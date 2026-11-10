La F1 va se décider sur le Moyen-Orient : Leclerc se tait, Verstappen s’en remet à la FIA

L’incertitude entourant la fin de la saison 2026 de Formule 1 continue de peser sur le paddock, alors qu’une décision concernant le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi est attendue aujourd’hui. Interrogé après le GP du Brésil, Charles Leclerc a préféré ne pas commenter la situation au Moyen-Orient, dans un contexte où les pilotes et les écuries auraient été invités à faire preuve de discrétion. Max Verstappen s’en remet pour sa part aux instances dirigeantes, tandis que Kimi Antonelli ne cache pas son enthousiasme à l’idée d’une éventuelle finale à Imola.

La Formule 1 approche d’une échéance importante pour la conclusion de sa saison 2026. Alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de susciter des interrogations sur la possibilité d’organiser les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, le championnat devrait prendre une décision ce mardi sur le maintien des deux dernières épreuves prévues dans le Golfe.

Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite, mais l’incertitude se fait sentir jusque dans les déclarations des pilotes. Après le GP du Brésil, Charles Leclerc a notamment été interrogé sur la situation entourant les deux rendez-vous de fin de saison.

Le pilote Ferrari a choisi de ne pas entrer dans le débat, opposant une réponse particulièrement brève à la question qui lui était posée.

"Je préfère ne pas répondre à cette question. Merci."

Une réaction qui illustre la prudence entourant désormais ce dossier dans le paddock.

Le refus de Charles Leclerc intervient alors que plusieurs informations font état d’une demande adressée par la Formule 1 aux pilotes et aux écuries.

Les acteurs du championnat ont été encouragés à éviter les déclarations publiques susceptibles d’affaiblir la confiance dans l’organisation des deux dernières courses prévues dans le Golfe.

Cette consigne intervient dans un contexte particulièrement sensible, alors que la F1 doit évaluer la possibilité de maintenir son calendrier tout en tenant compte de l’évolution de la situation régionale.

Leclerc n’est d’ailleurs pas le seul pilote à adopter une attitude prudente.

Max Verstappen, qui avait auparavant exprimé des réserves concernant la perspective de courir dans la région, préfère désormais éviter de se prononcer directement sur les enjeux politiques.

Interrogé sur la situation, le pilote Red Bull a rappelé qu’il ne souhaitait pas intervenir dans ce domaine.

"Je ne me mêle absolument pas de politique", a déclaré Verstappen. "Sinon, je serais devenu politicien."

"Espérons simplement, bien sûr, que les choses ne dégénèrent pas. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde."

Concernant la décision qui doit être prise sur le maintien des deux Grands Prix, Verstappen estime que la responsabilité revient entièrement aux instances dirigeantes.

"Au bout du compte, je fais confiance à la FIA et à la Formule 1 pour prendre la bonne décision. C’est la seule chose sur laquelle on puisse compter."

Antonelli rêve d’une finale du championnat à Imola

Si plusieurs pilotes préfèrent éviter de commenter directement l’incertitude entourant les courses du Qatar et d’Abu Dhabi, Kimi Antonelli a pour sa part évoqué avec enthousiasme une éventuelle solution de remplacement.

Fraîchement sacré champion du monde au Mexique, le jeune Italien est rentré dans son pays après le GP du Brésil, où Mercedes a également remporté le titre des constructeurs.

Arrivé à Bologne à bord d’un jet privé, le pilote de 20 ans a été interrogé sur la possibilité de voir Imola accueillir une finale inattendue du championnat.

Une perspective qui semble particulièrement séduire le nouveau champion du monde.

"Ce serait merveilleux !" a répondu Antonelli.

"Terminer le championnat du monde avec une nouvelle course à domicile serait un rêve."

Pour l’Italien, une telle éventualité permettrait de conclure une saison exceptionnelle devant son public, quelques semaines seulement après avoir remporté son premier titre mondial.

Le MotoGP reconnaît des erreurs de communication au Qatar

La situation de la Formule 1 intervient alors que le MotoGP vient de disputer un week-end au Qatar, une épreuve qui s’est déroulée avec succès sur le plan de son organisation, mais qui a également suscité des controverses.

Carlos Ezpeleta, l’un des principaux responsables du championnat du monde de vitesse moto, a reconnu que la direction de la discipline avait commis des erreurs dans sa communication avec les pilotes.

Il a néanmoins assuré que les organisateurs disposaient des garanties nécessaires concernant la sécurité de l’événement.

"Nous avions toutes les garanties du gouvernement local et du promoteur que l’événement pouvait se dérouler en toute sécurité", a expliqué Ezpeleta.

"Nous avons été davantage exposés que d’autres sports qui ont également organisé des compétitions dans cette région, sans que cela fasse autant de bruit."

Cette comparaison est d’autant plus pertinente que le MotoGP et la Formule 1 appartiennent désormais tous deux à Liberty Media.

Les deux championnats doivent ainsi composer avec les interrogations suscitées par la situation au Moyen-Orient, même si leurs calendriers et leurs contraintes d’organisation restent distincts.

Le déroulement de l’épreuve de MotoGP au Qatar ne constitue donc pas, à lui seul, une garantie que les deux dernières courses de Formule 1 pourront être maintenues.

Sur le plan diplomatique, la situation régionale demeure fragile, malgré certains signaux jugés encourageants.

Le président américain Donald Trump a notamment adopté un ton relativement optimiste après des discussions avec le Premier ministre du Qatar.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il a évoqué une évolution positive des efforts visant à mettre fin au conflit.

"Nous observons une dynamique positive en vue de mettre fin à ce conflit", a écrit le président des États-Unis.

Donald Trump a toutefois accompagné cette déclaration d’un avertissement, indiquant que les États-Unis restaient "prêts à intervenir" si la situation venait à évoluer défavorablement.

Pour la Formule 1, la question reste donc de savoir si les conditions permettront d’organiser les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi dans des circonstances jugées acceptables par les autorités compétentes et les organisateurs.