Verstappen se félicite d’une ’très bonne course’ après avoir enfin conquis Singapour
Le Néerlandais remercie une "super" équipe Red Bull pour les progrès
Max Verstappen a confirmé qu’il est revenu au meilleur niveau avec Red Bull, en remportant le Grand Prix de Singapour pour la première fois de sa carrière. Avec tous les tours menés en course, deux victoires et deux pole positions dans le week-end, le quadruple champion du monde confirme son retour en forme alors qu’il avait déjà gagné la semaine dernière, et c’est désormais en tant que favori pour la victoire qu’il abordera cette fin de saison.
Le Néerlandais n’avait jamais triomphé sur ce circuit, et il ne lui manque désormais que le Madring sur le calendrier actuel. Il admet que le fait d’y parvenir avec une si belle course fait oublier le temps qu’il lui a fallu pour venir à bout de ce défi.
"Ca a pris le temps mais cette course était très bonne. On a eu du rythme quand on en avait besoin en pneus tendres et en pneus mediums, même si les mediums étaient plus difficiles, mais ça a fonctionné donc je suis content de gagner ici" a déclaré Verstappen.
Le départ n’a pas été parfait, mais il a réussi à contenir Charles Leclerc au prix d’une manœuvre agressive : "On essaie toujours de faire de notre mieux, mais heureusement c’était suffisant."
Red Bull semble avoir fait le plus dur pour revenir à l’avant du classement, et même si ça ne suffira pas à aller chercher les titres mondiaux, la place de vice-champion du monde est jouable pour Verstappen, tandis que l’équipe revient à sept points de la troisième position de McLaren.
"Les dernières courses ont été très positives pour nous, c’est génial à voir, il y a beaucoup de motivation dans l’équipe pour essayer de signer encore de meilleurs résultats. C’est un super groupe de gens, j’adore bosser avec eux et j’espère qu’on va pouvoir s’amuser encore jusqu’à la fin."
Le debriefing du GP de Singapour
Notre debriefing du Grand Prix de ce week-end se déroulera ce lundi à partir de 20h30 sur notre site internet ou directement sur notre chaine Twitch.
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