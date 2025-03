Red Bull admet enfin que sa Formule 1 est taillée pour Verstappen

Max Verstappen continue à tuer ses équipiers les uns après les autres.

Et après Sergio Perez, c’est bien Liam Lawson qui pourrait en faire les frais. Le Néerlandais est-il si exceptionnel qu’il vaut à lui seul 5 à 8 dixièmes de mieux que ses équipiers ces dernières années ?

La réponse est : probablement pas ! La faute commence clairement à se reporter sur Red Bull Racing et sa philosophie de développement qui est extrêmement bien calquée sur les attentes de son pilote n°1.

Et Christian Horner, le directeur de l’équipe, commence doucement à l’admettre : la RB21 est encore plus adaptée au style de pilotage de Verstappen.

"Max est très précis dans ses attentes pour une voiture rapide. Il s’agit généralement d’un train avant très performant et d’une entrée en virage très vive. Bien sûr, cela déstabilise l’arrière. Et cela, pour tout autre pilote, ça sape considérablement sa confiance."

"Un train arrière instable à l’entrée des virages, c’est là que Max excelle, c’est là qu’il peut vivre sur le fil du rasoir en termes d’adhérence."

Alors seul Verstappen peut-il piloter les monoplaces de Red Bull Racing ?

"Il exige constamment de plus en plus de puissance sur le train avant," admet Horner.

"Bien sûr, on suit toujours les directives du pilote le plus rapide, et c’est ce qui guide l’organisation dans son développement."

En d’autres termes, il faudrait un 2e pilote qui a le même goût en termes de monoplace que Verstappen. Une voiture rapide mais avec deux trains, avant et arrière, totalement déséquilibrés en termes d’adhérence.

Pourquoi l’équipe ne tente-t-elle pas de mieux équilibrer ses appuis ?

"Oui, trouver la limite avec une voiture qui présente davantage de sous-virage inhérent sera toujours plus facile que de la trouver avec une voiture un peu plus nerveuse," répond Horner.

"Si je repense au début de la saison 2022, nous avions une voiture assez stable avec un sous-virage important, ce que Max déteste évidemment. Mais nous avons bénéficié d’une évolution en Espagne : nous avons augmenté la partie avant de la voiture et Max a fait un grand pas en avant. Checo [Sergio Perez] a alors décliné."

"Il faut produire la voiture la plus rapide et on se base sur les informations et les données dont on dispose."

"Mais, en tant qu’équipe, nous ne cherchons pas à créer une voiture centrée sur le pilote. Nous travaillons simplement sur les informations et les retours d’information pour produire la voiture la plus rapide possible."

"Et cela nous a évidemment été très utile, avec 122 victoires."

Liam Lawson est-il donc moins adapté encore à ce style de F1 que ne l’était Perez, Alex Albon ou encore Pierre Gasly ? Verstappen a clairement dit en Chine que Lawson serait certainement plus rapide dans la Racing Bulls. De quoi déclencher un changement de pilote ?

"Je n’entre pas dans la spéculation. Mais pour revenir sur les propos de Max et la Racing Bulls... Je pense que la Racing Bulls est une voiture plus stable, notamment en entrée de virage."

"Elle a probablement un peu plus de sous-virage et est donc plus facile à maîtriser, mais on constate une différence de rythme entre les deux voitures sur les relais plus longs."

"Encore une fois, trouver la limite avec une voiture qui présente un sous-virage inhérent sera toujours plus facile qu’avec une voiture un peu plus nerveuse."

"Liam a évidemment du mal à gérer sa voiture en ce moment, c’est pourquoi nous avons apporté des modifications importantes pour la course, comme il était mal placé sur la grille, pour voir si nous pouvions trouver une configuration de réglages plus rassurante pour lui."

"Je pense que Liam a encore du potentiel. Nous ne le réalisons simplement pas encore. Il a toute la presse sur le dos, une pression énorme qui s’accroît naturellement dans ce milieu."

"Je suis vraiment désolé pour lui, vous voyez bien que c’est très dur pour lui en ce moment."