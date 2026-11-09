La F1 doit trancher mardi : quel avenir pour le Qatar, Abu Dhabi et Imola ?

La Formule 1 devrait trancher d’ici demain sur le maintien des deux derniers Grands Prix de la saison 2026, au Qatar et à Abu Dhabi, alors que la situation sécuritaire au Moyen-Orient continue de susciter des interrogations. Malgré la poursuite du conflit régional et les rumeurs d’une nouvelle escalade, les dirigeants du championnat semblent déterminés à respecter le calendrier initial. Une décision qui pourrait mettre un terme aux préparatifs engagés à Imola pour accueillir une éventuelle course de remplacement.

L’incertitude entourant la conclusion du championnat du monde de Formule 1 2026 pourrait bientôt prendre fin. Selon les dernières informations du paddock, la discipline devrait prendre une décision définitive d’ici mardi concernant l’organisation des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Les deux épreuves restent menacées par le conflit qui se poursuit au Moyen-Orient, dans un contexte marqué par des inquiétudes sécuritaires et des rumeurs de nouvelle escalade des tensions.

Malgré ces incertitudes, la tendance serait désormais au maintien des deux courses à leurs dates initialement prévues.

Les responsables de la F1 resteraient déterminés à organiser les rendez-vous de Losail et de Yas Marina, même si aucune confirmation définitive n’a encore été annoncée.

Une décision urgente pour la logistique des équipes

Le calendrier impose désormais aux dirigeants de la Formule 1 de prendre rapidement position.

Les équipes et les organisateurs doivent notamment disposer de garanties suffisantes pour planifier le transport du matériel, des monoplaces et des équipements nécessaires aux dernières courses de la saison.

Les opérations de fret représentent un enjeu majeur dans la préparation des Grands Prix, particulièrement lorsque plusieurs épreuves doivent se succéder sur différents continents.

L’incertitude ne peut donc pas se prolonger indéfiniment, d’autant qu’un plan de remplacement est déjà en préparation en Italie.

Le circuit d’Imola travaille en effet à la possibilité d’accueillir une course de substitution si l’un des rendez-vous du Moyen-Orient devait être annulé. Les préparatifs seraient suffisamment avancés pour que des tribunes supplémentaires soient actuellement en cours de construction sur le circuit italien.

Mais ces travaux pourraient être interrompus si la Formule 1 confirme finalement le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Imola abandonné, Las Vegas pourrait devenir la finale

Cette situation place les dirigeants du championnat devant un choix délicat.

En donnant leur feu vert aux deux épreuves du Moyen-Orient, ils pourraient mettre un terme aux préparatifs d’Imola, réduisant ainsi les possibilités de remplacement en cas de nouvelle dégradation de la situation sécuritaire.

Si les tensions venaient à s’aggraver après l’abandon du plan italien, la Formule 1 pourrait ne plus disposer d’une solution de repli suffisamment avancée pour organiser une autre course.

Dans ce scénario, le GP de Las Vegas pourrait devenir la dernière manche de la saison 2026, avec l’annulation des deux rendez-vous initialement prévus au Qatar et à Abu Dhabi.

Il ne s’agit toutefois que d’une éventualité envisagée en cas de nouvelle détérioration de la situation, et non d’une décision déjà prise par les responsables du championnat.

À ce stade, les indications rapportées suggèrent au contraire que la F1 privilégie toujours le maintien de son calendrier initial.

Le précédent controversé du MotoGP au Qatar

Les interrogations entourant les Grands Prix de Formule 1 interviennent alors que le MotoGP vient de disputer son propre rendez-vous au Qatar, sur le circuit de Losail.

Le championnat du monde de vitesse moto a réussi à mener son week-end à son terme malgré les controverses concernant la sécurité dans la région. Yamaha avait notamment refusé de participer à l’épreuve en raison de ses inquiétudes sur les conditions sécuritaires.

Ce précédent a naturellement alimenté les discussions dans le paddock de Formule 1, où plusieurs pilotes ont déjà exprimé des réserves concernant la perspective de courir au Moyen-Orient dans le contexte actuel.

Max Verstappen, qui avait lui-même fait part de ses préoccupations auparavant, a été interrogé sur la controverse du MotoGP à l’occasion du GP du Brésil.

Le pilote Red Bull a souligné que la différence de calendrier entre les deux championnats pouvait expliquer les interrogations plus importantes rencontrées par les pilotes moto.

"Le MotoGP se déroule quelques semaines avant nous, donc je comprends que les pilotes aient eu davantage de points d’interrogation", a déclaré Verstappen.

Le Néerlandais préfère toutefois s’en remettre aux instances dirigeantes pour déterminer si les conditions permettent réellement d’organiser les deux dernières courses de la saison.

Il reconnaît également que les informations accessibles au grand public ne permettent pas nécessairement de mesurer toute la complexité de la situation sur place.

"J’ai confiance dans le fait que la FIA et la Formule 1 prendront la bonne décision. Je suis l’actualité, mais au bout du compte, nous ne connaissons que 10% de ce qui se passe réellement là-bas."

La F1 a demandé de la discrétion aux équipes et aux pilotes

Dans ce climat particulièrement sensible, les dirigeants de la Formule 1 cherchent également à éviter que les inquiétudes concernant les deux courses ne prennent davantage d’ampleur dans les médias.

La F1 a ainsi demandé aux équipes et aux pilotes d’éviter les commentaires publics susceptibles d’alimenter les préoccupations entourant les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Cette consigne intervient alors que le championnat doit trouver un équilibre entre la volonté de respecter ses engagements sportifs et logistiques et la nécessité de garantir des conditions de sécurité acceptables pour l’ensemble des personnes impliquées.

La décision attendue d’ici mardi devrait permettre de clarifier les intentions de la Formule 1.

Si les deux courses sont confirmées, les préparatifs d’Imola pourraient être arrêtés, avec le risque de ne plus disposer de cette solution de remplacement en cas de nouvelle escalade du conflit.

À l’inverse, une décision de renoncer aux rendez-vous du Moyen-Orient ouvrirait la voie à une réorganisation de la fin de saison, dont les modalités resteraient à préciser.

Pour l’heure, le scénario privilégié semble donc être celui d’un maintien du Qatar et d’Abu Dhabi, malgré une situation régionale qui demeure incertaine.