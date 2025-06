Verstappen est optimiste après les Libres à Montréal

Max Verstappen a terminé dans le top 10 de la première journée, mais le pilote Red Bull n’a possiblement pas montré tout son jeu, alors qu’il avait signé le meilleur temps de la première séance du jour.

"Honnêtement, la journée s’est bien passée. En EL1, nous étions plutôt satisfaits de la voiture, mais les EL2 ont été un peu plus difficiles pour d’autres raisons."

"L’équilibre était un peu moins bon et nous nous sentions un peu moins à l’aise, ce que nous devons analyser. Mais dans l’ensemble, je pense que c’était une journée plutôt positive pour nous."

"Si nous parvenons à retrouver le niveau de l’EL1, tout ira bien."

"Demain, qualifications, on verra. Il reste encore une séance pour bien faire les choses, il faut juste que nous soyons dans une bonne fenêtre et nous verrons jusqu’où nous pouvons aller en qualifications."

Yuki Tsunoda était 16e à la fin de la journée, et il déplore avoir encore du travail pour réussir à vraiment dompter sa RB21 sur le Circuit Gilles Villeneuve. Le Japonais pense toutefois avoir une base correcte et vise un top 10 en qualifications.

"Le feeling est correct, il y a des choses à voir pour demain, ce qui est bien car ça fera gagner du temps au tour. On a bien progressé en matière de réglages, mais pas assez, donc on va progresser. Je dois être en Q3, c’est l’objectif. On verra comment ça se passera demain.".