stratégie, le Français admet qu’avoir ses deux voitures aux deux extrémités de la grille est un casse-tête en matière d’exécution : "Pour Isack, tout ce qui pourra perturber la course sera bénéfique, et ce sera l’inverse, donc on devra faire attention à ce qu’on veut !"

13h50 : Il y a eu une alerte sur la voiture d’Antonelli au niveau des freins. Lors du tour de sortie, les ingénieurs ne recevaient aucune information de la voiture. Ils ne pouvaient pas savoir si les freins étaient trop froids ou trop chauds, à cause d’un problème de capteur. Tout a dû être démonté, mais l’opération touche à sa fin.

13h56 : Verstappen et Leclerc sont en pneus tendres, Hamilton en mediums, suivi par Antonelli et les McLaren en tendres. Gasly est en mediums, Lawson en tendres, Lindblad et Hülkenberg ont les mediums, les Haas et Sainz ont choisi les tendres, devant Bortoleto, Colapinto et Albon en mediums. Pérez est en tendres, Bottas et Russell en mediums. Dans les stands, les Aston Martin sont en tendres et Hadjar en mediums.

13h58 : Après ses déboires du Sprint, Cadillac n’a plus qu’un aileron avant de rechange. Autrement dit, les pilotes n’auront pas vraiment le droit à l’erreur.

Départ : Très bon départ de Leclerc qui se porte à hauteur de Verstappen qui le tasse vers le mur ! Le Néerlandais a réussi une meilleure deuxième partie de ligne droite et garde la tête !

Tour 1 : Lawson et Hülkenberg ont dépassé Gasly et Lindblad, qui s’est raté et recule au 13e rang ! Sainz prend la dixième place, et les Haas gagnent une position. Russell est 17e alors que Hadjar semble englué entre les Aston Martin.

Tour 2 : Leclerc est collé à Verstappen, et Hamilton n’est pas loin à 1s environ, avec Antonelli et Norris juste derrière lui. Alonso dépasse Bottas. Bearman attaque Ocon et l’envoie hors piste mais celui-ci repasse.

Tour 3 : Meilleur tour pour Verstappen en 1’38"722, mais Leclerc ne perd que 7 centièmes et reste collé. Hamilton garde le rythme avec ses mediums, dans un top 7 où il est le seul en gommes mediums. Bearman repasse Ocon.

Tour 4 : Verstappen signe le meilleur tour en 1’38"465, mais Hamilton fait mieux en 1’38"435 ! Le Britannique est très rapide, mais le top 6 se tient en seulement 4"5, alors que Lawson est repoussé à 2"5 de Piastri. Russelle est 16e et Hadjar a dépassé Bottas, comme Stroll.

Tour 5 : Verstappen reprend le meilleur tour en 1’37"949, mais il ne distance pas Leclerc qui reste collé à lui. Hamilton est à un peu plus d’une seconde de son équipier et suivi de près par Antonelli et Norris. Bearman dépasse Sainz pour la dixième place. Russell est 15e après avoir passé Albon.

Tour 6 : Leclerc signe le meilleur chrono en 1’37"741 et il se montre très proche de Verstappen ! Hamilton est distancé et a réussi à repousser Antonelli à une seconde pour se donner un peu d’air. Ocon dépasse Sainz à son tour et pointe 11e.

Tour 7 : Verstappen accélère en 1’37"604 et prend une seconde de marge sur Leclerc. Hamilton est à 1"8, Antonelli et les McLaren étant toujours dans son sillage. Lawson est à 5"3 de Piastri, Hülkenberg à 2"2 de la Racing Bulls et menacé par Gasly. Bearman pointe à 3 secondes. Russell continue sa remontée et pointe 14e, alors que Hadjar est toujours bloqué en 20e place derrière Alonso.

Tour 8 : Leclerc navigue encore à une seconde de Verstappen et a décroché Hamilton qui est à 2 secondes. Russell dépasse Lindblad pour la 13e place, et Bortoleto est dernier après avoir subi un problème. Il se range avec une boîte de vitesses cassée à la sortie des stands et la voiture de sécurité virtuelle est déployée.

Tour 9 : La FIA n’a même pas fermé la voie des stands alors que des commissaires sont entrain de pousser une voiture au bout de celle-ci... et la course reprend une fois l’Audi dégagée ! Hadjar avait passé Alonso et en profite pour prendre la 17e place à Pérez.

