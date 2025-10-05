L’hiver sera ’passionnant’ pour les équipes de F1 qui peuvent ’repartir de zéro’

Les préparatifs pour la saison 2026 de Formule 1 se poursuivent, alors que l’exercice 2025 n’est pas encore terminé. Chez Aston Martin F1, on est conscients du défi qu’il faut réaliser, comme l’explique Andy Cowell.

Le directeur de l’équipe détaille les raisons pour lesquelles ce double programme en simultané est particulièrement difficile, mais aussi en quoi il est très motivant pour tous les membres de la structure de Silverstone.

"Oui, c’est un énorme défi pour toutes les équipes. Il y a beaucoup de nouvelles technologies, le moteur, les carburants durables avancés, l’aérodynamique, le développement des matériaux, la conception du châssis, les transmissions, c’est toute la voiture, en fait" note Cowell.

"Et c’est excitant. C’est un défi passionnant. Aucun d’entre nous ne peut modifier la date du premier test ou celle de la première course. On pousse tous aussi fort que possible pour innover et générer de la performance."

"Mais on sait tous aussi qu’on ne marque aucun point si on ne termine pas, et il faut constamment trouver cet équilibre. Je pense que ça va donner des essais et des courses passionnants, surtout comparé aux dernières années où on ne roulait que quelques jours. Ce sera intéressant de voir comment tout cela va se dérouler."

Une des grandes nouveautés sera l’arrivée de Honda comme motoriste à la place de Mercedes, et le changement de statut d’Aston Martin, qui sera une équipe d’usine pour Honda et devra donc jouer un rôle auprès de son partenaire.

"Oui, avec Honda, tout se passe très bien. C’est une organisation dirigée par l’ingénierie, tout comme Aston Martin. Ils sont innovants, leur passion, leur engagement et leur audace sont énormes. Je prends l’avion pour Sakura lundi, je vais passer quelques jours avec eux après la course de dimanche."

"C’est une période excitante pour l’équipe, de passer d’une structure cliente, où l’on a très peu de contrôle sur ce qui se passe à l’arrière de la voiture, à une situation où l’on peut débattre de ce à quoi doit ressembler l’avant du groupe propulseur, de comment gérer le refroidissement, de comment l’intégrer avec la transmission, de comment tout assembler."

"C’est là que la présence d’Adrian [Newey] depuis mars est très précieuse. Il a de l’expérience avec Honda, donc il existe déjà une compréhension naturelle de ce qui peut être repoussé et de ce qui ne peut pas l’être. Donc oui, des moments très enthousiasmants."

Steve Nielsen, le directeur d’Alpine, précise que dans son équipe, tous les esprits sont déjà tournés vers 2026 : "Nous changeons aussi de fournisseur de moteur, ce n’est un secret pour personne. Et l’hiver va être, j’allais dire très court, quasiment inexistant."

"Je crois que nous allons démarrer la fabrication de notre voiture de l’an prochain avant même la fin de cette saison, et qu’elle roulera environ quatre semaines après Abu Dhabi. Donc avec Noël et la fermeture de l’usine, c’est incroyablement compressé."

"Enstone est déjà en pleine effervescence, on produit des châssis et tout le reste. Vu de l’extérieur, on pourrait croire qu’on termine une saison et qu’on en commence une autre, mais le chevauchement est immense. On est déjà complètement dans la voiture de l’année prochaine, on la produit déjà."

James Vowles explique quant à lui que Williams, dont il est le directeur, en profite pour repartir d’une feuille blanche bienvenue : "Je dirais la même chose. C’est une page blanche. Je pense que c’est probablement le plus gros changement réglementaire que nous ayons jamais connu, parce qu’il combine à la fois un nouveau bloc propulseur et un nouveau châssis."

"Mais j’accueille cette opportunité avec enthousiasme, simplement parce que, pour nous, c’est l’occasion de déconstruire dix ou quinze ans de façons de faire dans la conception de la voiture, et de repartir de zéro. C’est un sacré défi, mais, franchement, c’est précisément pour ce genre de challenge qu’on est tous là."