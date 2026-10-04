Horner tente d’éteindre l’incendie après ses propos sur Ferrari

Christian Horner a tenté de désamorcer la polémique provoquée par ses récentes déclarations sur Ferrari, expliquant directement à Martin Brundle que ses propos avaient avant tout pour objectif de se montrer respectueux envers la Scuderia. L’ancien patron de Red Bull avait notamment décrit Ferrari comme sa destination "de rêve" en Formule 1, alimentant immédiatement de nouvelles spéculations autour de l’avenir de Frédéric Vasseur. Une agitation jugée excessive par Brundle, alors que James Vowles apporte lui aussi un soutien sans ambiguïté au directeur français.

Le nom de Horner a de nouveau été associé avec insistance à Ferrari ces derniers jours, dans un contexte où la position de Vasseur continue de faire l’objet de spéculations malgré les multiples soutiens publics dont bénéficie le Français.

L’ampleur prise par le sujet a été telle que Brundle a décidé de contacter directement Horner afin de connaître sa position. Le consultant de Sky Sports l’a révélé pendant le week-end de Sepang.

"On a énormément parlé de Christian Horner cette semaine, alors je l’ai appelé. Il m’a dit : ’J’essayais simplement d’être poli et respectueux envers Ferrari dans une interview et cela a pris une tout autre ampleur...’"

Les déclarations de Horner avaient notamment fait parler après qu’il a qualifié Ferrari de destination "de rêve" en Formule 1. Ces propos avaient contribué à relancer les interrogations concernant Vasseur, jusqu’à provoquer une réaction officielle de la Scuderia pour réaffirmer son soutien à son directeur.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont eux aussi publiquement pris la défense du Français à plusieurs reprises lors de la journée médias en Malaisie.

Selon la version rapportée par Brundle, Horner considère donc que la portée donnée à ses déclarations est allée bien au-delà de leur intention initiale. Le Britannique ne chercherait pas à remettre en cause la direction actuelle de Ferrari mais aurait simplement voulu exprimer son respect pour l’équipe italienne.

Brundle partage d’ailleurs l’idée que toute cette agitation a pris des proportions excessives.

L’ancien pilote de F1 estime notamment qu’une équipe ne peut pas progresser durablement en changeant régulièrement ses principaux responsables.

"Cela ne sert à rien de continuer à changer les personnes occupant les postes clés, on le voit dans le football. Le rôle d’un directeur d’équipe a également changé de manière assez spectaculaire. Ils doivent simplement rester calmes et se soutenir mutuellement."

Cette position rejoint celle exprimée par plusieurs personnalités du paddock, dont James Vowles.

Le directeur de Williams avait lui aussi pris la défense de Vasseur vendredi et, avec une pointe d’ironie sur les relations entre concurrents en Formule 1, a souligné les progrès réalisés par Ferrari sous la direction du Français.

"Normalement, nous nous tapons dessus et nous nous plantons des couteaux dans le dos, mais Ferrari se trouve dans la meilleure position qu’elle ait occupée au championnat depuis un certain temps. C’est une équipe qui fait un travail remarquable. Pour moi, personnellement, il ne fait aucun doute que Fred est la bonne personne pour mener ce projet."

La polémique autour des déclarations de Horner aura néanmoins suffi à remettre l’hypothèse de son arrivée à Maranello au centre des discussions. Et Brundle n’a pas résisté à l’idée d’imaginer ce que produirait une telle association, notamment avec Hamilton.

Les relations entre le septuple champion du monde et Horner avaient été particulièrement tendues lors de la saison 2021, marquée par la lutte pour le titre entre Hamilton et Max Verstappen et par l’intense rivalité entre Mercedes et Red Bull.

"Pouvez-vous imaginer Lewis et Christian travailler ensemble après 2021 ? Ce serait une dynamique intéressante !"

Arrivabene verrait un désavantage pour Ferrari avec Horner

Christian Horner possède un palmarès impressionnant en Formule 1, mais cela pourrait en réalité constituer un "désavantage" chez Ferrari, selon l’ancien directeur d’équipe Maurizio Arrivabene.

Arrivabene a dirigé l’écurie Ferrari entre 2014 et 2019. Il a souligné que le Britannique ne constituait pas la solution miracle à tous les problèmes de Ferrari. Son palmarès exceptionnel dans la discipline pourrait même s’avérer être un désavantage plutôt qu’un atout.

"Chez Ferrari, un seul homme ne peut rien changer. L’arrivée de Horner chez Ferrari, avec tous les titres qu’il a remportés, pourrait être davantage un désavantage qu’un atout, car cela susciterait des attentes encore plus élevées."

"De plus, il faudrait repartir de zéro. Ferrari ne dispose plus d’ingénieurs de la trempe de [Simone] Resta, [Lorenzo] Sassi, [Enrico] Cardile et [Andrea] Stella. Ils travaillent désormais pour d’autres écuries."

"Tout est à reconstruire. Ferrari a besoin de sérénité et d’un dirigeant capable de travailler en toute liberté."

"Ces deux éléments peuvent résoudre bien des problèmes. Mais ce n’est pas une seule personne, aussi brillante soit-elle, qui pourra les régler à elle seule."

"Vasseur est-il l’homme de la situation ? J’ignore s’il a les mains libres ou non. Si ce n’est pas le cas, une réflexion s’impose. Il est crucial d’offrir un peu de calme à l’équipe en ce moment, ce qui n’est pas chose aisée chez Ferrari."

Arrivabene a souligné que Ferrari avait accompli des progrès significatifs lors de la réglementation 2026, malgré un passage à vide actuel marqué par l’absence de podium depuis le Grand Prix de Belgique.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont chacun remporté une victoire cette saison, respectivement à Barcelone et à Silverstone. L’écurie occupe la deuxième place du classement des constructeurs.

"Il ne suffit pas de faire venir la grande figure qui a déjà tout gagné. En tant que supporter et ancien employé de Ferrari, je dis : ne créons pas de faux espoirs."