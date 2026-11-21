Zak Brown ne cache pas son admiration pour Lando Norris, qu’il considère comme un pilote irremplaçable au sein de McLaren malgré une saison 2026 moins fructueuse sur le plan comptable que celle de son titre mondial. Le dirigeant américain estime même que le Britannique n’a jamais aussi bien piloté, soulignant sa confiance et sa capacité à rebondir après les difficultés. Il n’en oublie pas pour autant Max Verstappen, qu’il place parmi les plus grands talents de l’histoire de la Formule 1, tout en expliquant pourquoi Oscar Piastri peine davantage à s’adapter aux nouvelles monoplaces.

Sixième du championnat du monde à trois Grands Prix de la fin de la saison, Lando Norris ne semble pas en mesure de conserver le titre qu’il avait décroché en 2025, le premier pour un pilote McLaren depuis Lewis Hamilton en 2008. Pourtant, Zak Brown considère que le Britannique réalise une campagne encore plus impressionnante que la précédente sur le plan individuel.

Sacré au terme d’une lutte particulièrement serrée face à son coéquipier Oscar Piastri et à Max Verstappen l’an dernier, Norris a cette fois nettement pris l’ascendant sur l’Australien.

Sa troisième victoire de la saison, obtenue lors du dernier Grand Prix du Brésil, lui a notamment permis de porter son avance sur Piastri à 94 points au classement des pilotes.

Une différence qui témoigne de la manière dont Norris a su s’adapter aux nouvelles monoplaces introduites en 2026, malgré les difficultés rencontrées par McLaren face à ses rivales.

Interrogé à Las Vegas, Zak Brown a estimé que son pilote avait franchi une nouvelle étape dans sa progression.

"Je pense qu’il n’a jamais aussi bien piloté. Il pilote avec énormément de confiance."

"Je pense que la principale chose que j’ai remarquée chez Lando cette année, c’est la rapidité avec laquelle il se remet d’une mauvaise séance, et la manière dont il se tire lui-même vers le haut tout en faisant avancer l’équipe. Je pense donc qu’il pilote avec une année d’expérience supplémentaire."

La prestation de Norris au Brésil constitue, selon Brown, une illustration particulièrement convaincante de cette maturité. Et même s’il reconnaît qu’il est difficile de comparer directement les pilotes, le dirigeant américain ne souhaiterait échanger Norris contre aucun autre membre de la grille.

"Je pense que le Brésil a été une course incroyable de sa part. Classer les pilotes est toujours difficile. Ce que je peux dire, c’est que je ne voudrais l’échanger contre personne d’autre sur la grille."

Verstappen, un talent parmi les plus grands de l’histoire selon Brown

Cette fidélité affichée envers Norris n’empêche pas Zak Brown d’exprimer une immense admiration pour Max Verstappen.

Le quadruple champion du monde avait brièvement été associé à McLaren durant l’été, avant de confirmer son avenir chez Red Bull en signant un nouveau contrat à long terme.

Après avoir failli combler un retard considérable dans la lutte pour le titre en 2025, Verstappen a de nouveau réalisé une remontée spectaculaire cette saison. Le Néerlandais occupe désormais la deuxième place du championnat derrière Kimi Antonelli, sacré champion du monde avec Mercedes au début du mois de novembre.

Brown estime que les qualités de Verstappen le placent au niveau des meilleurs pilotes ayant jamais évolué en Formule 1.

"C’est un talent incroyable. Je pense qu’il est aussi bon que n’importe quel pilote que nous ayons jamais vu en Formule 1. Il ne commet pratiquement jamais d’erreurs, et les conditions difficiles semblent toujours jouer en sa faveur."

"Regardez encore le Brésil. Il y a beaucoup de pilotes pour lesquels, lorsqu’ils écopent d’une pénalité ou partent du fond de la grille, vous pouvez vous dire : ’Nous n’avons pas besoin de nous inquiéter d’eux aujourd’hui’."

"Mais je pense que lorsqu’il s’agit de Max Verstappen, tant qu’il est sur la piste, vous devez vous inquiéter de lui."

"C’est donc un pilote absolument formidable. C’est un plaisir de le regarder courir, et j’aime aussi le fait que, pendant ses week-ends de repos, il continue à participer à des courses. C’est donc un véritable pilote de course, et je pense qu’il possède un talent comme nous en avons rarement vu auparavant."

Pourquoi Piastri souffre davantage avec les F1 de 2026

Si Norris a convaincu son patron par ses performances, la situation est plus compliquée pour Oscar Piastri.

L’Australien n’a pas réussi à maintenir le niveau de performance qui lui avait permis de prendre une avance importante dans la lutte pour le championnat en 2025, avant de perdre progressivement du terrain durant le dernier tiers de la saison.

Cette année, il a rencontré davantage de difficultés que Norris pour s’adapter au style de pilotage imposé par les nouvelles monoplaces issues de la profonde refonte réglementaire de 2026.

McLaren n’est toutefois pas la seule écurie à avoir observé une évolution dans les rapports de force entre ses pilotes.

Chez Mercedes, Kimi Antonelli a notamment surpassé George Russell pour décrocher le titre mondial, tandis que Lewis Hamilton s’est montré beaucoup plus compétitif face à Charles Leclerc chez Ferrari qu’il ne l’avait été l’année précédente.

Pour Brown, ces changements s’expliquent en partie par les caractéristiques particulières des nouvelles voitures, qui correspondent davantage au style naturel de certains pilotes.

"Les voitures sont différentes à piloter cette année. Certaines hiérarchies entre coéquipiers ont changé par rapport à ce que nous avons vu l’an dernier."

"Ces voitures conviennent davantage au style de certains pilotes qu’à celui d’autres. Oscar est très courageux, particulièrement dans les virages rapides."

"Avec les voitures actuelles, dans certains virages que vous pourriez prendre à fond, vous devez économiser de la batterie. Cela ne lui permet donc pas d’être à la limite dans certains des virages où il excelle."

Malgré ces difficultés, Brown assure que McLaren observe des progrès encourageants chez l’Australien et reste pleinement convaincue de ses capacités.

"Il s’est beaucoup amélioré et se sent nettement plus en confiance. Nous sommes confiants. Nous savons à quel point il est bon. Il parviendra bientôt à maîtriser tout cela."

Invité à préciser si Norris avait simplement mieux réussi à s’adapter à la nouvelle génération de Formule 1, Zak Brown a mis en avant les qualités naturelles du Britannique.

"Lando possède autant de talent naturel qu’il est possible d’en avoir. Certains pilotes s’adaptent à ce genre de choses plus rapidement que d’autres."

Brown souligne toutefois que Piastri dispose d’une approche particulièrement méthodique, notamment dans son exploitation des données, qui devrait lui permettre de surmonter ses difficultés.

"Oscar est très bon dans l’analyse des données et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera très performant lors des dernières courses. Il attend également la saison prochaine avec impatience."