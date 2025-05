Verstappen explique pourquoi il a pris un pseudo pour rouler sur la Nordschleife

Max Verstappen a révélé à Imola son intention de participer un jour aux 24 Heures du Nürburgring, expliquant également pourquoi il avait pris le pseudonyme « Franz Hermann » lors de ses essais sur la Nordschleife.

Le champion du monde était sur la boucle nord du Nürburgring vendredi dernier pour tester une Ferrari GT3, mais a utilisé le nom « Franz Hermann » pour éviter d’être repéré, malgré le fait qu’il conduisait une voiture siglée Verstappen.com Racing et portait une combinaison et un casque Red Bull.

Le Néerlandais a confirmé avoir battu le record du tour, expliquant pourquoi "Hermann" avait été utilisé, et a annoncé son intention de participer un jour aux 24 Heures du Nürburgring, à condition d’obtenir la licence requise, avec un permis spécial nécessaire pour s’attaquer à ce circuit surnommé « l’Enfer Vert ».

"On m’a demandé un faux nom, alors j’ai dit : ’Allemandons-le autant que possible’," nous confie-t-il aujourd’hui dans le paddock.

"Sinon, les gens se réveilleraient pour être là dès 8 heures du matin en sachant que mon nom était sur la liste des engagés. Je savais qu’une fois sur place, les gens comprendraient que c’était normal d’utiliser un pseudo."

"Mais au moins, je n’étais pas sur la liste des engagés, donc de 8h à 9h, c’était plutôt calme et je n’ai pas eu de voiture qui cherchait à me coller."

"Et oui, j’ai battu le record du tour, mais je n’étais pas là pour prouver que je pouvais battre un record du tour ou un autre. Je m’amusais juste et j’apprenais le circuit avec l’équipe, car ils n’y étaient jamais allés auparavant."

"Pour eux, le rêve est de participer aux 24 Heures, alors on a passé un bon moment à se mettre en condition, et on a eu de la chance avec les conditions, c’était vraiment beau et ensoleillé."

"C’est ma passion, avec l’équipe GT3, et je veux en apprendre davantage. En fin de compte, c’est mon temps libre."

"J’aimerais participer aux 24 Heures plus tard, c’est pourquoi je fais tout cela pour me préparer et acquérir un peu d’expérience afin de ne pas avoir à le faire plus tard."

"Nous discutons avec eux de la manière de procéder, car mon emploi du temps est très chargé. Nous sommes en discussion, car je sais ce qui est nécessaire, mais je ne peux pas dire quand je le ferai."

Son équipier, Yuki Tsunoda, comprend l’attrait de Verstappen pour ce circuit.

"J’y ai déjà piloté avec la Honda NSX GT3. Mais je ne pense pas que c’était Max qui conduisait vu mon rythme."

"Enfin, une petite excuse. Mais j’avais une voiture de sécurité devant moi pour plus de sécurité. C’était une partie du Red Bull Sunday Show, donc j’avais une voiture qui donnait le rythme, donc je ne pouvais pas vraiment attaquer. Mais ce n’est pas un circuit où l’on peut rouler vite immédiatement. Donc il a vraiment bien fait, Monsieur Franz."

Le Japonais est clair sur un point : s’il devait vraiment tenter sa chance sur « l’Enfer Vert », il sait sous quel nom il aimerait courir : "Un bon nom japonais. Oui, je serais le Dernier Samouraï. J’espère que ce ne sera pas la dernière course de ma vie !"