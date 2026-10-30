Hamilton refuse les critiques sur son âge : ’je suis fait différemment’

À 41 ans, Lewis Hamilton n’entend pas laisser son âge dicter la suite de sa carrière en Formule 1. Alors que la perspective d’un retour du Grand Prix d’Afrique au calendrier dans les années 2030 soulève la question de sa présence sur la grille à cette échéance, le septuple champion du monde assure être toujours capable de rivaliser avec des pilotes deux fois plus jeunes que lui. Sans prendre d’engagement sur son avenir à long terme, le Britannique affirme conserver intactes sa motivation et ses capacités, allant jusqu’à se considérer comme un pilote à part dans l’histoire de la discipline.

Lewis Hamilton n’a visiblement aucune intention de laisser les interrogations sur son âge influencer ses ambitions en Formule 1. À 41 ans, le pilote Ferrari continue de défendre sa capacité à évoluer au plus haut niveau, malgré la concurrence d’une nouvelle génération de pilotes dont certains ont à peine la moitié de son âge.

Interrogé sur la possibilité de poursuivre sa carrière suffisamment longtemps pour participer à un éventuel Grand Prix d’Afrique dans les années 2030, Hamilton a livré une réponse particulièrement affirmée sur ses qualités et sa longévité.

Le septuple champion du monde estime notamment que son parcours ne peut pas être comparé à celui des autres pilotes ayant évolué en Formule 1, et qu’il ne faut pas nécessairement appliquer à sa situation les idées reçues concernant le vieillissement des sportifs.

"Tout d’abord, vous n’avez jamais eu quelqu’un comme moi ici en 70 ans. J’ai donc le sentiment d’être fait différemment."

"Bien sûr, il y a des défis qui m’attendent et que je ne peux pas prévoir, des défis qui viennent avec l’âge. Mais tout au long de ce parcours, il y a eu tellement d’idées préconçues, notamment sur le fait que votre temps de réaction diminue."

Pour illustrer ses propos, Hamilton a notamment évoqué son départ lors du dernier Grand Prix des États-Unis, estimant que sa rapidité de réaction restait supérieure à celle de certains pilotes beaucoup plus jeunes.

"Vous avez vu mon temps de réaction lors de la dernière course ? Mon temps de réaction est plus rapide que celui de certains jeunes pilotes ici."

Le Britannique entend ainsi démontrer que son âge ne constitue pas, à ce stade, un obstacle à sa compétitivité. S’il reconnaît que le vieillissement peut entraîner des difficultés impossibles à anticiper, il refuse de considérer qu’une baisse de performance serait inévitable simplement parce qu’il a dépassé la quarantaine.

Cette conviction ne signifie toutefois pas qu’il envisage déjà avec certitude de poursuivre sa carrière jusqu’au début de la prochaine décennie. Hamilton distingue clairement sa capacité actuelle à rivaliser avec les meilleurs pilotes de la grille et sa volonté éventuelle de prolonger sa carrière pendant plusieurs années supplémentaires.

Le septuple champion du monde assure être toujours pleinement investi dans son métier, mais reconnaît qu’il lui est impossible de savoir aujourd’hui s’il éprouvera encore le même plaisir à courir dans quatre ans.

"Je ne peux pas dire si, dans quatre ans, j’aurai encore envie de continuer à faire ce que je fais. Mais j’aime toujours ce que je fais aujourd’hui. Je suis toujours pleinement engagé, et je le resterai dans un avenir prévisible."

"Quant à savoir si je pourrai rivaliser à 44 ans avec un pilote de 20 ans, qui sait ? Mais à 41 ans, je peux rivaliser avec un pilote de 20 ans."

"Le temps nous le dira. Quant à savoir si je serai encore là dans les années 2030, nous verrons. Je ne veux jamais rester plus longtemps que je ne suis le bienvenu du côté des performances."

"Je ne veux pas me retrouver dans une situation où mes capacités auraient réellement décliné. Mes réflexes, ma détermination et mon rythme ont baissé, c’est ce que tout le monde supposait l’an dernier. Mais j’ai prouvé à tout le monde qu’ils avaient tort, et je continuerai à m’efforcer de le démontrer."

Hamilton laisse donc toutes les possibilités ouvertes concernant la fin de sa carrière. S’il n’exclut pas de courir encore plusieurs saisons, il ne souhaite pas non plus prolonger sa présence en Formule 1 au-delà du moment où il estimera ne plus avoir sa place.

Une deuxième place mondiale encore à conquérir

Pour l’heure, Hamilton reste pleinement engagé dans la saison 2026, dont les cinq dernières manches doivent encore départager plusieurs prétendants à la deuxième place du championnat du monde.

Alors que Kimi Antonelli est sur le point de décrocher son premier titre mondial, la lutte pour le statut de vice-champion demeure extrêmement serrée.

George Russell occupe actuellement la deuxième place avec 242 points, devant Hamilton, troisième avec 241 unités. Max Verstappen suit au quatrième rang avec 236 points, tandis que Charles Leclerc est cinquième avec 233 points. Neuf points seulement séparent donc les quatre pilotes, qui abordent le Grand Prix du Mexique avec des ambitions intactes pour cette fin de saison.

"Je ne dirais pas que cela ne signifie rien, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel je me concentre. À mon avis, remporter le championnat est la seule chose qui devrait réellement importer," répond Hamilton.

"J’utilise vraiment ces cinq courses comme un banc d’essai pour la voiture de l’an prochain. Je passe du temps à échanger avec notre responsable de l’aérodynamisme, à discuter de la dynamique du véhicule, à réfléchir aux points à améliorer sur cette voiture et à la manière de préserver les qualités du châssis, qui a été excellent cette année, par exemple."