Tour 10 : Leclerc en a profité pour recoller à Verstappen, alors que Hamilton est maintenant à 3 secondes. Antonelli, Norris et Piastri sont proches de lui. Dans les stands, l’Audi a pris feu et a encore une roue qui dépasse dans la ’fast lane’. Et l’entrée des stands est cette fois fermée.

Tour 11 : Verstappen accélère en 1’37"280 et repousse Leclerc à une seconde, tandis que les écarts derrière sont stables. Lawson est maintenant à 11 secondes de Piastri, et Hülkenberg est toujours à 2 secondes derrière lui.

Tour 12 : Verstappen fait l’effort et a 1"3 d’avance sur Leclerc, qui demande à Ferrari de suivre le "Plan C opposé à Red Bull". Hadjar est 16e après avoir passé Albon.

Tour 13 : L’écart entre Verstappen et Leclerc est de 1"9, et Hamilton est stabilisé à 3 secondes de son équipier. Derrière, les trois poursuivants sont regroupés en 2 secondes. Lawson est à 13 secondes. Russell prend la 12e place à Sainz.

Tour 14 : Red Bull demande à Verstappen de prolonger autant que possible son relais à ce rythme.

Tour 15 : Verstappen répond à la demande et signe le meilleur tour en course en 1’37"197 et porte son avance à 2"7 ! Hamilton est décroché à plus de 4 secondes. Hadjar dépasse Lindblad pour la 15e place.

Tour 16 : Les deux leaders sont les seuls à tourner sous la minute 38, et ils prennent plus d’une demi-seconde au tour à Hamilton, qui ralentit aussi Antonelli, Norris et Piastri.

Tour 17 : Verstappen a 3"4 d’avance sur Leclerc. Antonelli et Norris ont très proches de Hamilton, alors que Piastri a définitivement décroché de ce groupe, à 2"3 de son équipier. Russell revient à raison d’une seconde au tour sur les Haas devant lui, et Hadjar commence sa remontée sur Colapinto.

Tour 18 : L’ingénieur de Hamilton lui dit qu’il doit reprendre du rythme pour suivre le Plan C, et le septuple champion du monde dit qu’il n’a pas plus de rythme. On lui dit qu’il va devoir passer sur le plan B... avec deux arrêts ? Norris dit se sentir plus rapide, alors que ses pneus tendres ne semblent pas être fatigués.

Tour 19 : Verstappen a maintenant 4"8 d’avance sur Leclerc, et Hamilton s’arrête ! Il ressort en tendres juste devant Hülkenberg, ce qui était le plus important. Il va juste devoir rapidement se défaire de Lawson.

Tour 20 : Verstappen reprend près d’une seconde au tour à Leclerc et ANtonelli est à 6"8 du Monégasque mais avec de l’air propre pour accélérer. Norris le suit et dit qu’il a dépassé les limites de piste au premier virage. Hamilton a déjà recollé Lawson et se défait de la Racing Bulls pour la sixième place. Il a maintenant 19 secondes de retard sur Piastri et va pouvoir attaquer.

Tour 21 : L’écart se creuse en tête avec 6"2 entre les deux leaders, et autant entre Leclerc et Antonelli, qui est dans le rythme de Verstappen. Norris est légèrement plus lent et pointe à 1"5 de l’Italien.

Tour 22 : Verstappen reprend encore 7 dixièmes à Leclerc, qui dit qu’il ne va pas pouvoir continuer longtemps avec ces pneus. Hamilton est le plus rapide en piste en 1’37"2, soit 4 dixièmes de mieux que Verstappen. Antonelli est rappelé à l’ordre pour un deuxième dépassement des limites de piste. Pérez s’est arrêté et repart avant-dernier avec des mediums.

Tour 23 : Verstappen a 7"5 d’avance sur Leclerc, qui voit Antonelli réduire l’écart à 5"5. Norris est à 1"7, Piastri à 2 secondes de son équipier, et Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’37"170. Lawson est à 6 secondes et a toujours environ 2 secondes et demie de marge sur Hülkenberg. Gasly et Bearman sont dans le top 10, et Russell a dépassé Ocon pour la 11e place. Albon passe à son tour au stand.

Tour 24 : Ferrari maintient Leclerc en piste alors qu’il perd une seconde au tour, et Antonelli rentre au stand ! Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’37"075, et cela donne des idées à Mercedes. Antonelli repart devant Lawson avec des mediums.

