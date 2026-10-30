Les pilotes F1 inquiets pour la fin de saison : ’tout peut changer d’un jour à l’autre’

L’incertitude continue de planer sur la tenue des deux derniers Grands Prix de la saison 2026 de Formule 1, programmés au Qatar et à Abu Dhabi, alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient reste particulièrement instable. Si la F1 maintient pour l’instant son intention de disputer ces deux épreuves aux dates prévues, plusieurs pilotes reconnaissent que les circonstances peuvent évoluer très rapidement. À quelques semaines de ces rendez-vous décisifs, Sergio Pérez, Alex Albon et Charles Leclerc appellent à la prudence, tandis que le MotoGP doit prochainement se rendre au Qatar dans un contexte déjà marqué par des inquiétudes concernant la sécurité.

La Formule 1 entend toujours organiser les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, respectivement prévus les 29 novembre et 6 décembre, malgré la persistance des tensions au Moyen-Orient. Mais à l’approche de ces deux dernières manches du championnat, les interrogations demeurent quant à la possibilité de maintenir les courses dans les conditions actuelles.

La situation pourrait notamment évoluer dans les prochaines semaines, alors que le conflit impliquant les États-Unis et l’Iran continue d’alimenter les inquiétudes. Certaines hypothèses évoquent un risque d’intensification des hostilités après les élections américaines de mi-mandat, programmées le 3 novembre, sans qu’une telle évolution puisse être considérée comme acquise.

Cette échéance interviendra seulement deux jours avant le début du week-end du Grand Prix du Qatar de MotoGP, dont la course est prévue le 8 novembre. Les pilotes du championnat du monde de vitesse moto semblent désormais se préparer à courir dans cette région touchée par la guerre, même si nombre d’entre eux ont exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité et demandé des garanties aux organisateurs.

Selon certaines informations, environ deux tiers des pilotes ont exprimé leur opposition à Phillip Island et réclament désormais des garanties de sécurité écrites, incluant un plan d’évacuation en cas d’escalade soudaine du conflit régional. La direction du championnat aurait rappelé aux pilotes leurs obligations contractuelles d’être présents, un détail intéressant, étant donné que le MotoGP et la Formule 1 appartiennent désormais tous deux à Liberty Media.

Interrogé sur la situation au Mexique, Charles Leclerc a indiqué que la donne pourrait encore évoluer rapidement. Il estime que la question devrait prochainement être abordée de manière plus approfondie entre les pilotes de Formule 1.

Le Monégasque reconnaît que le sujet n’a pas encore fait l’objet de discussions particulièrement poussées au sein de la GPDA, l’association des pilotes de Grand Prix, mais il s’attend à ce qu’il figure à l’ordre du jour à mesure que les deux dernières courses approchent.

"Je n’ai pas grand-chose à dire. Je pense que c’est certainement quelque chose qui sera abordé dans nos discussions."

"Nous n’en avons pas nécessairement beaucoup parlé jusqu’à présent au sein de la GPDA, mais c’est certainement l’un des sujets qui figurent probablement sur la liste des choses dont nous devons discuter. Mais oui, nous verrons ce qui se passera."

Sergio Pérez, qui court pour Cadillac, estime qu’il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement sur la tenue des courses au Qatar et à Abu Dhabi.

Le Mexicain insiste notamment sur le caractère imprévisible de la situation, qui pourrait se dégrader rapidement malgré les intentions actuelles des organisateurs.

"Je pense que personne ne sait vraiment pour le moment. Cela peut changer d’un jour à l’autre. Les tensions peuvent s’intensifier."

"Pour le moment, au vu de ce que nous avons observé avec le MotoGP, cela semble être la bonne chose à faire, mais je pense simplement que ces situations peuvent changer d’un jour à l’autre. Ce n’est donc pas nous qui prenons les décisions."

"Je pense que ceux qui prennent les décisions assumeront évidemment l’entière responsabilité de ces décisions. Ce n’est donc pas vraiment à nous d’en dire beaucoup plus à ce sujet."

Alex Albon partage cette prudence. Le pilote Williams souligne qu’il reste encore plusieurs semaines avant les deux dernières manches de la saison et que la situation doit être réévaluée au fil de son évolution.

Il estime également que les démarches entreprises par les pilotes MotoGP pour obtenir des assurances concernant leur sécurité constituent une approche appropriée.

"Je pense que, d’une manière générale, nous devons attendre et voir. Il reste encore pas mal de semaines devant nous."

"C’est évidemment une région sensible et, en regardant ce qui se passe du côté du MotoGP, je pense que les pilotes font ce qu’il faut en cherchant à obtenir les garanties qu’ils souhaitent."

"Pour être franc, je n’ai pas suivi complètement ce qui se passe en MotoGP, donc je ne suis pas la personne la mieux informée sur ce sujet."