Verstappen déplore ’une erreur’ mais a sauvé la pole à Miami

Max Verstappen a signé sa troisième pole position de la saison en six courses, lors du Grand Prix de Miami. Le pilote Red Bull a fait une erreur au début de son tour de pole, mais cela ne l’a pas empêché de battre les McLaren.

"Ca a été une très bonne qualification. On a amélioré la voiture et ça m’a permis de mieux la faire tourner. En Q1, Q2 et Q3, on a progressé à chaque run et on a pu trouver davantage la limite. J’ai fait une erreur au premier virage de mon dernier tour, j’ai perdu un peu de temps mais ça a bien fonctionné" a déclaré Verstappen

Désormais, Verstappen devra lutter contre des McLaren qui seront derrière lui et auront une meilleure gestion des pneus, et il devra aussi assurer un départ durant lequel il est parfois son propre pire ennemi.

"On verra, en rythme de course je ne sais pas ce que l’on vaut et l’on devra voir la météo. C’est la meilleure position de départ, c’est positif, et on va tenter de maximiser tout ce que l’on peut pendant la course."