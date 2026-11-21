Max Verstappen ne s’attendait absolument pas à terminer la saison 2026 en se battant régulièrement pour la victoire. Après un début de championnat catastrophique, marqué par les difficultés de la Red Bull RB22 et de son nouveau groupe propulseur développé avec Ford, le quadruple champion du monde pensait même devoir traverser une année entière sans le moindre succès. Pourtant, grâce à un important travail de développement, l’écurie autrichienne a progressivement renversé la situation. Désormais deuxième du championnat et sur une série de huit podiums consécutifs, le Néerlandais salue une remontée qu’il n’aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt.

Au Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen affiche un niveau de compétitivité qui rappelle celui de ses années de domination en Formule 1. Le pilote Red Bull reste sur huit podiums consécutifs et a remporté trois Grands Prix depuis le début du mois d’octobre.

Une situation qui contraste radicalement avec les premiers mois de la saison, lorsque Red Bull peinait à comprendre le comportement de sa nouvelle monoplace, conçue dans le cadre de la profonde refonte réglementaire de 2026.

Cette année marque également une étape historique pour l’écurie autrichienne, qui utilise pour la première fois son propre groupe propulseur Red Bull Ford, développé en interne avec le soutien du constructeur américain.

Entre les difficultés de mise au point du châssis et celles liées à cette nouvelle motorisation, les premiers résultats avaient rapidement fait naître de sérieux doutes sur la capacité de Verstappen à remporter une course cette saison.

Interrogé sur l’ampleur du redressement de Red Bull, Verstappen a reconnu que ses attentes étaient particulièrement modestes après les premières manches.

"Est-ce que je m’attendais personnellement à ce que les choses se passent ainsi après les premières manches ? Certainement pas."

"Je pensais vraiment que nous ne gagnerions pas une seule course cette année, et maintenant nous nous battons constamment pour la victoire, ou nous en sommes proches."

Ce pessimisme s’expliquait par les performances particulièrement difficiles de Red Bull en début de championnat. Lors des trois premières manches, en Australie, en Chine et au Japon, Verstappen n’avait inscrit que douze points. Sixième à Melbourne, il avait ensuite abandonné à Shanghai avant de terminer seulement huitième à Suzuka.

En Chine, il avait publiquement qualifié sa RB22 de "totalement inconduisible", en raison de problèmes particulièrement importants d’équilibre dans les virages. Le Néerlandais avait ensuite enchaîné quatre courses sans podium, tandis que sa période sans victoire s’était prolongée jusqu’à quinze Grands Prix.

Durant cette séquence difficile, Verstappen avait également enregistré quatre abandons, en Chine, à Monaco, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Une accumulation de contre-performances qui semblait confirmer les difficultés de Red Bull à maîtriser les exigences du nouveau règlement technique.

Le redressement spectaculaire de Red Bull pourrait rappeler les progrès réalisés par l’écurie au cours de la saison précédente. Mais Verstappen rejette catégoriquement cette comparaison.

"Non, non, cela n’a absolument aucun rapport. Parce que cette année, nous avons des problèmes très, très différents de ceux de l’année dernière."

La nouvelle réglementation a obligé Red Bull à revoir en profondeur la conception de sa monoplace, aussi bien sur le plan du châssis que du groupe propulseur.

Le travail de développement a donc consisté à améliorer les performances intrinsèques de la RB22, mais également à corriger certains défauts qui limitaient fortement son potentiel.

"Il s’agissait donc d’une combinaison entre le fait d’apporter davantage de performance à la voiture et, en même temps, de simplement corriger certains de nos problèmes, ce qui nous apportait automatiquement plus de performance."

Les progrès de l’écurie autrichienne ne se sont pas limités à l’aérodynamique ou à l’équilibre du châssis.

La compréhension du nouveau groupe propulseur Red Bull Ford a également joué un rôle important dans le retour aux avant-postes.

Pour sa première saison en tant que motoriste, Red Bull a dû apprendre à exploiter une architecture technique profondément renouvelée, avec une contribution électrique considérablement accrue par rapport à la génération précédente.

"Du côté du moteur également, nous avons beaucoup mieux compris ce que nous voulions obtenir de celui-ci."

Le Néerlandais souligne toutefois que le travail est loin d’être terminé.

"Il y a toujours une marge de progression, nous le savons. C’est ce sur quoi nous travaillons constamment."

Le tournant de la saison est intervenu lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, où Verstappen a mis fin à sa longue série de courses sans victoire. Une semaine plus tard, à Singapour, le quadruple champion du monde a confirmé le retour en forme de Red Bull en remportant à la fois le Sprint et le Grand Prix. Il a ensuite ajouté un troisième succès à son palmarès 2026 lors du Grand Prix de Mexico.

Cette série de performances s’est prolongée à São Paulo, où Verstappen a terminé deuxième, poursuivant ainsi son impressionnante succession de podiums. Grâce à cette remontée, le pilote Red Bull occupe désormais la deuxième place du championnat du monde avec 279 points. Il accuse encore 111 points de retard sur Kimi Antonelli, déjà sacré champion du monde avec Mercedes, mais possède 17 unités d’avance sur George Russell.

Du côté des constructeurs, Red Bull reste troisième du championnat, malgré les progrès considérables accomplis au cours de la deuxième moitié de saison.

Si Verstappen se montre particulièrement satisfait de la réaction de son équipe, il ne considère pas ce redressement comme un aboutissement.

"Chapeau à toute l’équipe, ils ont vraiment fait du très bon travail."

"Mais maintenant, nous regardons aussi vers l’avenir et, oui, nous continuons à examiner certaines des faiblesses que nous avons, ainsi que les choses que nous voulons changer pour l’année prochaine, afin, espérons-le, de rendre la voiture encore meilleure."