Tour 25 : Verstappen reste en piste avec un excellent rythme (1’37"6) et Leclerc rentre à son tour alors qu’il tournait une seconde plus lentement. McLaren veut faire 15 tours de plus que prévu avec Norris. Leclerc repart en pneus mediums en quatrième place, juste devant Hamilton !

Tour 26 : Leclerc gêne manifestement Hamilton qui a des pneus chauds, et dont la stratégie dépendait de tours rapides enchaînés. En tête, Verstappen et Norris sont toujours sous la minute 38, alors que Hamilton a tourné en 1’38"8 à cause de son équipier, soit environ une seconde et demie de perdue par rapport à son rythme de référence.

Tour 27 : Verstappen a 17 secondes d’avance sur Norris, qui a signé un tour moins bon dans la dernière boucle. Piastri est à 2"6 de son équipier, et Leclerc est à 13 secondes, toujours avec Hamilton collé à lui. "On a perdu 2 secondes dans ce tour", dit Hamilton avec raison.

Tour 28 : Leclerc signe le meilleur tour en course en 1’36"890 et ne semble enfin plus causer du tort à son équipier. Verstappen et Norris perdent un peu de temps, et rien n’est perdu pour Ferrari, mais Hamilton a au moins lâché 3 secondes dans l’affaire. Antonelli est à 3"8 du Britannique.

Tour 29 : Norris perd près d’une seconde au tour sur Verstappen, qui aura rapidement un arrêt d’avance à ce rythme. Hamilton signe un temps quasiment similaire à Leclerc, signe qu’il a surement plus de potentiel de rythme que son équipier, bien qu’ils soient les seuls à tourner sous la minute 37. Il dit à son ingénieur qu’il a besoin de profiter de sa vitesse, et ce dernier lui demande de gérer dans deux virages. Ferrari se prend à nouveau complètement les pieds dans le tapis. Ocon s’arrête.

Tour 30 : Verstappen approche les 20 secondes d’avance. Leclerc et Hamilton reviennent à raisn d’une seconde et demie au tour sur les McLaren, mais il est clair que Hamilton a plus de potentiel que le rythme qu’il a actuellement. Gasly passe par les stands et il ressort 14e devant Ocon. Colapinto est arrêté en piste !

Tour 31 : Le drapeau jaune est déployé car l’Argentin n’a pas réussi à repartir, et Hülkenberg s’arrête à ce moment-là. L’Alpine repart mais il s’arrête à nouveau. Très bonne opération de Hülkenberg qui ressort dixième juste derrière Russell en s’étant déjà arrêté.

Tour 32 : Verstappen a 19"6 d’avance sur Norris, et Piastri est à 3"4. Leclerc est quatrième à 5"5 de l’Australien et Hamilton est à 1"2 de son équipier. Antonelli est à 3"7 et se plaint que quelque chose fuit dans le cockpit ! Bearman, qui ne s’est pas encore arrêté, est à 26 secondes. Il retient Russell, alors que Lawson s’arrête et repart juste devant Hülkenberg ! Hadjar a profité des arrêts pour remonter au 11e rang mais il doit encore s’arrêter, comme Russell.

Tour 33 : Verstappen et Norris s’arrêtent. Le Néerlandais ressort en gommes mediums et garde la tête de la course pour 1"1 devant Piastri. Norris repart en sixième place derrière Antonelli.

Tour 34 : Piastri s’arrête à son tour, et cela laisse Verstappen en tête avec 4"6 d’avance sur Leclerc, les deux en mediums, tandis que Hamilton est en pneus tendres et a perdu tout le bénéfice de sa tentative de passer au stand plus tôt. Piastri ressort sixième, Bearman rentre au stand et Gasly dépasse Hadjar, qui n’a plus aucun rythme et s’arrête à son tour.

Tour 35 : En tête, Verstappen roule déjà plus vite que Leclerc et Hamilton. Antonelli est légèrement plus lent et pointe à 4"4 des Ferrari. Norris est à 10 secondes et possède 6"8 d’avance sur Piastri. Russell est septième mais doit encore s’arrêter, et il est plus lent que les pilotes derrière lui. Mercedes tente-t-elle de profiter d’un drapeau rouge ? Bearman est ressorti 11e devant Ocon, et Hadjar est reparti 15e en tendres.

Tour 36 : Verstappen signe le meilleur tour en 1’36"574, et Piastri fait encore mieux en 1’36"426. Les McLaren remontent vite sur Antonelli, qui peine à suivre les Ferrari. Alonso s’arrête et repart en mediums en 17e place.

