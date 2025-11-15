FIA : Ben Sulayem est le seul candidat validé... en attendant le verdict judiciaire

L’élection présidentielle de la FIA, prévue le 12 décembre à Tachkent en Ouzbékistan, a connu un nouveau rebondissement ce samedi.

L’instance a officiellement confirmé que le président sortant, Mohammed Ben Sulayem, est le seul candidat éligible pour le scrutin à venir, alors même qu’une décision judiciaire sur la validité du processus électoral est attendue début décembre.

Cette situation a entraîné des démarches officielles : Mayer a déposé une plainte auprès du Comité d’éthique de la FIA, tandis que la candidate rivale Laura Villars a enclenché un recours judiciaire.

Villars a obtenu lundi une audience devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin que ses contestations sur la procédure soient examinées. Elle estime que les règles actuelles, qui ont pour effet d’empêcher tout autre candidat que Ben Sulayem de constituer une liste complète, sont en contradiction avec les statuts mêmes de la FIA.

Selon elle, ces règles ont empêché tout concurrent d’assembler l’équipe de onze personnes requise pour déposer une liste présidentielle conforme : un président, le président du Sénat, deux vice-présidents délégués (sport et mobilité) et sept vice-présidents régionaux pour le sport.

Lors de l’audience parisienne, le juge a annoncé qu’un jugement serait rendu le 3 décembre, soit neuf jours avant l’élection. L’un des scénarios possibles serait une suspension pure et simple du vote, mais en attendant la décision, la FIA poursuit son calendrier comme prévu.

De son côté, la FIA assure depuis des semaines que l’intégralité du processus est conforme et transparent. Un porte-parole de la Fédération déclarait déjà le mois dernier : "Les critères liés à la représentation régionale des vice-présidents pour le sport, ainsi que l’obligation de les sélectionner parmi les membres éligibles du Conseil Mondial du Sport Automobile pour composer une liste présidentielle, ne sont pas nouveaux. Ces règles s’appliquaient déjà lors des précédentes élections."

La Fédération a publié la liste officielle des candidatures validées avant la date limite du 24 octobre : une seule liste, celle de Ben Sulayem.

La liste présidentielle de Mohammed Ben Sulayem

— Mohammed Ben Sulayem (Émirats arabes unis) – Président de la FIA

— Carmelo Sanz de Barros (Espagne) – Président du Sénat

— Timothy Shearman (Canada) – Vice-président délégué à la mobilité automobile et au tourisme

— Malcolm Wilson (Royaume-Uni) – Vice-président délégué au sport

— Abdulla al-Khalifa (Bahreïn) – Vice-président pour le sport (MENA)

— Rodrigo Rocha (Mozambique) – Vice-président pour le sport (Afrique)

— Daniel Coen (Costa Rica) – Vice-président pour le sport (Amérique du Nord)

— Fabiana Ecclestone (Brésil) – Vice-présidente pour le sport (Amérique du Sud)

— Lung-Nien Lee (Singapour) – Vice-président pour le sport (Asie-Pacifique)

— Manuel Aviñó (Espagne) – Vice-président pour le sport (Europe)

— Anna Nordkvist (Suède) – Vice-présidente pour le sport (Europe)