Lewis Hamilton regrette de ne pas voir davantage de personnalités de la Formule 1 s’engager publiquement sur les grandes questions humanitaires et sociétales. Le septuple champion du monde, qui utilise depuis plusieurs années sa notoriété pour défendre la diversité et soutenir différentes causes, espérait que son exemple encouragerait d’autres acteurs du paddock à prendre la parole. À Las Vegas, le pilote Ferrari a également livré un témoignage poignant sur son récent déplacement en Égypte, où il a rencontré des enfants blessés dans le contexte du conflit à Gaza et découvert le travail des organisations humanitaires.

Lewis Hamilton aimerait que la Formule 1 s’engage davantage sur les grandes questions qui dépassent le cadre du sport automobile. Interrogé à Las Vegas sur la responsabilité des personnalités du championnat dans la sensibilisation aux crises internationales, le Britannique a reconnu qu’il espérait depuis longtemps voir d’autres pilotes et acteurs du paddock suivre son exemple.

Depuis plusieurs années, Hamilton utilise sa notoriété pour défendre différentes causes, notamment la diversité et l’inclusion dans le sport automobile. Plus récemment, il a également pris position sur la crise humanitaire à Gaza en se rendant sur place, tout en multipliant les initiatives pour attirer l’attention sur le sort des populations civiles.

Mais si le septuple champion du monde estime que chacun reste libre de ses opinions et de ses engagements, il reconnaît que son espoir de susciter un mouvement plus large au sein de la Formule 1 ne s’est pas encore concrétisé.

"J’essaie simplement d’agir avec une intention précise et j’espère que... J’ai toujours pensé que, d’une certaine manière, si l’on pouvait être ce petit caillou qui crée des ondulations dans l’eau et encourage d’autres personnes à peut-être suivre notre exemple, ce serait une bonne chose. Mais jusqu’à présent, ce n’est pas le cas. Et honnêtement, je ne sais pas quelles sont les convictions des autres, mais ce n’est pas vraiment ma préoccupation."

Hamilton insiste sur le fait que son engagement ne dépend pas de la réaction de ses collègues ni de l’approbation du public. Pour lui, l’essentiel reste de défendre les causes auxquelles il croit et de poursuivre les initiatives déjà engagées, notamment à travers sa fondation.

"Ma préoccupation, c’est simplement d’essayer, comme je l’ai dit, de faire de mon mieux et de défendre ce qui est juste, indépendamment de ce que les gens peuvent dire. Je suis simplement mon cœur et je suis vraiment fier du travail que j’ai accompli avec ma fondation."

Hamilton appelle la F1 à agir collectivement

Le pilote Ferrari reconnaît néanmoins que la Formule 1 a réalisé certains progrès ces dernières années.

Il cite notamment les initiatives en faveur de la diversité, dont la charte signée par la FIA, la Formule 1 et les équipes, comme des exemples d’une évolution positive de la discipline.

Hamilton estime toutefois que ces avancées doivent s’accompagner d’un engagement plus large, à la hauteur de l’importance économique et de l’influence internationale du championnat.

"Nous avançons dans une direction positive", estime-t-il à propos des initiatives déjà entreprises.

Mais le Britannique considère que la Formule 1 dispose encore d’une marge de progression importante.

"Nous pouvons en faire davantage. C’est une entreprise gigantesque, valorisée à plus de 20 milliards. Vous ne pouvez pas être le seul à pousser au changement et à défendre des initiatives positives de ce genre. Il faut que tout le monde travaille ensemble. J’espère donc que de plus en plus de personnes nous rejoindront dans cette démarche."

Un déplacement bouleversant à la frontière de Gaza

Au-delà de ses déclarations, Hamilton a également évoqué une expérience personnelle particulièrement marquante vécue quelques jours auparavant.

La semaine dernière, deux jours après le Grand Prix du Brésil, le pilote Ferrari s’est rendu en Égypte pour découvrir les opérations humanitaires menées au poste-frontière de Rafah, à proximité de Gaza.

Le Britannique souhaitait observer directement la situation et rencontrer les personnes impliquées dans l’aide aux victimes du conflit. Accompagné par une organisation humanitaire dont il a salué le travail, Hamilton a notamment rencontré des enfants gravement blessés.

Il reconnaît que cette visite a été particulièrement éprouvante sur le plan émotionnel.

"Je voulais vraiment aller voir la situation de mes propres yeux. J’ai travaillé avec une organisation qui accomplit un travail extraordinaire, mais c’était, vous savez, déchirant et très, très éprouvant. J’ai rencontré des enfants qui avaient été blessés par balle, brûlés et défigurés."

"Mais c’était formidable de voir qu’il y a des gens bien sur le terrain, qui accomplissent un travail vraiment extraordinaire pour essayer d’aider ces jeunes à se rétablir et à leur donner accès à l’éducation."

Continuer à parler des crises humanitaires

Cette visite en Égypte s’inscrit dans la continuité des engagements humanitaires de Lewis Hamilton.

En décembre dernier, le septuple champion du monde s’était déjà rendu en Jordanie avec la Croix-Rouge britannique, une autre expérience qui témoigne de sa volonté de s’impliquer personnellement au-delà de ses prises de position publiques.

Pour Hamilton, il est essentiel que les crises humanitaires continuent de bénéficier d’une attention médiatique, même lorsque l’actualité internationale évolue et que d’autres événements occupent le devant de la scène.

Le Britannique insiste particulièrement sur la situation des enfants, qui subissent les conséquences de décisions politiques sur lesquelles ils n’ont aucune influence.

"Je pense qu’aucun enfant dans le monde ne devrait jamais être tenu responsable des décisions d’un gouvernement, ni en subir les conséquences. Il s’agit vraiment de la dimension humaine des choses. Nous défendons véritablement l’humanité. Et tant que je disposerai de cette plateforme, je continuerai à le faire."