Tour 37 : Verstappen a 5"4 d’avance sur Leclerc, et Hamilton semble avoir décroché à 2"4. Antonelli est à 5"5 et Norris revient à 8"9. Piastri gagne aussi du temps sur son équipier. Antonelli reçoit un dernier avertissement avant le drapeau noir et blanc pour les limites de piste. Et l’Italien dit qu’il a un problème avec sa voiture, mais son équipe lui assure que tout va bien. Hadjar signe le meilleur tour en 1’36"224 !

Tour 38 : L’écart entre les trois premiers se stabilise. Russell est désormais le seul pilote à ne pas s’être arrêté, et il a 13 secondes d’avance sur Lawson. Pour lui, l’idéal serait une voiture de sécurité.

Tour 39 : Et Stroll est arrêté en piste après un tête-à-queue ! Le Canadien est au ralenti, mais il repart. Russell ne s’arrête pas, et la voiture de sécurité virtuelle est déployée car Stroll est arrêté en piste avec un embrayage cassé ! Mauvais timing pour le Britannique, qui a raté une belle opportunité.

Tour 40 : Verstappen reste en piste, contrairement à Leclerc qui rentre chausser des pneus tendres ! Il se fait dépasser par Hamilton, et Antonelli en fait de même, quitte à perdre une place derrière Norris ; Russell peut s’arrêter et la VSC est enlevée quand il est encore au stand. Le timing ne lui sourit pas, et il perd trois places au profit de Lawson, Hülkenberg et Gasly.

Tour 41 : Verstappen a 8 secondes d’avance sur Hamilton, qui n’aura aucune chance avec ses pneus vieux de 22 tours. Leclerc est à 9"6 de son équipier avec des pneus tendres frais, et Norris est à 3"6. Antonelli est à 6"2, tandis que Piastri est à 1"1.

Tour 42 : Verstappen parle à la radio et jure mais il est inaudible, y compris pour Gianpiero Lambiase. Son avance est de 8"8, et Leclerc a signé le meilleur tour en 1’35"202, il reprend deux secondes à Hamilton sur ce tour ! Piastri s’arrête avec une crevaison lente, mais ce n’est pas grave puisqu’il a 33 secondes d’avance sur Lawson. Et Antonelli a un problème de freins !

Tour 43 : Leclerc reprend encore 2 secondes au tour à Hamilton, qui en perd une et demie sur Verstappen. La stratégie du Britannique aura été catastrophique jusqu’au bout. Et il dit avoir un problème sur sa voiture car il n’a pas réussi à freiner.

Tour 44 : Verstappen a maintenant 11 secondes d’avance sur lui, et Leclerc n’est plus qu’à 3"6, même si Hamilton a un peu accéléré. Il est quand même le plus lent du top 6 actuellement. Plus loin, Russell est bloqué derrière Gasly, lui-même coincé derrière Hülkenberg.

Tour 45 : Verstappen gagne 1"3 dans ce tour sur Hamilton, et Leclerc lui reprend 2 secondes. Et un deuxième arrêt arrive bientôt pour le Britannique, ce qui risque de lui faire perdre son podium.

Tour 46 : Leclerc est collé à Hamilton mais ne passe pas encore. C’est fait après un secteur, et Leclerc est à 14"7 de Verstappen. Norris est à 6"4 de Hamilton et lui reprend une seconde au tour. Russell est toujours coincé derrière Gasly, et Hadjar l’est aussi derrière Ocon en 13e place. Mais le pilote Red Bull passe !

Tour 47 : Verstappen roule plus vite que Leclerc sur ce tour, le Monégasque ayant perdu plus d’une seconde derrière son équipier. Norris est déjà à 5 secondes de Hamilton, et Antonelli est à 3s de la McLaren. Russell dépasse Gasly !

Tour 48 : Leclerc reprend un peu de temps à Verstappen, mais il est toujours à 14 secondes, avec 15 tours à boucler. Hamilton est à 4"2 de son équipier et voir Norris revenir déjà à 3"7.

Tour 49 : Leclerc revient à raison d’une demi-seconde au tour, mais Verstappen a de quoi assurer sa victoire. Hamilton leur concède plus de deux secondes au tour, et Norris est déjà à 2"8.

