Alonso s’attend à une qualification ’difficile’ mais ’intéressante’ au Canada

Fernando Alonso a semblé à son aise ce vendredi à Montréal, puisqu’il a terminé dans le top 5 des EL2 du Grand Prix du Canada. Le pilote Aston Martin F1 part sur de bonnes bases, alors qu’il vise encore une entrée dans les points ce week-end.

"C’est difficile à deviner. Ca s’est bien passé pour nous, la voiture se comporte bien, mais c’est difficile de tout mettre bout à bout sur un tour. Parfois c’est au virage 3, parfois c’est dans le dernier virage, vous prenez l’échappatoire, c’est difficile et ce sera pareil demain" a déclaré Alonso.

"On doit se concentrer, on doit être chanceux et faire les tours au bon moment. Les pneus ont besoin de tours pour être en température, mais quand ils sont en température il y a du graining, donc vous n’avez qu’un ou deux tours. Ce sera intéressant !"

L’Espagnol n’est pas encore sûr que la performance affichée ce vendredi soit réelle : "Les EL1 et EL2 sont les séances les moins importantes du week-end. On sait que la piste a de plus en plus de grip car c’est un circuit urbain, elle évolue beaucoup donc on voudra faire des tests précis demain."

Lance Stroll a révélé qu’il se "sent bien" après son opération au poignet, mais sa journée a tourné court après un choc dans le mur qui ne semblait pas violent, mais a suffi à briser la suspension de son AMR25 : "J’ai eu du sous-virage et j’ai touché le mur. Ce sera une nouvelle journée demain. Ce n’était pas mal ce matin, on a fait quelques changements donc on verra demain."