Vettel veut voir Hamilton gagner le titre avec Ferrari

Lewis Hamilton peut compter sur le soutien d’un quadruple champion du monde pour son aventure chez Ferrari,.

Sebastian Vettel, qui a obtenu ses 4 titres mondiaux en Formule 1 avec Red Bull Racing, a soutenu le Britannique en espérant que Lewis Hamilton arrivera à réaliser ce que lui n’a pas réussi à faire : conclure sa carrière en F1 avec un titre en rouge.

Après avoir quitté la F1 en 2022, suite à une période très moyenne chez Aston Martin F1, Vettel continue à suivre le sport de près, même s’il a récemment quitté son rôle au sein du GPDA.

"Pour moi, ça n’a pas vraiment fonctionné chez Ferrari parce que Lewis était là, avec Mercedes F1 qui dominait, alors on verra bien comment il va s’en sortir."

"Je croise les doigts pour lui. Évidemment, j’ai couru avec Lewis très longtemps. On s’entend très bien et c’est de loin le pilote le plus franc du plateau en ce moment. Ses qualités en piste sont incomparables."

"Les chiffres et les statistiques parlent d’eux-mêmes. Mais c’est formidable de le voir toujours sur la grille, qu’il ait toujours cette influence et qu’il l’utilise de manière positive."

"Je croise donc naturellement les doigts pour qu’il remporte le championnat."

"Mais Charles Leclerc est également là, j’ai couru avec lui, donc je pense que c’est un duo solide. Au final, il faut beaucoup de choses pour être encore là lors des dernières courses et se battre pour le championnat."