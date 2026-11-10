Officiel : la F1 confirme le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi

La Formule 1 a finalement tranché aujourd’hui : la saison 2026 se terminera bien au Moyen-Orient, avec le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi aux dates initialement prévues. Après plusieurs semaines d’incertitude liées au conflit qui touche la région, la FOM (Formula One Management) a confirmé que les deux dernières épreuves du championnat pourraient se dérouler comme prévu. Cette décision met également un terme aux préparatifs engagés à Imola, dont le circuit se tenait prêt à accueillir une manche de remplacement au début du mois de décembre.

C’est désormais officiel : la Formule 1 ne terminera pas sa saison 2026 à Imola. La FOM a confirmé le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi et demandé à Imola de cesser ses préparatifs, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations sur l’organisation des deux dernières manches du championnat.

"Le compte à rebours est lancé pour le Qatar et Abu Dhabi," a écrit le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dans une publication sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas eu de communiqué direct de la part de la FOM (pour l’instant ?). On peut imaginer que celle-ci n’ayant jamais officiellement considéré ces Grands Prix comme étant à risque, elle n’a pas voulu être en porte à faux avec les promoteurs.

"Nous sommes pleinement mobilisés pour offrir deux week-ends de Grand Prix exceptionnels," poursuit Ben Sulayem.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin de veiller à ce que tout soit prêt pour nos pilotes, nos écuries et nos fans."

"Nous avons hâte d’accueillir tout le monde pour deux week-ends de course palpitants et une conclusion inoubliable de la saison de Formule 1."

Ces deux rendez-vous, programmés au Moyen-Orient, étaient depuis plusieurs mois entourés d’incertitudes en raison du conflit qui affecte la région. La possibilité d’une annulation ou d’un déplacement avait conduit la F1 à préparer différentes solutions de secours, parmi lesquelles figurait notamment le circuit d’Imola.

Mais après avoir évalué la situation, les responsables du championnat ont finalement choisi de conserver le programme initial.

Le Qatar et Abu Dhabi accueilleront donc les deux dernières courses de la saison, tandis que le tracé italien, mobilisé en vue d’un éventuel remplacement, ne sera pas sollicité.

Une saison 2026 déjà profondément perturbée par le conflit

Cette décision intervient au terme d’une année particulièrement compliquée pour les organisateurs du championnat du monde de Formule 1.

Le calendrier 2026 a déjà subi plusieurs modifications importantes en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Lorsque le conflit a éclaté en Iran avant de s’étendre à une partie de la région, les Grands Prix d’Arabie saoudite et de Bahreïn avaient été reportés en raison des préoccupations concernant la sécurité des équipes, des pilotes et du personnel du championnat.

La Formule 1 avait alors été contrainte de revoir son programme, tout en cherchant des solutions pour préserver autant que possible le nombre de courses initialement prévu.

Le Grand Prix de Bahreïn a finalement pu retrouver une place au calendrier le mois dernier, grâce à un accord permettant d’organiser son épreuve en Malaisie. Cette solution a notamment permis le retour du circuit de Sepang, particulièrement apprécié des amateurs de Formule 1 et absent du calendrier depuis plusieurs années.

En revanche, le Grand Prix d’Arabie saoudite n’a pas pu être reprogrammé et a définitivement disparu du calendrier 2026.

Malgré une diminution de l’intensité du conflit au cours des derniers mois, les interrogations concernant la sécurité des compétitions organisées au Moyen-Orient n’avaient pas totalement disparu.

Le récent Grand Prix du Qatar de MotoGP a notamment ravivé certaines inquiétudes, Yamaha ayant décidé de boycotter l’épreuve disputée le week-end dernier. Cette décision avait illustré la persistance des préoccupations de certains acteurs du sport automobile et motocycliste concernant les déplacements dans la région.

Imola s’était préparé à accueillir une finale de remplacement

Face à cette incertitude, la Formule 1 avait conservé une solution alternative en Italie.

Le circuit d’Imola s’était ainsi préparé à accueillir le championnat au début du mois de décembre si les conditions de sécurité avaient finalement empêché l’organisation des Grands Prix du Qatar ou d’Abu Dhabi.