Tour 50 : Alors que Leclerc accélère, Verstappen ralentit ! Mais il y a 11"9 d’écart avec 13 boucles à réaliser. Norris est à moins de deux secondes de Hamilton, et Antonelli revient à 2"7 mais pourrait avoir une pénalité de 5s car il a encore dépassé les limites de piste.

Tour 51 : Verstappen a perdu beaucoup de temps dans ce tour et concède plus de deux secondes à Leclerc, qui est à 10 secondes. Norris est à 1"5 de Hamilton. Russell s’attaque à Hülkenberg mais reste derrière pour le moment.

Tour 52 : Après une erreur, le Néerlandais reprend du rythme et ne perd qu’une seconde face à Leclerc. Norris est revenu dans le sillage de Hamilton, et Antonelli est à 1"7 des deux hommes. Lambiase demande à Verstappen un choix en cas de Safety Car, mais sa radio ne fonctionne plus vraiment, et il lui repose la question en demandant un silence ou un mot dans la radio, et c’est un silence qui accueille la question.

Tour 53 : Verstappen ne concède que 6 dixièmes à Leclerc sur cette boucle, l’écart est de 8"8. Hamilton se défend face à Norris et Antonelli est collé à eux.

Tour 54 : Hamilton dit qu’il perd ses pneus. Norris attaque au premier virage mais freine et Hamilton passe hors piste. Antonelli en profite et dépasse Norris ! Les commissaires ont noté que Hamilton a gagné un avantage, mais il a respecté la consigne disant qu’il devait contourner le plot. Et Antonelli le dépasse pour prendre la troisième place !

Tour 55 : Et Norris dépasse à son tour Hamilton ! Mais Antonelli a déjà 4"4 d’avance sur la McLaren, et l’Italien pourrait s’assurer le podium même en cas de pénalité. En tête, Verstappen a repris de l’avance sur Leclerc. Russell est toujours coincé derrière Hülkenberg.

Tour 56 : Antonelli a 5"5 d’avance sur Norris, et Hamilton est sous enquête pour avoir gagné un avantage hors piste, même s’il a respecté les consignes du directeur de course.

Tour 57 : Verstappen et Leclerc tournent dans des chronos similaires et les deux premières places semblent décidées. Antonelli creuse l’écart sur Norris et va s’assurer un podium qui, en l’état, lui donnerait plus de 100 points d’avance.

Tour 58 : L’ingénieur d’Antonelli est clair : "Limites de piste, limites de piste, limites de piste". Le pilote demande s’il est pénalisé, et son ingénieur lui répond : "Non, mais tu pousses".

Tour 59 : Hadjar a passé Bearman puis Gasly et pointe en dixième place, juste derrière Russell qui n’a pas dépassé Hülkenberg.

Tour 60 : L’écart entre Verstappen et Leclerc est toujours de 8"6. Antonelli est à 18 secondes et il a 8"7 d’avance sur Norris. Sa pénalité, si elle tombe, ne changera donc rien. Hamilton voit Piastri revenir à 1 seconde.

Tour 61 : Norris est prévenu qu’il a un problème de capteur et qu’il doit être prudent sur les freinages. Piastri est collé à Hamilton et l’attaque ! Le Britannique reste devant. Norris demande s’il peut aider Piastri en ralentissant jusqu’à être rattrapé par Hamilton. Piastri dépasse Hamilton !

Dernier tour : Verstappen entame la dernière boucle avec 7"5 d’avance, et Antonelli a 11 secondes de marge sur Norris. Le Britannique pourra s’en prendre à son équipe pour cette sixième place.

Arrivée : Verstappen s’impose pour la première fois à Singapour ! C’est sa deuxième victoire consécutive, et il a désormais gagné sur tous les circuits à l’exception du Madring, arrivé cette année au calendrier !

Leclerc termine deuxième et Antonelli fait un pas de plus vers le titre mondial avec un nouveau podium. Norris termine quatrième devant Piastri, tandis que la sixième place de Hamilton va devoir apporter une nouvelle phase de réflexion au sein de la Scuderia.

Lawson signe encore un superbe résultat en septième place, devant Hülkenberg qui est huitième. Russell et Hadjar complètent le top 10 après une remontée correcte sur un circuit difficile. Gasly rate les points, et Racing Bulls reprend encore six points à Alpine.

Bearman et Ocon suivent devant Sainz, Lindblad, Alonso et Pérez. Albon est rentré abandonner dans le dernier tour mais il est quand même classé devant Bottas, qui termine donc dernier.