Imola est déçu de ne pas fêter le titre d’Antonelli en organisant la finale de la F1

Imola ne retrouvera finalement pas la Formule 1 en 2026, mais le circuit italien n’entend pas renoncer à son ambition de revenir durablement au calendrier. Longtemps envisagé comme une solution de secours pour accueillir la dernière manche de la saison en cas d’annulation des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, le tracé d’Émilie-Romagne a vu cette possibilité disparaître après la confirmation mardi du calendrier initial. Une déception pour les organisateurs, qui espéraient notamment célébrer le premier titre mondial de Kimi Antonelli devant son public. Malgré ce revers, les responsables locaux promettent de poursuivre leurs efforts, tandis que la F1 devrait prendre en charge les dépenses engagées pour préparer cette éventuelle course.

Le circuit d’Imola devra encore patienter avant de retrouver la Formule 1. Alors que les incertitudes entourant la situation au Moyen-Orient avaient laissé entrevoir la possibilité d’un retour inattendu dès cette année, les organisateurs italiens ont finalement appris que leur intervention ne serait pas nécessaire.

La Formule 1 a confirmé cette semaine le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, malgré la crise persistante dans la région. Une annulation de dernière minute est évidemment toujours sur la table si nécessaire mais cela signifierait alors la fin de la saison immédiate, sans course de remplacement.

Cette décision met fin à plusieurs mois de préparatifs menés plus ou moins discrètement à Imola, qui se tenait prêt à accueillir une éventuelle manche de remplacement, susceptible de devenir la finale du championnat 2026.

Absent du calendrier depuis la fin de la saison 2025, le circuit Enzo e Dino Ferrari espérait ainsi profiter de circonstances exceptionnelles pour retrouver une place en Formule 1. Mais le maintien des deux dernières épreuves au Moyen-Orient a définitivement écarté cette possibilité.

Imola rêvait de célébrer le titre mondial d’Antonelli

Pour Marco Panieri, maire d’Imola, la déception est d’autant plus importante que cette éventuelle course aurait permis au public italien de retrouver son nouveau champion du monde.

Kimi Antonelli, sacré champion du monde des pilotes avec Mercedes au Mexique, aurait en effet pu disputer une nouvelle course à domicile devant les supporters de son pays. Une perspective particulièrement symbolique pour Imola, situé en Émilie-Romagne, au cœur d’une région profondément attachée au sport automobile.

Panieri a reconnu que les responsables locaux avaient nourri de réels espoirs autour de cette possibilité.

"Nous avions espéré partager ce moment historique avec le nouveau champion du monde, Kimi Antonelli, les équipes et nos extraordinaires supporters", a déclaré le maire d’Imola.

"C’était un rêve partagé qui constitue désormais une nouvelle source d’énergie pour l’avenir."

Si cette opportunité ne se concrétisera pas, les autorités locales entendent donc transformer leur déception en motivation supplémentaire.

Le retour de la Formule 1 demeure un objectif prioritaire pour le circuit, qui avait perdu sa place régulière au calendrier après l’édition 2025 du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Marco Panieri a insisté sur le fait que l’abandon de cette solution de secours ne remettait aucunement en cause les ambitions du circuit. Les responsables italiens souhaitent toujours convaincre la Formule 1 de revenir à Imola, malgré la concurrence importante entre les circuits candidats à une place au calendrier.

"Notre parcours pour ramener le Grand Prix du Made in Italy et d’Émilie-Romagne à Imola se poursuit", a-t-il assuré.

"Nous continuerons à travailler pour promouvoir notre ’Motor Valley’ et réaffirmer qu’Imola est prêt à accueillir la Formule 1. Nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir."

La F1 aurait financé les préparatifs de secours

L’abandon d’Imola comme solution de remplacement entraîne néanmoins des conséquences logistiques importantes.

Selon le journaliste suisse Roger Benoit, qui a évoqué le dossier dans les colonnes de Blick, la Formule 1 avait elle-même financé les préparatifs engagés à Imola.

"Bien entendu, la Formule 1 a pris en charge tous les coûts à Imola", a écrit Benoit.

"Il va maintenant y avoir des centaines d’annulations de réservations d’hôtel sur place. Toute l’organisation s’était préparée au pire des scénarios."

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1 et lui-même originaire d’Imola, aurait également tenu à remercier les organisateurs pour leur mobilisation.

Selon Roger Benoit, la direction du championnat a salué la qualité du travail réalisé par les responsables italiens afin de pouvoir intervenir en cas de nécessité.

"Les Italiens se sont remarquablement préparés à cette éventualité", a ainsi indiqué la direction de la F1.

"Mais la situation actuelle au Moyen-Orient et celle des liaisons aériennes font que nous maintenons le calendrier initial."