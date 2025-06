Le ’pire vendredi’ de McLaren F1 en 2025 mais Norris reste serein

Lando Norris reconnait que la première journée du Grand Prix du Canada n’a pas été idéale pour McLaren F1. L’équipe est à la peine, notamment derrière Mercedes, mais le Britannique ne s’inquiète pas, alors que l’équipe étrenne un nouvel aileron avant.

"A peu près pareil, mais c’est difficile à dire avec un seul circuit, surtout ici où c’est unique avec les vibreurs, les bosses et le faible grip. C’est tôt pour dire, mais on va dans la bonne direction. C’était une journée difficile, une des plus difficiles cette saison. On était hors du rythme et c’était dur de tout mettre bout à bout sur un tour. On a du travail" admet Norris.

"On doit réussir à mettre la voiture dans une meilleure situation. Le circuit est difficile mais tout le monde est dans le même bateau. C’est notre pire vendredi jusqu’ici, mais on n’est pas largués, on doit juste rendre la voiture plus facile à piloter."

"On est dans une bonne position mais c’est serré, Mercedes semble rapide, comme ils l’étaient l’an dernier, on s’attendait à ce qu’ils soient rapides et ils l’ont prouvé, mais on doit juste rendre la voiture plus rapide et on sera dans ce groupe."

Oscar Piastri a lui reconnu que McLaren avait encore du temps à gagner avant les qualifications, mais s’est montré encouragé par les améliorations apportées par son équipe entre les séances d’essais libres 1 et 2 de ce vendredi.

"La fin est clairement meilleure qu’elle n’a commencé, mais je pense qu’il reste encore des progrès à faire."

"La journée a été un peu difficile, juste pour trouver la bonne fenêtre. Je pense que nous y arrivons, mais il nous reste encore du travail à faire."

"La compétition semble serrée. Le choix des pneus est également un sujet de discussion intéressant. Je suis sûr que nous verrons comment trouver davantage de performance."

McLaren a utilisé un nouvel aileron avant à Montréal et Piastri insiste sur le fait que cette évolution fonctionne comme l’espérait l’équipe.

"Les nouvelles pièces ont répondu à nos attentes, mais j’espère que nous pourrons en sortir davantage. Nous avons fait un bon pas entre les EL1 et les EL2 et il nous faut simplement réessayer de faire de même entre les EL3 et les qualifications."

"Pas de sonnette d’alarme, j’essaie juste de mettre la voiture dans une meilleure fenêtre avec l’équipe."