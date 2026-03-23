Verstappen entre plaisir en GT3 et frustration en F1, un malaise à régler

Entre frustration en Formule 1 et plaisir retrouvé ailleurs, Max Verstappen traverse une période contrastée. Le quadruple champion du monde a trouvé un exutoire le temps d’un week-end sur la Nordschleife avec un enthousiasme qui tranche nettement avec son état d’esprit actuel dans la discipline reine.

Profitant de l’intervalle entre les Grands Prix de Chine et du Japon, Verstappen s’est offert une escapade en GT3 sur le mythique tracé de la Nordschleife au Nürburgring (photo ci-dessous). Engagé en NLS, il a signé la pole position avant de s’imposer en piste puis d’être disqualifié pour avoir utilisé un train de pneus supplémentaire.

Mais au-delà du résultat officiel, le Néerlandais retient avant tout le plaisir : "Clairement un dix sur dix," a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé d’évaluer son week-end.

Un contraste saisissant avec son ressenti en Formule 1, où Verstappen ne cache plus son agacement face à la réglementation 2026. Le pilote Red Bull Racing multiplie les critiques à l’encontre de cette nouvelle ère technique.

Contrairement à certaines interprétations, cette frustration ne s’explique pas uniquement par un manque de compétitivité de son équipe. Il est désormais établi que la RB22 accuse un surpoids conséquent - jusqu’à 28,5 kg - ce qui représenterait environ une seconde au tour par rapport à la limite réglementaire. Ce poids a été confirmé après des photos volées dans le stand de pesée de la FIA.

"Ce surpoids leur coûte une seconde au tour," confirme le pilote simulateur Rudy van Buren. "Les progrès majeurs pour Red Bull passent par la réduction du poids."

Malgré cela, les critiques de Verstappen ciblent surtout le style de pilotage imposé par ces nouvelles règles. Gestion d’énergie intensive, phases de lift-and-coast... autant d’éléments qui vont à l’encontre de sa philosophie.

Ancien pilote et président du GPDA, Alex Wurz dit comprendre parfaitement cette position.

"Il n’est évidemment pas heureux de la situation, que ce soit celle de son équipe ou des règles - et je comprends cela à 100 %," a-t-il confié à ORF. "Mais nous ne pouvons pas changer cela demain ou après-demain. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est essayer de nous adapter."

Wurz se veut néanmoins optimiste : "Les équipes vont progresser, son équipe va aussi progresser. Les performances deviendront plus compétitives."

L’Autrichien pointe également un problème plus profond : "Il faudrait à nouveau récompenser celui qui passe le plus de temps à l’accélérateur et le moins au frein. Actuellement, c’est exactement l’inverse et je comprends que ce ne soit pas agréable."

Cependant, aux yeux de Juan-Pablo Montoya, le quadruple champion du monde ne fait que jouer la comédie pour tenter d’obtenir un changement sur ce qui lui déplaît.

Interrogé sur la fréquence accrue des comparaisons entre la F1 et la Formule E suite aux propos de Verstappen, Montoya a déclaré : "Non, je pense que si Max gagnait toutes les courses, il ne se plaindrait pas. Je crois qu’il exprime simplement sa frustration, et c’est différent."

"Mais pour moi, se plaindre du fait qu’on ait maintenant la poussée de la batterie au lieu de l’ouverture de l’aileron au DRS, c’est la même chose au final ; on accélère toujours plus que prévu. Quand je courais en F1, on n’avait rien de tout ça."

"En IndyCar, on avait le push-to-pass, un petit coup de pouce. Mais en réalité, le but, c’est d’offrir un meilleur spectacle. Du coup, je pense que les gens ne comprennent pas la logique. Ils écoutent trop les pilotes et oublient qu’il y a toujours une raison politique derrière leurs commentaires."

"Quand quelque chose vous déplaît et vous désavantage, vous cherchez un moyen de gâcher tout pour les autres ; c’est tout à fait naturel."

"Regardez : pourquoi Mercedes se plaint-elle que les départs sont dangereux, ou pourquoi Carlos [Sainz] fait ça, alors que Ferrari dit qu’ils sont parfaits ? C’est le jeu, vous savez ? Il faut bien se plaindre."

Dans l’immédiat, Verstappen pourrait multiplier les apparitions en GT3, notamment grâce au trou dans le calendrier d’avril lié aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite.

"Je vais essayer de courir autant que possible," explique-t-il. "Nous regardons ce qui est faisable."

Une perspective qui interroge néanmoins certains observateurs, à commencer par Ralf Schumacher, qui appelle le Néerlandais à rester concentré sur ses objectifs principaux.

"Max doit être plus concentré," estime-t-il. "Cette année, il n’a pas la meilleure voiture, et lorsqu’il en fait trop, il commet des erreurs. C’est le moment d’accepter la situation et d’aider l’équipe."