Le tracé italien avait engagé des préparatifs pour être en mesure de recevoir une épreuve dans un délai particulièrement court, alors que la saison approchait de son terme. Cette éventualité aurait permis à la F1 de conserver une course supplémentaire au calendrier tout en évitant un déplacement jugé trop risqué au Moyen-Orient.

Mais cette solution ne pouvait pas rester indéfiniment en attente. Une échéance approchait pour les organisateurs italiens, qui devaient savoir s’ils devaient poursuivre les préparatifs ou y mettre un terme.

La Formule 1 devait également prendre en charge les coûts liés à cette mobilisation, même si le circuit n’était finalement pas retenu pour accueillir une course. La confirmation du maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi permet désormais à Imola d’abandonner son projet de remplacement.

Le circuit italien ne sera donc pas appelé à accueillir la conclusion du championnat 2026, ce que Kimi Antonelli, le héros local, peut regretter.

Une décision qui ne signifie pas la disparition des risques

Le choix de maintenir les deux dernières courses au Moyen-Orient ne signifie pas pour autant que la situation géopolitique dans la région est considérée comme définitivement stabilisée.

Le conflit reste une réalité, et les tensions n’ont pas entièrement disparu. La décision de la FOM ne constitue donc pas un jugement général sur la situation au Moyen-Orient, mais répond avant tout à une question d’organisation : le championnat a-t-il encore besoin d’activer sa solution de remplacement à Imola ?

Depuis le début de cette période d’incertitude, la volonté de la Formule 1 était de conserver les courses du Qatar et d’Abu Dhabi si les conditions le permettaient. Le recours à Imola n’avait été envisagé qu’en cas de nécessité.

Dans son évaluation, la F1 a notamment pris en compte l’éloignement géographique important entre les circuits concernés et les zones où se déroulent les affrontements. Malgré la poursuite du conflit dans la région, cette distance est considérée comme suffisamment importante pour que la menace directe pesant sur les deux événements soit jugée minimale.

C’est sur cette base que les responsables du championnat ont décidé de maintenir les deux Grands Prix, plutôt que de recourir au plan de secours italien.

Bien entendu, si la situation s’aggravait, les deux derniers Grands Prix seraient annulés et ce serait alors la fin de la saison sans aucune course de remplacement.

Mise à jour à 15h43 : La F1 a communiqué via son porte-parole à la suite des déclaration du président de la FIA.

La F1 a bien informé les organisateurs d’Imola ainsi que les écuries que le circuit ne serait finalement pas sollicité, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi étant maintenus au calendrier comme prévu.

"Imola n’était qu’une option envisagée dans l’éventualité où nous aurions décidé de ne pas nous rendre au Moyen-Orient en fin de saison ; l’épreuve aurait alors eu lieu durant le week-end prévu à Abu Dhabi," a déclaré un porte-parole de la F1.

"Nous avons toujours affirmé que le Moyen-Orient faisait partie du plan initial ; il ne s’agit donc pas d’une nouveauté, ni d’une surprise."

"Nous ne pouvons pas laisser Imola dans l’attente indéfiniment. Nous les avons donc informés aujourd’hui que nous n’aurions pas recours à eux pour la fin de la saison."

La F1 a par ailleurs souligné qu’aucun événement récent au Qatar ou à Abu Dhabi ne justifiait une modification du calendrier établi.

Les instances du championnat ont mis en avant les recommandations de voyage en vigueur, la validité des assurances voyage et la tenue continue d’événements majeurs dans la région pour justifier le maintien du programme prévu.

"Rien n’a évolué négativement dans la région, et plus précisément au Qatar et à Abu Dhabi, au cours des derniers mois," a ajouté le porte-parole.

"Les recommandations de voyage autorisent toujours les déplacements, les assurances voyage sont valides, des événements sont organisés (comme le MotoGP le week-end dernier au Qatar), la vie économique a retrouvé un niveau normal dans les deux pays, et toutes les écuries sont favorables à ce que la saison se termine comme prévu."

"Si la situation devait évoluer défavorablement dans les semaines précédant les épreuves au Moyen-Orient, nous n’hésiterons pas à prendre les mesures qui s’imposent ; la sécurité de tous restera toujours notre priorité absolue."