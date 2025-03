Verstappen en désaccord avec le remplacement de Lawson par Tsunoda

Red Bull Racing a provoqué le mécontentement de Max Verstappen, avec sa décision de remplacer Liam Lawson par Yuki Tsunoda (à lire ici), une décision qui reste à confirmer officiellement, rappelons-le.

Les médias néerlandais ont rapporté que l’équipe autrichienne va bien procéder à un échange de baquets dès le Grand Prix du Japon.

Mais le clan Verstappen a fait savoir qu’il n’était pas d’accord sur cette décision, qui fait de Liam Lawson une nouvelle victime de la philosophie de Red Bull.

Selon Max et son père Jos, il est beaucoup trop tôt pour agir de cette façon et ils craignent que Yuki Tsunoda en fasse également les frais alors qu’il est maintenant bien reconnu, même par Christian Horner (à lire ici), que la RB21 ne peut être bien pilotée que par quelqu’un qui a le style de pilotage de Verstappen.

Max Verstappen a également fait savoir à ses patrons que Yuki Tsunoda est loin d’avoir le même style que lui, c’est-à-dire un goût très prononcé pour un train avant rivé au sol, quitte à avoir un train arrière très délesté et mobile.

Cela ressemble donc à une tentative d’éviter un naufrage au championnat constructeurs mais, selon les Verstappen, ce serait peine perdue si la RB21 ne trouve pas des développements efficaces pour améliorer son équilibre et permettre une exploitation un peu différence de celle qu’en Max.

De son côté Ralf Schumacher, un grand ami d’Adrian Newey qu’il fréquente beaucoup en privé, reconnaît que le départ du Britannique a été significatif pour Red Bull.

"Red Bull dit qu’un homme ne fait pas la pluie et le beau temps. Moi je dis qu’un seul homme peut faire la différence, si l’ambiance est bonne. Si vous connaissez Adrian Newey, vous savez comment il est."

"Il est extrêmement ambitieux, il implique toute son équipe, il est fédérateur. A côté de cela c’est aussi un père de famille exceptionnel et il passe du temps à la maison avec ses proches parce qu’il réussit à créer cette ambiance."

"Je pense que cela fait toute la différence. Il faut simplement laisser de l’espace à chacun, mais aussi rassembler tout le monde et en tirer le meilleur parti."

"Il est incroyablement doué pour ça, et il sait aussi comment améliorer une voiture pour qu’un pilote puisse aussi en tirer parti."

"Cela signifie que la voiture doit être maniable et avoir des limites légèrement plus larges, même si l’on sacrifie, disons, un peu de performance. Et je pense que cette relation homme-machine le définit vraiment."